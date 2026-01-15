ARÉNA - PODCASTOK
Valaki leadja a szavazatát az urnába egy választáson.
Nyitókép: Unsplash

Választások: kiderült egy sor határidő a pártoknak és az átjelentkezőknek is

Infostart / MTI

Megjelent az igazságügyi miniszter rendelete az április 12-re kitűzött országgyűlésiképviselő-választás határidőinek és határnapjainak megállapításáról – közölte a Nemzeti Választási Iroda.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletben szereplő határnapok közül a Választási Iroda felhívta a figyelmet, hogy február 3-tól lehet jelölőszervezetként bejelenteni az NVI-nél azt a pártot vagy országos nemzetiségi önkormányzatot, amely jelöltet vagy listát kíván állítani a választáson.

A választópolgárok február 5-től április 2. 16 óráig nyújthatják be az átjelentkezési kérelmet, a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, illetve a látássérült választópolgárok a Braille-írással ellátott szavazósablon-igényüket.

A törvény alapján ezek a kérelmek a szavazást megelőző 9. napig nyújthatóak be, azonban ez a nap április 3-a, nagypéntek miatt munkaszüneti nap, így az igazságügyi miniszteri rendelet ezeket a határidőket a megelőző munkanapra, április 2-ára, csütörtökre állapította meg.

Valamennyi fontos határidő elérhető a választások hivatalos honlapján.

magyar közlöny

nemzeti választási iroda

választás 2026

