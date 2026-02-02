ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Zsolt Hlinka/Getty Images

Jó hírt kapnak a déli ingázók

Infostart / MTI

Napi hat járatpárra bővült a Szeged–Röszke–Szabadka között ingázó vonatok száma – közölte a MÁV.

A tájékoztatás szerint Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között február másodikától már napközben is biztosítják a három óránkénti közlekedést. A határrendészeti vizsgálatokkal együtt mintegy másfél órás menetidővel, megbízható, kényelmes eljutással számolhatnak az utasok.

A közleményben felidézték, hogy egyre népszerűbbé vált a két évvel ezelőtt, 2023 novemberi újraindított napi öt pár járat, két év alatt már több mint 200 ezren vették igénybe. Ez is indokolta, hogy a szerb vasúttársasággal együttműködve plusz egy járatpárral tegyék rugalmasabbá az eljutást.

