Elkészült az április 12-i választás hirdetménye

A nemzetiszínű motívummal ellátott hirdetmény 48x79 centiméter méretű és közel 88 ezer darabot gyártottak belőle.

A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án, csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni.

A választópolgárok részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához fordulhatnak vagy ellátogathatnak a www.valasztas.hu weboldalra.