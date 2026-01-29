ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.64
usd:
318.1
bux:
128906.98
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Copenhagen, Denmark Jan 17, 2023 The original Gutenberg Bible on display in the Danish Royal Library, or Black Diamond Library.
Nyitókép: Alexander Farnsworth, Getty Images

Megtalálták Gutenberg Bibliáját Budapesten

Infostart / MTI

Egy különlegesen ritka, 560 éves ősnyomtatvány, az úgynevezett 36 soros Biblia pergamenre nyomtatott töredéke került elő az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményében - közölte az OSZK.

A felfedezést az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának katalogizáló munkája során Szovák Márton, a könyvtár kutatója tette.

Kiemelték: a felfedezés különlegességét az adja, hogy a 36 soros Biblia a híres 42 soros Gutenberg-bibliánál is ritkább, világszerte mindössze 76 példányt tartanak számon, Magyarországon pedig ez a második ismert töredék.

A most azonosított lap Dániel próféta könyvének 7. fejezetéből tartalmaz részleteket, és a könyv kötésére fordítva, fejjel lefelé került - írták.

A lelet egy 16. századi kötet, Hannard van Gameren: Authoritates Ciceronis, Plinii et aliorum scriptorum in conscribendis epistolis observandae (Ingolstadt, Alexander és Samuel Weissenhorn, 1566) kötéseként maradt fenn. A vizsgálatok bebizonyították, hogy a töredék a 36 soros Biblia egyik példányából származik, abból a kiadványból, amelyet Johannes Gutenberg betűtípusával a bambergi püspök megrendelésére nyomtattak 1461 előtt.

A pergamentöredéket rejtő kötet első ismert tulajdonosa Johann Gabler volt, aki 1570-től Ingolstadtban tanult, és bejegyzései szerint 1574-ben birtokolta a könyvet. A későbbi, 1605-ös évszámmal jelzett tulajdonosi monogram (I G D) a kötet további útját dokumentálja. A 18-19. század fordulóján a mű Jankovich Miklós (könyv-, régiség- és műgyűjtő, történész, 1772-1846) gyűjteményébe, majd megvásárlásával a nemzeti könyvtár tulajdonába került.

A töredék az OSZK-ban a 16. századi kiadványok online katalogizálása során került elő, amikor a bibliográfiai adatok kiegészülnek az egyes példányok egyedi jellemzőivel: a teljesség, a proveniencia (azaz a korábbi tulajdonosok) és a különleges kötések leírásával.

A közleményben kiemelték:

a pergamenbe kötött lelet jelentőségét az adja, hogy közvetlen kapcsolatot teremt a könyvnyomtatás hajnalával, Gutenberg műhelyének örökségével. A 36 soros Biblia a könyvnyomtatás korai korszakának egyik legnagyobb bibliofil ritkasága.

A 42 soros Bibliánál is korábbi, rusztikusabb betűképe Gutenberg kísérletező korszakát idézi meg. Georg von Schaumberg püspök megrendelésével a bambergi egyházmegye plébániái egységes szövegű Szentíráshoz jutottak, a kezdeményezés a XV. századi reformtörekvések szellemiségét tükrözi.

"Az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának mostani felfedezése nemcsak a magyarországi könyvtári kincsek gazdagságára világít rá, hanem arra is, hogy a már katalogizált gyűjtemények polcain is új felfedezések várhatnak" - áll a közleményben.

Tájékoztatásuk szerint a töredék történetét és tudományos jelentőségét rövidesen a nemzeti könyvtár blogja és a Magyar Könyvszemle közli részletesen.

A közleményben hangsúlyozták, hogy az újonnan azonosított pergamentöredék nem csupán tipográfiai ritkaság, hanem nemzeti kulturális örökségünk egy újabb, világszinten is figyelemre méltó darabja, amely egyszerre idézi meg a reneszánsz humanizmus szellemiségét és Gutenberg örökségét - a könyvnyomtatás hajnaláról.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Belföld    Megtalálták Gutenberg Bibliáját Budapesten

országos széchényi könyvtár

biblia

könyvritkaság

gutenberg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem

Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem

A hatodikosok matematika és a nyolcadikosok magyar központi középiskolai írásbeli felvételijének megoldókulcsát is ki kellett utólag egészíteni; Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révay Miklós Gimnázium igazgatója szerint ez az iskolának kellemetlenség, a diákok azonban jól járhatnak. Arra is reagált, hogy az idei matematika feladatlap sokak szerint jóval nehezebb volt, mint a korábbiak.
30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmagyarázta annak részleteit, hogy miként kapják meg a kedvezményt a gázzal, az árammal és a távhővel fűtők, a havi diktálósok és az átalányt fizetők. Vigyázat, van, akinek nyilatkozatot kell majd tennie! Bizonyos társasházakra nem vonatkozik a kedvezmény.
 

30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt – Kormányinfó

Több tízezer fegyveres kap jelentős juttatást pénteken

Itt az utolsó pár nap – fontos határidő a lakhatási támogatásoknál

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!

Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!

A 2026-os minimálbéremelés egy kevéssé ismert adókedvezményt is megemel, amely havi több mint 16 ezer forinttal csökkentheti az érintettek szja-terhét, éves szinten közel 200 ezer forintot hagyva náluk. A személyi kedvezmény súlyosnak minősített, de sok esetben hétköznapi krónikus betegségekhez kötődik, és a jogosultak jelentős része ma sem él vele. A lehetőség ráadásul öt évre visszamenőleg is érvényesíthető, így egyeseknél akár több százezer forint is bennragadhat kihasználatlanul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem csitul az ANK-botrány: keményen büntetett a szövetség, fizethetnek mint a katonatiszt

Nem csitul az ANK-botrány: keményen büntetett a szövetség, fizethetnek mint a katonatiszt

A január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
We're making Minnesota operation 'safer, by the book', says Trump's border tsar

We're making Minnesota operation 'safer, by the book', says Trump's border tsar

Tom Homan has been deployed after two people were shot dead by federal agents in the city in less than a month.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 15:38
Horváth Péter a felvételi megoldókulcs ügyéről: csak jobban járhatnak a diákok, rosszabbul nem
2026. január 29. 15:26
Több tízezer fegyveres kap jelentős juttatást pénteken
×
×
×
×