30 százalékos kedvezményt kapnak a rezsistop révén a lakossági felhasználók – a nap hírei

A kormány döntése értelmében 30 százalékos kedvezményt kapnak a januári földgáz és távhő fogyasztásból a lakossági felhasználók – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azoknak, akik villannyal fűtenek, írásban kell kérniük a villanyszámla 30 százalékos kedvezményét. A kormány 50 milliárd forintnyi többletköltséggel számol.

Nagyobb béremelést kapnak a postások. A tervezett éves 7 százalék helyett, január 1-jétől 7, július 1-jétől további 3 százalékos emelés valósul meg. Nő a cafeteria keret is.

Január 30-án fizetik ki a 6 havi illetménynek megfelelő fegyverpénzt 80 ezer fegyveresnek, köztük a katonáknak – hangzott el a Kormányinfón. A kabinet döntése értelmében 80 ezer fegyveres kap fegyverpénzt.

Több mint 15 ezerrel nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma a múlt héten a korábbi adatokhoz képest. Összesen 60 ezer 500-an fordultak orvoshoz.

Inkasszózta a Magyar Államkincstár a fővárosi önkormányzat számláját – jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Facebook-oldalán azt írta, a fővárosnak január 26-án kellett volna teljesíteni a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét. Ezt azonban elmulasztotta. A miniszter az elvonás mértékét nem említette.

Elítélte a főpolgármester ellen felhozott vádakat, és azok visszavonására szólított fel az Európa Tanács. A 46 tagországot számláló testülethez tartozó Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa szerint a nemzeti alkotmányok és jogszabályok nem használhatók fel arra, hogy a helyi hatóságokat a polgárok emberi jogainak megsértésére kényszerítsék.

Az Alaptörvény értelmezését kérelmezi az Alkotmánybíróságtól a kormány, miután az Európai Bíróság elmarasztalta Magyarországot amiatt, hogy az orvosi kannabisz ügyében szembeszállt a közös uniós állásponttal. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: a döntés sérti Magyarország szuverenitását, és ellentétes a kormány kábítószer-ellenes álláspontjával.

Donald Trump szerint az orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg idő miatt. Az amerikai elnök kabinetjének ülésén közölte, személyesen kérte Vlagyimir Putyint, hogy ne lövesse az ukrán fővárost és más városokat egy hétig, a térségbeli rendkívül hidegre tekintettel.

Pénzügyi feketelistára helyezte Oroszországot az Európai Unió, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Moszkvára, és korlátozza az ukrajnai háború finanszírozását – jelentette be az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Kaja Kallas szerint az Abu-Dzabiban zajló tárgyalásokon az orosz oldalon kizárólag katonai küldöttek vesznek részt, akiknek nincs mandátumuk érdemi megállapodásra.

Az Európai Bizottság 153 millió eurós sürgősségi segélyt jelentett be Ukrajnának és a menekülteket befogadó Moldovának. Ukrajnának 145 millió eurót különítenek el, Moldovának pedig 8 millió euró jut a háború elől menekülők ellátására.

Az orosz és fehérorosz import kivezetését célzó európai polgári kezdeményezést vett nyilvántartásba az Európai Bizottság. A szervezők szerint a cél az, hogy megállítsák az uniós pénzek áramlását az orosz állam felé, valamint megerősítsék az EU értékalapú kereskedelempolitikáját.

Eladja külföldi eszközeit birtokló leányvállalat az amerikai Carlyle befektetési cégnek a Lukoil. A tranzakció nem érinti a kazahsztáni eszközöket, amelyek továbbra is a vállalat tulajdonában maradnak.

A britek vízumkötelezettségének részleges feloldásáról állapodott meg a kínai elnökkel Pekingben Keir Starmer kormányfő. A brit állampolgárok – köztük az üzleti tárgyalások céljából érkezők – 30 napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be Kínába.

Négy nap után felfüggesztették a határátkelők blokádját az észak-macedón és a montenegrói kamionsofőrök. A tiltakozás kiváltó oka az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének bevezetése, valamint a sofőrök schengeni térségben engedélyezett tartózkodási idejének korlátozása.

Csaknem 3 hónappal a parlamenti választások után megállapodtak a kisebbségi kormány megalakításáról Hollandiában. A kormányt a választáson győztes 66-os Demokraták vezetnék, élén Rob Jetten pártelnökkel, aki 38 évesen az ország történetének legfiatalabb miniszterelnöke lehet.

Jelentősen nőtt tavaly a norvég állami nyugdíjalap vagyona. A világ legnagyobb szuverén befektetési alapja 2360 milliárd norvég koronával, mintegy 247 milliárd dollárral gyarapodott.

Leállítja két modellje, a Model S és Model X gyártását a Tesla és helyette humanoid robotokat gyárt. Elon Musk cége az idén több mint 20 milliárd dollárra emeli tőkekiadásait.

Rekordot döntöttek az adatvédelmi visszaélések Európában tavaly, a felügyeleti hatóságok emiatt összesen 1 milliárd 200 millió euró bírságot szabtak ki. 2025-ben egy átlagos napon 443 adatvédelmi esetet jelentettek be.

Franciaországban egyhangú szavazással eltörölte a házastársi kötelezettséget a törvénykezésből a nemzetgyűlés, így a házasságon belül nincs kötelező szexuális kapcsolat. A változtatást a Szenátusnak is jóvá kell hagynia.