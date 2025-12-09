Szijjártó Péter reagált a pénzügyi védőpajzs körüli hírekre

Donald Trump a Politico című lapnak hosszabb interjút adott, amelyben – többek között az Egyesült Államok által Magyarországnak nyújtandó pénzügyi védelmi pajzsról is kérdezték, amivel kapcsolatban az amerikai elnök úgy reagált, hogy ilyen nincsen. Mint mondta, nem ígért mentőcsomagot Orbán Viktornak: „Nem, nem ígértem meg neki, de ő kérte” – fogalmazott a lapinterjúban az amerikai elnök.

Ismeretes, a magyar miniszterelnök az amerikai elnökkel történt novemer eleji találkozója után azt mondta, hogy pénzügyi védőpajzsot kap Magyarország, és az amerikai fél szavát adta arra, hogy bármilyen külső támadás esetén megvédi a magyar pénzügyi rendszert. A kormányfő azt mondta, hogy ezzel „szinte korlátlan finanszírozási lehetőség” nyílhat meg, amely alkalmas lehet arra is, hogy az ország kiváltsa a jelenleg nem érkező brüsszeli pénzeket.

Az amerikai elnök nyilatkozatára válaszolva Szijjártó Péter a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amiben úgy fogalmazott: „Látom, a hazai média egy része ráugrott a Politicóra, és azt hiszik, hogy most aztán nagyon találtak valamit. Le kell hűtenem a Moszkváig hatoló hirtelen lelkesedést. Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki.”

A tárcavezető közölte továbbá, hogy a felek abban maradtak, hogy egyeztetéseket kezdenek „egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet”.

„Egyebekben pedig köszönjük az Elnök úrnak Orbán Viktorról mondott elismerő szavait, reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik, mint ahogyan azt is, amit Donald Trump az európai mainstream politikusokról mond” – zárul a Facebook-poszt.

Donald Trump a Politicónak adott interjúban jó véleménnyel szólt Orbán Viktorról, és azt mondta: továbbra is támogatja kedvenc jelöltjeit az európai választásokon, még akkor is, ha az helyi érzékenységet sérthet. „Támogattam embereket, olyanokat is, akiket esetleg sok európai nem szeret. Támogatom Orbán Viktort is, aki nagyon jó munkát végzett a bevándorlás visszaszorításában, senkit sem enged be az országába.”