2026. január 31. szombat
Social issues in internet technology and social media in teenager mental health. Low self esteem young Asian teenager boy sitting alone crying with smartphone, feeling frustration, fear, pain, anxiety, abused as victim of cyberbullying.
Nyitókép: Jatuporn Tansirimas/Getty Images

Iskolai bántalmazás miatt felakasztotta magát iskolájában egy ercsi kisdiák

Infostart

Stabil állapotban szállítottak kórházba a mentők egy tanulót az ercsi Eötvös József Általános Iskolából január 29-én, csütörtökön. Az intézmény fenntartója és a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, amelynek hátterében iskolai bántalmazás gyanúja merült fel.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint az intézményben tanulók közötti konfliktus alakult ki, melynek során egy diák a ruházatánál (kapucnijánál) fogva „a fogasra akaszkodott”. Az esetről a közösségi médiában számolt be lelkész.

A gyermeket társai azonnal segítették, fizikai sérülés nem történt, azonban a mentőszolgálat megfigyelésre egészségügyi intézménybe szállította - írja a hvg.hu

Az iskola vezetése fegyelmi eljárás keretében vizsgálja az érintett tanulók felelősségét.

A kialakult helyzet kezelésébe és a diákok segítésébe iskolapszichológust vontak be.

Az intézményvezetés – a megszaporodott fegyelmi problémákra hivatkozva – 55 kamerából álló biztonsági rendszer kiépítését kezdeményezte az önkormányzatnál.

Zaklatás

A helybéliek és a szülők visszajelzései alapján az érintett ötödik osztályos tanulót korábban rendszeres verbális és fizikai bántalmazás érte társai részéről. A tankerület megerősítette, hogy az utóbbi időben több bejelentés érkezett hozzájuk az iskolában tapasztalható fegyelmi gondokról, amelyek megoldásán a fenntartó, az iskola és az önkormányzat közösen dolgozik.

A rendőrség vizsgálja, hogy történt-e bűncselekmény, a tankerület pedig jelezte igényét iskolaőri státusz betöltésére az intézményben.

