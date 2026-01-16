Emberek okoznak meglepő veszélyt a Balatonnál, figyelmeztetnek a polgárőrök

A balatonfenyvesi polgárőrség a Facebookon megjelent közleményében arról ír: szomorúan tapasztalják, hogy a befagyott Balaton jegén egyre több nagy méretű kő található, jellemzően a kijelölt strandoknál és a bejárók környékén. A polgárőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a kövek tóba hajítása veszélyes, és alkalmatlan módszer a jég vastagságának ellenőrzésére.

Mint írják, a jég ellenőrzését az arra hivatott szakemberek végzik. A jégre dobott kövek pedig olvadáskor a tó medrébe, az iszapba süllyednek, így később nem lesznek láthatók.

A balatonfenyvesi polgárőrség hangsúlyozza: akik követ dobtak a jégre, gondoljanak arra, hogy egy esetleges, korcsolyázásra alkalmas fagyás idején a kövek komoly akadályként szolgálhatnak, ha pedig valaki el- vagy rájuk esik, akkor súlyos sérülést szenvedhet.

Mivel a kövek a jéghez fagytak, jelenleg nem lehet eltávolítani őket.

(Nyitóképünkön a befagyott Balaton Alsóörsnél január 12-én)