2026. január 28. szerda Karola, Károly
Karácsony Gergely főpolgármester (j) a Budapest Büszkeség rendezvényen (eredetileg Budapest Pride felvonulás) a Gellért rakparton 2025. június 28-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Budapest Büszkeség Menet: vádemelés Karácsony Gergely ellen

Infostart

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza a budapesti főpolgármester ellen, aki egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg és vezetett egy nyilvános gyűlést.

A vádirat lényege szerint Budapest főpolgármestere, 2025. június 16-án, az egyik legnépszerűbb közösségi média felületen videóüzenetben bejelentést tett közzé. Ebben elmondta, hogy a fővárosi önkormányzat 2025. június 28-án, Budapest területén, Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezéssel rendezvényt szervez, amelyre a vádlott egyben meghívást is intézett a követőihez – olvasható az ügyészség honlapján.

A rendezvény – a gyülekezési jogról szóló törvény alapján – gyűlésnek minősült, mivel közügyben való véleménynyilvánításra irányult, és ahhoz bárki csatlakozhatott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság mint gyülekezési hatóság, 2025. június 19-én határozatában megtiltotta a gyűlés megtartását, egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, másrészt mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban más személy bejelentett már egy más jellegű rendezvényt.

A vádlott a gyülekezési hatóság határozatáról annak meghozatala napján tudomást szerzett, ellene jogorvoslattal nem élt, a bírósági utat nem merítette ki, majd az így véglegessé váló tiltó határozat ellenére a gyűlést megszervezte. Ennek keretében a gyűlésen való részvételre ismételten nyilvános felhívásokat tett közzé, majd 2025. június 28-án az V. kerület Városháza Parkból induló és a XI. kerület Műegyetem rakparton befejezett gyűlést vezette is.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség – mint jogalkalmazó – a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában.

A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

