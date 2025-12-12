ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.07
usd:
327.69
bux:
109582.37
2025. december 12. péntek Gabriella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Újjaépítenek egy 100 éves épületet Gödön.
Nyitókép: Fotó: Tuzson Bence Facebook-oldala

Legendás dunai csárdát újítanak meg félmilliárd forintból

Infostart

Az évek óta üresen álló, ikonikus épület helyén hozhat létre korszerű éttermet és sportlétesítményt a Prizma Build Gödön, amely feltételes közbeszerzésen nyerte el a megbízást.

Az évek óta üresen álló, ikonikus épület helyén hozhat létre korszerű éttermet és sportlétesítményt a Prizma Build, amely feltételes közbeszerzésen nyerte el a megbízást.

Csárda felújításáról a Magyar Építők nevű szaklap részleteket is közölt.

A közvetlen Duna-parti, hosszúkás épület két funkciót is ellátott: déli szárnya csónakházként a sportolókat szolgálta, északi része pedig Göd egyik leghíresebb éttermének adott otthont, terasszal kiegészítve. Mint a közbeszerzési értesítőből kiderül, az épület mára használhatatlanná vált, ezért annak elbontására és egy új szolgáltatóház felépítésére írtak ki pályázatot. Ezt nyerte el a Prizma Build Szolgáltató Zrt. feltételes közbeszerzési eljárás keretében.

Korszerű épület, megőrzött értékek

A kivitelezőnek 10 hónap és

nagyjából 478 millió forint áll rendelkezésére

az épület visszabontására és az új ház megépítésére. Az új épület a korábbival megegyező funkcionális elrendezéssel épül újjá.

A tervek szerint egy korszerű, XXI. századi, tartós és a hagyományos gödi környezetet felidéző építészeti megoldásokat alkalmazó létesítmény jön létre. Egy későbbi ütemben sor kerülhet az emeleti és tetőtéri beépítésére is.

Az összesen 863 négyzetméteres hasznos alapterületű épületben étterem, főzőkonyha, csónakház, öltözők és edzőterem is helyet kap majd. A Duna felé néző fedett teraszok is lesznek.

A szimmetrikus épülettömeg megtartásával alakítják ki a csónakházat, mely három részre tagolt hajótárolóval, emeleti öltözőkkel, edzői szobával és edzőteremmel rendelkezik majd. Az emeleti funkciók az épület középső traktusában, részben a csárda kiszolgáló tere felett kapnak helyet, így biztosítva a mértéktartó épületmagasságot.

Kezdőlap    Belföld    Legendás dunai csárdát újítanak meg félmilliárd forintból

duna

göd

széchenyi csárda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért
Tudósítónktól

Börtön jár Szlovákiában a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért
A szlovák parlament csütörtök este gyorsított eljárásban elfogadta a Büntető Törvénykönyv módosítását, amely hat hónapig terjedő letöltendő börtönnel sújtaná azokat, akik „megkérdőjelezik a második világháború utáni viszonyok rendezését”. A kormánykoalíció szerint ez a Beneš-dekrétumokra is vonatkozik, vagyis büntethető lenne, ha valaki kétségbe vonja a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó dokumentumokat.
 

Szlovákiában bűncselekménnyé vált a választási kampány „idegen hatalom” általi befolyásolása

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár pálfordulása egyértelmű jel

Mark Rutte szerint „mi vagyunk Oroszország következő célpontja”. Erre válaszul háborús feszültség szításával vádolta Szijjártó Péter a főtitkárt.
 

Ukrajnai béketárgyalás: Donald Trumpnak elege van a „csak a találkozó kedvéért megtartott” találkozókból

Moszkva: az oroszok nem érdekeltek karácsonyi vagy újévi tűzszünetben

Ukrán elnök: karácsonyig kaptunk időt Washingtontól

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belendültek a tőzsdék, jó a hangulat a piacon

Belendültek a tőzsdék, jó a hangulat a piacon

A három vezető amerikai indexből kettő is rekordot döntött tegnap, miután a befektetők a kamatcsökkentésen fellelkesülve elkezdtek átrotálni a tech papírokból a piac többi része felé. Ázsiában ugyancsak jó volt a hangulat, durván 1,5 százalék körüli emelkedést mutattak a helyi indexek, beleértve a japán és a hongkongi tőzsdét. Végül, ami Európát illeti, a pozitív nemzetközi hangulat itt is érezteti a hatását, a magyar piac is emelkedik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eldőlt végre Mo Salah sorsa? Fontos beszélgetés lesz ma, ezt mondta előtte az dző

Eldőlt végre Mo Salah sorsa? Fontos beszélgetés lesz ma, ezt mondta előtte az dző

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője szerint nincs ok arra, hogy Mohamed Salah ne maradjon a klubnál, és ma további megbeszéléseket folytat az egyiptomi támadóval a jövőjéről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany accuses Russia of 2024 cyber-attack and disinformation

Germany accuses Russia of 2024 cyber-attack and disinformation

The Russian ambassador is summoned over a cyber attack on air traffic control and attempted electoral interference.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 12. 13:40
Kilenc évet kapott az erőszakos telefonrabló
2025. december 12. 11:09
Megújuló gyorsabb buszjárat indul Budapesten
×
×
×
×