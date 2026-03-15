Orbán Viktor: összeálltunk! – videó

Mint arról az Infostart is beszámolt, vasárnap derült ki, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékező állami ünnepségen, amely a Békemenet zárása is egyben, nem csak Orbán Viktor mond beszédet, hanem Lázár János építési és közlekedési, valamint Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter is.

Ennek beharangozására egy videó került fel a miniszterelnök Facebook-oldalára, amelyben elmondja, hogy így hárman még sosem álltak színpadra.

„Összeálltunk. Hárman még sosem voltunk egyszerre a színpadon. Kipróbáljuk, hátha bejön” – mondta Orbán Viktor. Azt a politikusok nem tudták eldönteni, kié lesz a legjobb beszéd, ezen viccelődtek egy kicsit.

A kormányfő arra a kérdésre, hogy aki még nem indult el, miért menjen a Kossuth térre, azt válaszolta, hogy ha jó társaságban akar lenni, akkor menjen. „Ma Budapesten ennél jobb társaságot senkinek sem tudunk ajánlani” – fogalmazott.