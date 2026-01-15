Időjárás: kellemetlen dolgok jönnek csütörtökön, és az is kiderült, mikor lesz nagy változás

A látási viszonyok csak lassan javulnak, hazánk döntő részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, de délnyugaton csütörökön is szakadozottabb lehet a felhőtakaró – írja a HungaroMet előrejelzése, amely szerint

ónos szitálás, szitálás, északkeleten hószállingózás előfordulhat. Késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék,

az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros térségében ónos eső valószínű, máshol eső várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában –2 és +2 fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.

A következő napokban is marad a jellemzően borult, párás, ködös idő. Változás a hétvégétől jöhet.