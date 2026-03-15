2026. március 15. vasárnap Kristóf
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: összeálltunk! – videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„Hárman még sosem voltunk egyszerre a színpadon” – mondta a kormányfő a március 15-i ünnepi beszédére készülve, két minisztere társaságában a Parlament épületében.

Mint arról az Infostart is beszámolt, vasárnap derült ki, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékező állami ünnepségen, amely a Békemenet zárása is egyben, nem csak Orbán Viktor mond beszédet, hanem Lázár János építési és közlekedési, valamint Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter is.

Ennek beharangozására egy videó került fel a miniszterelnök Facebook-oldalára, amelyben elmondja, hogy így hárman még sosem álltak színpadra.

„Összeálltunk. Hárman még sosem voltunk egyszerre a színpadon. Kipróbáljuk, hátha bejön” – mondta Orbán Viktor. Azt a politikusok nem tudták eldönteni, kié lesz a legjobb beszéd, ezen viccelődtek egy kicsit.

A kormányfő arra a kérdésre, hogy aki még nem indult el, miért menjen a Kossuth térre, azt válaszolta, hogy ha jó társaságban akar lenni, akkor menjen. „Ma Budapesten ennél jobb társaságot senkinek sem tudunk ajánlani” – fogalmazott.

A Békemenet vége a Nyugatinál jár, még nem kezdődött el a Kossuth téri ünnepség
A Békemenet vége a Nyugatinál jár, még nem kezdődött el a Kossuth téri ünnepség
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Három gyűlés, ebből két vonulásos esemény várható vasárnap Budapesten, színpadra áll Orbán Viktor és Magyar Péter. Rengeteg politikus üzent március 15-e alkalmából, a határokon túlról is. A Békemenet résztvevői 11.30-kor indultak el, az útvonalukon fiatalok üzeneteket festettek az aszfaltra. A miniszterelnök már a Kossuth téren van.
 

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása?
A választás tétje a szuverenitás megőrzése.
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön?
 
Kimondták, amitől sikitófrászt kapnak a zöldek: újfajta atomenergiába öntenének gigantikus összeget

Markus Söder bajor miniszterelnök az atomenergia újbóli alkalmazását szorgalmazza Németországban, és modern "mini atomerőművek" építését tervezi Bajorországban - derül ki a Bild am Sonntag című lapnak adott interjújából. A Kereszténydemokrata Unió (CSU) vezetője szerint "eljött egy új korszak ideje a nukleáris energiában".

Rengetegen vágynak erre az álommelóra itthon: diploma nélkül is dől a pénz - kiderült, miért félnek mégis belevágni

Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy vajon valóban megéri-e diplomát szerezni a mai munkaerőpiacon, vagy egy jól választott szakmával is elérhető a kiemelkedő fizetés.

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel and Iran traded strikes overnight, while missile and drone interceptions have been reported in Gulf states.

2026. március 15. 12:38
2026. március 15. 12:06
