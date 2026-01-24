A zord tél pozitív hatása: fagyhalál vár a poloskákra, a kabócákra és a pockokra is

A hetek óta tartó fagy jelentős mértékben meggyéríti az olyan mezőgazdasági kártevőket, mint a poloska, a kabóca vagy a pocok. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke az InfoRádióban elmondta: az elmúlt hetekben tapasztalt időjárás csak az utóbbi 10-15 évben számít extrémnek, régebben ilyen volt a normális tél. Hozzátette: a kártevőkkel szemben is pozitív hatású, ha tartósabban ennyire alacsonyak a hőmérsékleti értékek. Tarcali Gábor szerint ha legalább két-három héten keresztül mínusz 10-15 Celsius-fok van, annak már érdemben lehet növényvédelmi hatása. Márpedig 2026 elején ez következett be.

Kiemelte, hogy a hótakaró is a normális téli időjárásnak megfelelően borítja jelenleg a talajt, ami kedvez a növényeknek, különösen az áttelelő növényeknek, de a gabonaféléknek és a repcének is, hiszen

a hótakaró megvédi ezeket a növényeket a kifagyástól.

Tarcali Gábor szerint más kártevők mellett a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó amerikai szőlőkabócát is elviheti a fagy. A szőlőkabóca tojások formájában telel át a szőlő kérgén, illetve a kéregrepedésekben, a mostani idő azonban ezt ellehetetleníti. A fagyhalál érint még számos lepkefélét, bogarat, továbbá a levéltetveket és a poloskákat is.

A kamarai elnök megjegyezte: az elmúlt időszakban ezek közül a kártevők közül néhány különösen felszaporodott. Külön megemlítette a poloskákat, amelyek az utóbbi években egyre nagyobb károkat okoztak. Ugyanez a megállapítás igaz a mezei pocokra is, ami az elmúlt elmúlt 15-20 évben jelentősen felszaporodott Magyarországon, és óriási károkért felelős a szántóföldeken.

Az enyhe telek ugyanis nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a kártevők még inkább elterjedjenek.

„Remélhetőleg a mostani tél vissza fogja vetni a populációjukat” – jegyezte meg Tarcali Gábor. Ugyanakkor hozzátette: csodát azért ne várjunk a hidegtől, a mezőgazdasági kártevők ellen továbbra is védekezni kell.