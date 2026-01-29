ARÉNA - PODCASTOK
A kinyomtatott leveleket egy ládába csomagolják a Magyar Posta EPDB Nyomtatási Központjában, Budapesten 2015. február 26-án. Lezárult a Magyar Posta új hibrid kézbesítési és konverziós nevet viselő rendszerének fejlesztése, amellyel hiteles dokumentumok továbbítása válik lehetővé elektronikus úton a postán keresztül.
Nyitókép: MTI/Honéczy Barnabás

A vártnál nagyobb béremelést jelentett be Nagy Márton az állami óriáscégnél

Infostart / MTI

A korábbi megállapodásban rögzítetthez képest három százalékkal nagyobb béremelést jelentett be a nemzetgazdasági miniszter.

A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek a vállalatnál: január 1-től 7 százalék, július 1-jétől további 3 százalék béremelés valósul meg – jelentette be csütörtöki Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Hozzátette, emellett a postások munkájának elismeréseként 2025 decemberében bruttó 100 ezer forint egyszeri kifizetés történt, 2026 márciusában pedig további bruttó 150 ezer forint érkezik a teljesítmény elismeréseként.

Jelentősen nő a béren kívüli juttatás is: a cafeteria keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra emelkedik.

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre – közölte a miniszter.

Mint fogalmazott, „továbbra is azon dolgozunk, hogy a munkavállalók munkája megbecsülést és biztos megélhetést jelentsen”.

Magyarországon a munka érték, és aki dolgozik, annak előre kell tudnia lépni – írta Facebook-oldalán a miniszter.

Belföld    A vártnál nagyobb béremelést jelentett be Nagy Márton az állami óriáscégnál

