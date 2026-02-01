Északról mínusz 20 fok közeleg, kérdés, hogy ideér-e, meglátjuk

Magyarországon vasárnap estig túlnyomóan borult, egyes körzetekben tartósan párás idő várható, de az északkeleti harmadban helyenként időszakosan vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet.

Több hullámban, több helyen - de nem mindenhol - valószínű gyenge intenzitású csapadék:

havazás, hószállingózás, havas eső, eső, szitálás egyaránt előfordulhat,

de a hőmérséklet csökkenésével egyre inkább a szilárd halmazállapot válik jellemzővé. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de az északkeleti, vasárnap emellett a délnyugati tájakon élénk lesz az északkeleti, keleti szél, a Zemplénben egy-egy erős széllökés is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -4 és +2 fok között alakul, ugyanakkor amennyiben az északkeleti tájakon szakadozottabbá válik a felhőzet, ott ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában -2 és +4 fok között valószínű, de a délnyugati tájakon előfordulhat ennél kissé melegebb is.