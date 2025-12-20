Jön a hideg, jön a csapadék – mutatjuk, milyen karácsonyi, év végi időjárás várható

„A karácsonyi időjárás kissé bonyolult a jelen számítások alapján, ugyanis akkor kezd el markánsabban változni a légkörzés nemcsak a Kárpát-medencében, hanem Európában is. Addig azonban nálunk érdemi változás nem várható, tehát a következő napokban, így a hétvégén és a jövő hét első egy-két napján csendes, nyugodt időre lehet számítani, ugyanis addig egy anticiklon lesz a meghatározó. Ez azt jelenti, hogy

az ország nagyobb részén inkább borult, párás, helyenként tartósan ködös időre lehet számítani, és az idő előrehaladtával egyre kisebb lesz az olyan területek aránya, ahol kisüthet a nap”

– mondta az InfoRádióban Vaszkó András, a Hungaromet munkatársa.

Utána viszont jön egy nagyobb változás, és éppen szerda, szenteste napja környékén, ugyanis tőlünk délnyugatra egy légörvény fejlődik, miközben az akkor már középpontjával tőlünk északra, északkeletre elhelyezkedő anticiklon peremén lassan-lassan egyre hidegebb levegő kezd el beszivárogni térségünkbe, és az említett mediterrán légörvény pedig az általa szállított enyhe levegőt keverheti össze a Kárpát-medence tágabb környezetében az említett módon érkező hideg légtömeggel. Ez a szakértő szerint

egyrészt arra utal, hogy növekedhet a csapadék esélye, ugyanis nedvesebb levegő is érkezhet a mediterrán térség felől,

másrészt pedig arra, hogy egyre alacsonyabb hőmérsékletekre számíthatunk.

„A jelenlegi legfrissebb számítások szerint annak van jóval nagyobb esélye, hogy ha lesz csapadék, akkor annak halmazállapota folyékony lesz, de ezt nem lehet 100 százalékos biztonsággal kijelenteni azt. Viszont a karácsony utáni időszakra egyre jobban körvonalazódik az, hogy lassan, de fokozatosan tovább folytatódik a lehűlés, és

nagy eséllyel az év utolsó napjaiban a hőmérséklet nem haladja meg a sok évi átlagot, sőt akár több fokkal az alatt is alakulhat.

Tehát ekkor téliesebb jelleget ölthet az időjárás annál, mint ami eddig decemberben bármikor volt idén” – fogalmazott a Hungaromet munkatársa.