2026. január 15. csütörtök
Apró jégcsapok egy autón az ónos eső után.
Időjárás: kellemetlen dolgok jönnek csütörtökön, és az is kiderült, mikor lesz nagy változás

Ködös idő, ónos szitálás, gyenge csapadék – ilyen napunk lesz csütörtökön. Ez sem kellemes, de a hétvégén megint még hidegebb jön.

A látási viszonyok csak lassan javulnak, hazánk döntő részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, de délnyugaton csütörökön is szakadozottabb lehet a felhőtakaró – írja a HungaroMet előrejelzése, amely szerint

ónos szitálás, szitálás, északkeleten hószállingózás előfordulhat. Késő délutántól egyre többfelé várható jellemzően gyenge intenzitású csapadék,

az Északi-középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros térségében ónos eső valószínű, máshol eső várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában –2 és +2 fok között változik, de délnyugaton ennél jóval enyhébb időre számíthatunk, a határvidéken 10 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.

A következő napokban is marad a jellemzően borult, párás, ködös idő. Változás a hétvégétől jöhet.

Dánia: „alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államokkal, Donald Trump: „továbbra is célunk Grönland megszerzése”

„Alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében – jelentette ki Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter Washingtonban szerdán éjjel, miután Grönland külügyminiszterének oldalán tárgyalt J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel. Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a tárgyalások után.
 

Egyetlen országon a világ szeme: mindenki feszülten várja Trump döntését – Megszólalt az elnök

Szakadatlan a feszültség a Közel-Keleten. Sajtóhírek szerint Donald Trump több opciót is mérlegelhet egy Irán elleni esetleges katonai beavatkozás kapcsán, miközben a teheráni rezsim brutálisan lép fel az országszerte zajló tüntetésekkel szemben. A német hatóságok arra figyelmeztetik a légitársaságokat, hogy kerüljék el az iráni légteret, a brit kormány pedig ideiglenesen bezáratta teheráni nagykövetségét a Politico értesülései szerint.

Egy nagyon furcsa dolog történik most az időjárásban: ezen a helyen +10 fokot mértek Magyarországon

A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió.

Denmark warns of 'fundamental disagreement' after White House talks on Greenland

There was no major breakthrough during the meeting, and President Trump reiterated his interest in acquiring the island shortly afterwards.

