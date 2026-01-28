ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda Karola, Károly
Szavazó az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a XII. kerületi Hegyvidéki Mesevár Óvodában kialakított 43. számú szavazókörben 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Elkészült az április 12-i választás hirdetménye

Infostart / MTI

Elkészült az április 12-ei országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött a kiszállításuk a választási irodákhoz. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik őket – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

A nemzetiszínű motívummal ellátott hirdetmény 48x79 centiméter méretű és közel 88 ezer darabot gyártottak belőle.

A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án, csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni.

A választópolgárok részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához fordulhatnak vagy ellátogathatnak a www.valasztas.hu weboldalra.

