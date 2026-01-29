ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 29. csütörtök
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

30 százalékos kedvezményt kapnak a rezsistop révén a lakossági felhasználók – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

30 százalékos kedvezményt kapnak a rezsistop révén a lakossági felhasználók. Nagyobb béremelést kapnak a postások. Az orosz elnök Trump szerint beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet. Az InfoRádió legfontosabb hírei csütörtökön.

A kormány döntése értelmében 30 százalékos kedvezményt kapnak a januári földgáz és távhő fogyasztásból a lakossági felhasználók – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azoknak, akik villannyal fűtenek, írásban kell kérniük a villanyszámla 30 százalékos kedvezményét. A kormány 50 milliárd forintnyi többletköltséggel számol.

Nagyobb béremelést kapnak a postások. A tervezett éves 7 százalék helyett, január 1-jétől 7, július 1-jétől további 3 százalékos emelés valósul meg. Nő a cafeteria keret is.

Január 30-án fizetik ki a 6 havi illetménynek megfelelő fegyverpénzt 80 ezer fegyveresnek, köztük a katonáknak – hangzott el a Kormányinfón. A kabinet döntése értelmében 80 ezer fegyveres kap fegyverpénzt.

Több mint 15 ezerrel nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma a múlt héten a korábbi adatokhoz képest. Összesen 60 ezer 500-an fordultak orvoshoz.

Inkasszózta a Magyar Államkincstár a fővárosi önkormányzat számláját – jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Facebook-oldalán azt írta, a fővárosnak január 26-án kellett volna teljesíteni a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét. Ezt azonban elmulasztotta. A miniszter az elvonás mértékét nem említette.

Elítélte a főpolgármester ellen felhozott vádakat, és azok visszavonására szólított fel az Európa Tanács. A 46 tagországot számláló testülethez tartozó Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa szerint a nemzeti alkotmányok és jogszabályok nem használhatók fel arra, hogy a helyi hatóságokat a polgárok emberi jogainak megsértésére kényszerítsék.

Az Alaptörvény értelmezését kérelmezi az Alkotmánybíróságtól a kormány, miután az Európai Bíróság elmarasztalta Magyarországot amiatt, hogy az orvosi kannabisz ügyében szembeszállt a közös uniós állásponttal. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: a döntés sérti Magyarország szuverenitását, és ellentétes a kormány kábítószer-ellenes álláspontjával.

Donald Trump szerint az orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg idő miatt. Az amerikai elnök kabinetjének ülésén közölte, személyesen kérte Vlagyimir Putyint, hogy ne lövesse az ukrán fővárost és más városokat egy hétig, a térségbeli rendkívül hidegre tekintettel.

Pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot az Európai Unió, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Moszkvára, és korlátozza az ukrajnai háború finanszírozását – jelentette be az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Kaja Kallas szerint az Abu-Dzabiban zajló tárgyalásokon az orosz oldalon kizárólag katonai küldöttek vesznek részt, akiknek nincs mandátumuk érdemi megállapodásra.

Az Európai Bizottság 153 millió eurós sürgősségi segélyt jelentett be Ukrajnának és a menekülteket befogadó Moldovának. Ukrajnának 145 millió eurót különítenek el, Moldovának pedig 8 millió euró jut a háború elől menekülők ellátására.

Az orosz és fehérorosz import kivezetését célzó európai polgári kezdeményezést vett nyilvántartásba az Európai Bizottság. A szervezők szerint a cél az, hogy megállítsák az uniós pénzek áramlását az orosz állam felé, valamint megerősítsék az EU értékalapú kereskedelempolitikáját.

Eladja külföldi eszközeit birtokló leányvállalat az amerikai Carlyle befektetési cégnek a Lukoil. A tranzakció nem érinti a kazahsztáni eszközöket, amelyek továbbra is a vállalat tulajdonában maradnak.

A britek vízumkötelezettségének részleges feloldásáról állapodott meg a kínai elnökkel Pekingben Keir Starmer kormányfő. A brit állampolgárok – köztük az üzleti tárgyalások céljából érkezők – 30 napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be Kínába.

Négy nap után felfüggesztették a határátkelők blokádját az észak-macedón és a montenegrói kamionsofőrök. A tiltakozás kiváltó oka az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása.

Csaknem 3 hónappal a parlamenti választások után megállapodtak a kisebbségi kormány megalakításáról Hollandiában. A kormányt a választáson győztes 66-os Demokraták vezetnék, élén Rob Jetten pártelnökkel, aki 38 évesen az ország történetének legfiatalabb miniszterelnöke lehet.

Jelentősen nőtt tavaly a norvég állami nyugdíjalap vagyona. A világ legnagyobb szuverén befektetési alapja 2360 milliárd norvég koronával, mintegy 247 milliárd dollárral gyarapodott.

Leállítja két modellje, a Model S és Model X gyártását a Tesla és helyette humanoid robotokat gyárt. Elon Musk cége az idén több mint 20 milliárd dollárra emeli tőkekiadásait.

Rekordot döntöttek az adatvédelmi visszaélések Európában tavaly, a felügyeleti hatóságok emiatt összesen 1 milliárd 200 millió euró bírságot szabtak ki. 2025-ben egy átlagos napon 443 adatvédelmi esetet jelentettek be.

Franciaországban egyhangú szavazással eltörölte a házastársi kötelezettséget a törvénykezésből a nemzetgyűlés, így a házasságon belül nincs kötelező szexuális kapcsolat. A változtatást a Szenátusnak is jóvá kell hagynia.

30 százalékos kedvezményt kapnak a rezsistop révén a lakossági felhasználók – a nap hírei

Varga Zsolt a vízilabda-Eb után: látható volt egyfajta fejlődés a két világverseny között

Kudarc vagy siker, esetleg mindkettő a belgrádi Eb-ezüst? Fel lehet-e készülni arra, hogy tizenkétezren üvöltenek a medence partján minden magyar támadásnál, a hazaiaknak szurkolva? Mekkora a stáb szerepe egy válogatottnál? Változhat-e a keret, visszatérhetnek-e akár világbajnokok 2026 későbbi feladataira? Minderről beszélt Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, olimpiai bajnok az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

24 gólós siker után Eb-középdöntős a női válogatott

Erőre kapott a forint

Mozgalmasan alakultak az elmúlt napok a devizapiacokon: a legnagyobb változások a dollárban és a jenben következtek be, de a forint szintén komoly hullámvasútra került. A Fed tegnapi kamatdöntése után rövid időre megállt a zöldhasú gyengülése, de a hajnali órákban ismét egyre többen kezdtek a dollár ellen fogadni, így ma reggel ismét a 2021-2022-es csúcsok közelében jártak a jegyzések. A mai nap egyelőre az elmúlt napok nagy mozgásainak korrekciójáról szól a dollár és a forint háza táján is, előbbi erősödő, utóbbi inkább gyengülő trendet mutat a nap folyamán.

Újra inkasszózták a főváros számláját

A szolidaritási hozzájárulás körüli vita új szintre lépett: a kincstár már nem tárgyal, hanem levonja a pénzt Budapesttől.

Trump's border tsar suggests possible drawdown in Minneapolis if officials 'co-operate'

Tom Homan has been deployed after two people were shot dead by federal agents in the city in less than a month.

2026. január 29. 21:32
Eldőlt, lesz-e népszavazás december 24-ről
2026. január 29. 20:50
Karácsony Gergely: találkozunk a bíróságon
