ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.09
usd:
331.62
bux:
120679.89
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A befagyott Balaton Alsóörsnél 2026. március 12-én.
Nyitókép: Facebook/Alsóörsért közösen

Emberek okoznak meglepő veszélyt a Balatonnál, figyelmeztetnek a polgárőrök

Infostart

A dobálózók okoznak gondot most, hegy jegesedik a tó.

A balatonfenyvesi polgárőrség a Facebookon megjelent közleményében arról ír: szomorúan tapasztalják, hogy a befagyott Balaton jegén egyre több nagy méretű kő található, jellemzően a kijelölt strandoknál és a bejárók környékén. A polgárőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a kövek tóba hajítása veszélyes, és alkalmatlan módszer a jég vastagságának ellenőrzésére.

Mint írják, a jég ellenőrzését az arra hivatott szakemberek végzik. A jégre dobott kövek pedig olvadáskor a tó medrébe, az iszapba süllyednek, így később nem lesznek láthatók.

A balatonfenyvesi polgárőrség hangsúlyozza: akik követ dobtak a jégre, gondoljanak arra, hogy egy esetleges, korcsolyázásra alkalmas fagyás idején a kövek komoly akadályként szolgálhatnak, ha pedig valaki el- vagy rájuk esik, akkor súlyos sérülést szenvedhet.

Mivel a kövek a jéghez fagytak, jelenleg nem lehet eltávolítani őket.

(Nyitóképünkön a befagyott Balaton Alsóörsnél január 12-én)

Kezdőlap    Belföld    Emberek okoznak meglepő veszélyt a Balatonnál, figyelmeztetnek a polgárőrök

balaton

időjárás

fagy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Donald Trump amerikai elnök leginkább Ukrajna és a vámpolitika esetében lépte át a saját maga által felvázolt vörös vonalakat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa szerint Donald Trump külpolitikai lépései inkább elbizonytalanították a szavazóit, semmint újakat hoztak volna mellé.
 

Egyelőre kivár az USA a kritikus nyersanyagok megvámolásával

Fordulat az USA-ban: felfüggesztik a vízumok elbírálását több tucatnyi ország felé

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tényleg örökre velünk maradhat a kormány csodafegyvere?

Tényleg örökre velünk maradhat a kormány csodafegyvere?

Egyre többször röppen fel, hogy a kormány által bevezetett árrésstopok tartósan velünk maradnak. Az Európai Uniónak a magyar árszabályozás nem tetszik, és valóban vannak kételyek a fenntarthatósága körül. Éppen ezért valamilyen átalakításra szükség lehet, erre pedig a legkönnyebben elérhető példa a román típusú árrésstop.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: &quot;Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!&quot;

Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: &quot;Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!&quot;

A lakhatási válságra hivatkozó érvelést több adat is cáfolja, a népszavazás pedig valójában egy saját szervezésű, hitelesítés nélküli közvélemény-kutatás volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canada's PM Carney meets China's Xi Jinping in key diplomatic visit

Canada's PM Carney meets China's Xi Jinping in key diplomatic visit

Trade tops the agenda in what is a Canadian leader's first visit to China after years of strained ties.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 04:46
Jég ide vagy oda a Balatonon, egy évtized után ismét nagy dolog történik
2026. január 15. 21:36
Nyolc magyar energetikai beruházást támogat az EP – a nap hírei
×
×
×
×