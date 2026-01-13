Kemény üzenet a rendőrségtől: büntetés jár a szabálytalan szánkózásért

A Fejér vármegyei rendőrség közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a szánkózás biztonsági szabályaira. A szabályok figyelmen kívül hagyása súlyos balesetekhez vezethet, és jogi következményekkel is járhat.

Leesett a hó, a közösségi médiában gyorsan megjelentek a szánkós felvételek.

Lehetett például olyan videót látni, ahol egy település utcáján quad húzott egy tucatnyi szánkós kisgyereket, mögöttük egy traktor vontatott a havon két személyt.

Szegeden egy sízőt vontatott autó...

Nos, az ilyen felvételektől égnek áll a rendőrök haja, üzentek is gyorsan a közösségi médiában.

A szánkó nem minősül közlekedési eszköznek, ezért tilos más járműhöz csatlakoztatva, egymás mögött húzva használni. Ezek komoly kockázatot jelenthetnek, hiszen könnyen történhet személyi sérülés vagy anyagi kárral járó baleset – írja a duol.hu.

A rendőrség szabálysértési eljárást kezdeményezhet azokkal szemben, akik a szánkót valamely közlekedési eszközzel vontatják.

A szánkózás élménye azonban megfelelő dombon biztonságosan élvezhető. Egy kis odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek, így a havazás valóban örömteli élményt nyújthat.