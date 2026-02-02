ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381
usd:
322.2
bux:
127888.59
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Gázolt a vonat Budapesten

Infostart / MTI

Gázolás miatt hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon hétfő délután – közölte a Mávinform a honlapján.

Mint írták, a Nyugati pályaudvarról Vácra közlekedő S70-es vonat Rákospalota-Újpest után, Káposztásmegyer területén, a Töltés utcai vasúti átjáróban elgázolt egy embert hétfő délután, a helyszínelés miatt a vonatok Rákospalota-Újpest és Dunakeszi között csak egy vágányon közlekedhetnek. A baleset miatt nem közlekednek az S70-es vonatok, a G70-es és a Z70-es vonatok pedig minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A balesetben érintett vonat utasait átszállítják egy másik vonatra. A helyszínelés idejére lezárták a Töltés utcai átjárót, nem lehet rajta gépjárművel áthajtani.

A katasztrófavédelem azt közölte, tűzoltók segítenek szerelvény utasainak átszállni a mentesítő járatra.

Kezdőlap    Belföld    Gázolt a vonat Budapesten

budapest

közlekedés

vonat

szob

vác

vonatgázolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér: egy V4-egység mentén kialakuló koalíció törölheti el a brüsszeli karbonadót és annak kiterjesztését

Hortay Olivér: egy V4-egység mentén kialakuló koalíció törölheti el a brüsszeli karbonadót és annak kiterjesztését
A Századvég legújabb elemzése szerint Brüsszel a világ legmagasabb karbonadóival terheli az uniós energiatermelőket, ami az elhibázott szankciós politikával együttesen az amerikai és a kínai ipari villamosenergia-árak kétszeresére emeli az európai árakat. Egy uniós erőműnek 2024-ben háromszor annyit kellett fizetnie egy tonna kibocsátott szén-dioxid után, mint egy amerikai, és ötször annyit, mint egy kínai energiavállalatnak – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője, Hortay Olivér.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az orosz MK.ru oldal beszámolója szerint újabb területen szakadt át a frontvonal Ukrajnában. Az orosz alakulatok Szumiban hajtottak végre támadást, a helyzet egyelőre redkívül instabil. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok látványosan megváltoztatták a taktikájukat Ukrajnában, immár nem az energetikai létesítmények jelentik az elsődleges célpontot – számolt be az RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a fordulat az ingatlanpiacon: durván megugrott az érdeklődés, ezeket a lakásokat keresik most a legtöbben

Itt a fordulat az ingatlanpiacon: durván megugrott az érdeklődés, ezeket a lakásokat keresik most a legtöbben

Most a 80-100 négyzetméter közötti lakóingatlanoknál áll legmagasabban az ingatlanérdeklődési mutató.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer believes Mandelson should leave Lords as files suggest he shared government emails with Epstein

Starmer believes Mandelson should leave Lords as files suggest he shared government emails with Epstein

Emails released in the Epstein files suggest Lord Mandelson forwarded internal government information to Jeffrey Epstein in 2009.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 14:24
Kábítószert árult egy közösségi oldalon
2026. február 2. 13:50
Szja-bevallás: eldördül a startpisztoly
×
×
×
×