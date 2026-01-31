Iskolai bántalmazás miatt felakasztotta magát iskolájában egy ercsi kisdiák

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint az intézményben tanulók közötti konfliktus alakult ki, melynek során egy diák a ruházatánál (kapucnijánál) fogva „a fogasra akaszkodott”. Az esetről a közösségi médiában számolt be lelkész.

A gyermeket társai azonnal segítették, fizikai sérülés nem történt, azonban a mentőszolgálat megfigyelésre egészségügyi intézménybe szállította - írja a hvg.hu

Az iskola vezetése fegyelmi eljárás keretében vizsgálja az érintett tanulók felelősségét.

A kialakult helyzet kezelésébe és a diákok segítésébe iskolapszichológust vontak be.

Az intézményvezetés – a megszaporodott fegyelmi problémákra hivatkozva – 55 kamerából álló biztonsági rendszer kiépítését kezdeményezte az önkormányzatnál.

Zaklatás

A helybéliek és a szülők visszajelzései alapján az érintett ötödik osztályos tanulót korábban rendszeres verbális és fizikai bántalmazás érte társai részéről. A tankerület megerősítette, hogy az utóbbi időben több bejelentés érkezett hozzájuk az iskolában tapasztalható fegyelmi gondokról, amelyek megoldásán a fenntartó, az iskola és az önkormányzat közösen dolgozik.

A rendőrség vizsgálja, hogy történt-e bűncselekmény, a tankerület pedig jelezte igényét iskolaőri státusz betöltésére az intézményben.