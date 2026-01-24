ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 24. szombat Timót
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pocok egy üregben.
Nyitókép: Frank Fichtmüller/Getty Images

A zord tél pozitív hatása: fagyhalál vár a poloskákra, a kabócákra és a pockokra is

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Az elmúlt években az enyhe telek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy egyes kártevők felszaporodjanak, a mostani időjárás viszont remélhetőleg vissza fogja vetni a populációjukat – mondta az InfoRádióban a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke. Tarcali Gábor kitért arra is, hogy a vastag hótakaró különösen az áttelelő növényeknek kedvez, ugyanis megvédi azokat a kifagyástól.

A hetek óta tartó fagy jelentős mértékben meggyéríti az olyan mezőgazdasági kártevőket, mint a poloska, a kabóca vagy a pocok. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke az InfoRádióban elmondta: az elmúlt hetekben tapasztalt időjárás csak az utóbbi 10-15 évben számít extrémnek, régebben ilyen volt a normális tél. Hozzátette: a kártevőkkel szemben is pozitív hatású, ha tartósabban ennyire alacsonyak a hőmérsékleti értékek. Tarcali Gábor szerint ha legalább két-három héten keresztül mínusz 10-15 Celsius-fok van, annak már érdemben lehet növényvédelmi hatása. Márpedig 2026 elején ez következett be.

Kiemelte, hogy a hótakaró is a normális téli időjárásnak megfelelően borítja jelenleg a talajt, ami kedvez a növényeknek, különösen az áttelelő növényeknek, de a gabonaféléknek és a repcének is, hiszen

a hótakaró megvédi ezeket a növényeket a kifagyástól.

Tarcali Gábor szerint más kártevők mellett a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó amerikai szőlőkabócát is elviheti a fagy. A szőlőkabóca tojások formájában telel át a szőlő kérgén, illetve a kéregrepedésekben, a mostani idő azonban ezt ellehetetleníti. A fagyhalál érint még számos lepkefélét, bogarat, továbbá a levéltetveket és a poloskákat is.

A kamarai elnök megjegyezte: az elmúlt időszakban ezek közül a kártevők közül néhány különösen felszaporodott. Külön megemlítette a poloskákat, amelyek az utóbbi években egyre nagyobb károkat okoztak. Ugyanez a megállapítás igaz a mezei pocokra is, ami az elmúlt elmúlt 15-20 évben jelentősen felszaporodott Magyarországon, és óriási károkért felelős a szántóföldeken.

Az enyhe telek ugyanis nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy ezek a kártevők még inkább elterjedjenek.

„Remélhetőleg a mostani tél vissza fogja vetni a populációjukat” – jegyezte meg Tarcali Gábor. Ugyanakkor hozzátette: csodát azért ne várjunk a hidegtől, a mezőgazdasági kártevők ellen továbbra is védekezni kell.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    A zord tél pozitív hatása: fagyhalál vár a poloskákra, a kabócákra és a pockokra is

poloska

fagyhalál

kabóca

pocok

tarcali gábor

magyar növényvédő mérnöki és növényorvosi kamara

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Kaposváron: nagy nemzeti összefogásra lesz szükség, hogy Magyaroszágot kívül tartsuk a háborún

Orbán Viktor Kaposváron: nagy nemzeti összefogásra lesz szükség, hogy Magyaroszágot kívül tartsuk a háborún

Kaposváron tartottak újabb háborúellenes gyűlést, Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter volt a két főszereplő. Mindenki szorozza meg a gázszámláját hárommal, ez lenne, ha nem lenne rezsicsökkentés – mondta Orbán Viktor, aki szerint „ha Magyarországra egy brüsszelita kormány jön, akkor a gyerekeinket egyszer csak el fogják vinni a háborúba, és ott fognak állni fegyverben Ukrajnában.”
 

Orbán Viktor: az ukránok beindultak, fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keményen beszólt Trumpnak az amerikai hatalom vezetője, 100 százalékos vámokat kapott válaszul

Keményen beszólt Trumpnak az amerikai hatalom vezetője, 100 százalékos vámokat kapott válaszul

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Kanadát, hogy 100 százalékos vámot vet ki minden kanadai importra, ha Ottawa kereskedelmi megállapodást köt Kínával - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Időzített csapás: béketárgyalások után jött az összeomlás Ukrajnában

Időzített csapás: béketárgyalások után jött az összeomlás Ukrajnában

A támadássorozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel közvetlenül az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú béketárgyalások után következett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine condemns 'brutal' Russian strikes as second day of peace talks ends

Ukraine condemns 'brutal' Russian strikes as second day of peace talks ends

One person died and 35 were injured as trilateral discussions in Abu Dhabi were set to resume.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 24. 16:22
Ilyen aknákat tettek a nyolcadikosok mai felvételijébe: trükközésből jeles
2026. január 24. 14:45
Itt vannak a mai középiskolai felvételik hivatalos megoldásai, nézze meg!
×
×
×
×