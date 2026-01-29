ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök
Karácsony Gergely főpolgármester a Budapesti Tavaszi Fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján a Városháza Parkban 2022. április 8-án. A fesztivált április 29. és május 15. között a főváros mintegy száz helyszínén rendezik meg százhetven programmal.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Karácsony Gergely: találkozunk a bíróságon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ragaszkodom a bírósági eljáráshoz – írta Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön YouTube-csatornáján arra reagálva, hogy a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában, és indítványozta, hogy vele szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével pénzbüntetést szabjon ki.

A csatornán közzétett videóban Karácsony Gergely azt mondta: ez a per nem arról szól, hogy neki börtönbe kell-e mennie vagy fizetnie kell valamennyi pénzbírságot „azért, mert az ügyészség így határozott”. Ez a vita arról szól, hogy Magyarország és Budapest egy szabad ország-e és egy szabad város-e – jelentette ki, hozzátéve: szerinte az.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: azért megy bíróságra, hogy kiálljon a maga igazáért és a városa igazáért. Azért megy bíróságra, mert nem hajlandó elfogadni azt, hogy a legalapvetőbb jogunkat, "hogy úgy szeressük egymást, ahogy akarjuk, és akkor menjünk ki az utcára közösen, amikor akarunk", elvegyék – folytatta.

A videóban a főpolgármester megköszönte „a reklámot”, azt, hogy újra előhozták, milyen nagyszerű dolog Budapesten büszkeségmenetet rendezni, hogy „újra emlékeztetnek minket arra a gyönyörű júniusi napra, amikor több százezren azt mondtuk a rendszernek, hogy márpedig mi szabadon fogunk élni”.

Találkozunk a bíróságon és kiállunk a szabad Budapest és a szabad Magyarország érdekében – mondta Karácsony Gergely.

2026. január 29. 20:09
