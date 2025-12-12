Legendás dunai csárdát újítanak meg félmilliárd forintból

Az évek óta üresen álló, ikonikus épület helyén hozhat létre korszerű éttermet és sportlétesítményt a Prizma Build, amely feltételes közbeszerzésen nyerte el a megbízást.

Csárda felújításáról a Magyar Építők nevű szaklap részleteket is közölt.

A közvetlen Duna-parti, hosszúkás épület két funkciót is ellátott: déli szárnya csónakházként a sportolókat szolgálta, északi része pedig Göd egyik leghíresebb éttermének adott otthont, terasszal kiegészítve. Mint a közbeszerzési értesítőből kiderül, az épület mára használhatatlanná vált, ezért annak elbontására és egy új szolgáltatóház felépítésére írtak ki pályázatot. Ezt nyerte el a Prizma Build Szolgáltató Zrt. feltételes közbeszerzési eljárás keretében.

Korszerű épület, megőrzött értékek

A kivitelezőnek 10 hónap és

nagyjából 478 millió forint áll rendelkezésére

az épület visszabontására és az új ház megépítésére. Az új épület a korábbival megegyező funkcionális elrendezéssel épül újjá.

A tervek szerint egy korszerű, XXI. századi, tartós és a hagyományos gödi környezetet felidéző építészeti megoldásokat alkalmazó létesítmény jön létre. Egy későbbi ütemben sor kerülhet az emeleti és tetőtéri beépítésére is.

Az összesen 863 négyzetméteres hasznos alapterületű épületben étterem, főzőkonyha, csónakház, öltözők és edzőterem is helyet kap majd. A Duna felé néző fedett teraszok is lesznek.

A szimmetrikus épülettömeg megtartásával alakítják ki a csónakházat, mely három részre tagolt hajótárolóval, emeleti öltözőkkel, edzői szobával és edzőteremmel rendelkezik majd. Az emeleti funkciók az épület középső traktusában, részben a csárda kiszolgáló tere felett kapnak helyet, így biztosítva a mértéktartó épületmagasságot.