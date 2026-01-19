ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.93
usd:
332.05
bux:
121764.49
2026. január 19. hétfő Márió, Sára
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autó kerekének a lenyomata a friss hóban.
Nyitókép: Getty Images/happyphoton

Operatív Törzs: íme, a fagyos nap számokban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az előrejelzések szerint többnyire száraz, hideg idő várható, helyenként –15, vagy akár –20 Celsius-fokos főmérséklettel. Nincs elzárt település az országban, és útlezárást, súlykorlátozást sem rendeltek el.

A meteorológiai előrejelzések szerint az Alföldön, Budapesten és a Dunántúl egyes részein várható borult, ködös időjárás, máshol többnyire napos idő lesz. A borult területeken előfordulhat minimális hószállingózás és ónos szitálás, egyébként száraz, de hideg idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet –8 és +1 Celsius-fok között várható. Késő este északkeleten –15, akár –20 fokra hűl le a levegő – írja hétfői közleményében az Operatív Törzs.

Tűzifa

A rendkívüli hideg miatt január 15-e óta már 1891 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak. Ebből 778 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1113 pedig az önkormányzatokhoz került.

Vasárnap 234 tűzoltó végezte a tűzifa szállítás előtti feldarabolását. 503 katona, rendőr és polgárőr 186 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük. Vasárnap 193 helyszínre, összesen 843 köbméter tűzifa jutott el. 75 köbmétert közvetlenül rászorulóknak, 768-at pedig az önkormányzatokhoz vittek, 118 településre jutott el tüzelő.

Jégveszély

Vasárnap 16 óra körül Ipolydamásd és Szob között egy 13 és egy 15 éves lány az Ipoly jegére ment, amely beszakadt alattuk – ahogy arról az Infostart is beszámolt. Egy járókelő mentette ki a két fiatalt a 80 centiméteres jeges vízből, a kiérkező tűzoltók és rendőrök hordágyra fektették és átadták őket a mentőknek. A mentők a Váci Jávorszky Ödön Kórházba szállították a két lányt, ahol az áthűlt alsó végtagjaikat visszamelegítették. Fagyási sérülést nem szenvedtek, tegnap este hazamehettek.

Ez az eset is jól mutatja, hogy a folyóvizek jegén tartózkodni életveszélyes – áll a közleményben. Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy folyóvizek jegére ne menjen rá. Mostanra több tó jege is alkalmassá vált a téli sportolásra, de kizárólag a kijelölt területen szabad a jégre menni. Nem tanácsos egyedül korcsolyázni, ha többen vagyunk, tudunk egymásra figyelni segítséget hívni. Ha ropogást, recsegést hallunk, azonnal hasaljunk a jégre, és próbáljunk meg a part felé hason csúszva eljutni. Minél nagyobb testfelülettel vagyunk a jégen, annál kisebb az esélye, hogy beszakad. Ha a jég beszakadt, próbáljunk hason felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Ha a jég alá kerül valaki, akkor van esélye túlélni, ha felfelé néz és a fények alapján megtalálja a léket a jégen, ahol beszakadt. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot.

Riasztások

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 17 helyszínre, közlekedési balesetekhez, kidőlt fákhoz és épületek tetejéről lehulló jég és hó miatt riasztották.

A rendőrséget 95 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 18 személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel és honvédséggel közösen 2146 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 84 esetben nyújtottak számukra segítséget. 768 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 11 embert kellett figyelmeztetni.

A mentőszolgálat 3476 esethez vonult vasárnap.

Közművek

Vasárnap 13 településen és Budapest XI. kerületében, összesen 4433 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása mindenhol rövid időn belül megvalósult, jelenleg sehol sincs áramszünet.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 23 településen és 4 budapesti kerületben akadozott, 1945 fogyasztót érintett. Jelenleg a XXII. kerületben 8 fogyasztónál, illetve Gyódon 788 fogyasztónál nincs víz, a hiba elhárítása folyamatban van.

Betegellátás

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal több. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

Közlekedés

A közúthálózaton a hókotráson és síkosságmentesítésen 190 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 59 151 tonna útszóró só és 2 190 648 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon Bicske és Szárliget között felsővezeték-szakadás miatt a vonatok csak egy vágányon tudnak közlekedni. A helyreállításon dolgoznak a MÁV szakemberei. Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek

Busszal minden település minden megállója elérhető.

A légiközlekedés zavartalan.

Vízi közlekedés

A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok.

A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben.

A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre.

Oktatási intézmények

A köznevelési intézmények zavartalanul működnek. A szakképző intézmények közül egyben van ma online oktatás.

Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát, vagy a 112-es segélyhívó számot. Senki ne menjen el egy földön fekvő ember mellett. Az extrém hidegben a hajléktalanok mellett azok is veszélyben vannak, akiknek az otthonukban van hideg. Figyeljünk oda az idős, beteg, egyedül élő ismerőseinkre, rokonainkra, szomszédjainkra. Hívjuk fel őket, csöngessünk be hozzájuk naponta többször is.

Kezdőlap    Belföld    Operatív Törzs: íme, a fagyos nap számokban

baleset

mentők

időjárás

katasztrófavédelem

jelentés

operatív törzs

tél

hideg

tűzifa

ipoly

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
NIS – Hortay Olivér: az olajpiacon is felértékelődhet Magyarország pozíciója

NIS – Hortay Olivér: az olajpiacon is felértékelődhet Magyarország pozíciója

Közel két hónapos szünetet követően vasárnap újrakezdte a termelést a pancsovai kőolajfinomító. A hír azért is érdekes, mert a hírek szerint ebben nagy érdekeltsége lehet a magyar olajtársaságnak is, sőt, Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter nyilatkozatai alapján okkal számíthatunk arra, hogy a Mol többségi tulajdonrészt vásárol a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS). Ennek részleteiről Hortay Olivért, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjét kérdeztük.
 

Újra termel az amerikai embargó miatt leállított szerbiai olajfinomító

Megint ugrik felfelé a benzinár, itt vannak a részletek

VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új világ jön a csalásoknál: szigorítást vezet be az MNB

Új világ jön a csalásoknál: szigorítást vezet be az MNB

A pénzforgalmi törvény módosítása szerint a bankok élőhangos telefonos ügyfélszolgálati munkatársainak a hét minden napján 24 órában fogadniuk kell az ügyfelek pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő esetleges bejelentéseit. A Magyar Nemzeti Bank vezetői körlevelet jelentetett meg a bankoknak a telefonos ügyintézés gyorsabbá tétele és a fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet

Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet

A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
High-speed train crash in Spain kills at least 39

High-speed train crash in Spain kills at least 39

More than 400 passengers were on board the trains that derailed near the city of Córdoba, in Spain's worst rail crash in more than a decade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 19. 09:04
Egressy Mátyás eltűnése: üzenetet tett közzé a rendőrség hétfő reggel 9-kor
2026. január 19. 08:58
Veszélyes potencianövelőket vontak ki a forgalomból
×
×
×
×