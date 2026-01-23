ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.06
usd:
325.16
bux:
124831.63
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vészhelyzeti figyelmeztető riasztás okostelefonon.
Nyitókép: Getty Images/Kenstocker

Telefonos csalók élnek vissza a Magyar Vöröskereszt nevével

Infostart / MTI

A Magyar Vöröskereszt úgy értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét. A csalók telefonon keresztül kérnek pénzbeli adományt a hívott féltől, miközben a Magyar Vöröskeresztre hivatkoznak - közölte a humanitárius szervezet.

A közlemény szerint "Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé a híreit".

Azt kérik mindenkitől, hogy "minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről; a szervezet valamennyi adományozási lehetősége megtalálható a hivatalos honlapon.

A Magyar Vöröskereszt adományvonala a 1359, ennek hívásával vagy az ADOMANY szó SMS-ben való elküldésével bárki támogathatja 500 forinttal a szervezetet.

Felhívták a figyelmet arra, hogy se erről, se más telefonszámról a Magyar Vöröskereszt nem kezdeményez telefonhívást lakossági adománygyűjtésre, se pénzügyi befektetési lehetőséget nem hirdet.

Kezdőlap    Belföld    Telefonos csalók élnek vissza a Magyar Vöröskereszt nevével

telefon

csalás

magyar vöröskereszt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy mérföldkőhöz értek a budapesti villamosok: munkába állt a századik CAF

Nagy mérföldkőhöz értek a budapesti villamosok: munkába állt a századik CAF

Pénteken forgalomba állították a századik CAF villamost Budapesten.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt

Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt

Ukrajna energiaellátása jelentősen romlott az orosz légitámadások következtében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Downing Street says Trump 'wrong' to claim Nato troops avoided Afghanistan front line

Downing Street says Trump 'wrong' to claim Nato troops avoided Afghanistan front line

Veterans and bereaved families call the comments insulting, as the prime minister's spokesperson says "we are incredibly proud of our armed forces".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 23. 16:15
Hihetetlenül apró újszülöttet hagytak a pelenkázóban egy budapesti kórházban
2026. január 23. 15:41
Elhunyt Benedek Gyula
×
×
×
×