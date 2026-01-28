Van, ahol már megint fehéredik a táj a havazástól – videó

Megérkezett a ciklon és annak csapadékrendszere, mely az ország túlnyomó részén eső formájában hullik, ám az északkeleti régiókban újra hóba váltott a csapadék – számolt be az Időkép.

Jelentős hórétegtől ugyan sehol sem kell tartanunk, de ide azért picit visszatért a télies időjárás és újra havazni kezdett, ám ebből a ciklonból legfeljebb néhány centiméteres friss hó kialakulása várható – írják.

A portál téjékoztatása szerint Mátraszentistvánon igazi alpesi hangulatban csúszkákhatnak a síelők és a snowboardosok a hóesésben, Bánkútra pedig ismét érdemes felmenni szánkózni.

Csütörtökön eleinte sokfelé, délután már csak ország északi, északkeleti felén számíthatunk esőre, ám az eső mellett az Északi-középhegységben, a Bakonyban és a Kőszegi-hegység, valamint Sopron térségében még havas eső, hó hullhat.