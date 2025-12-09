ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.72
usd:
329.72
bux:
108570.17
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági fõtanácsadója (középen j-b) Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Szijjártó Péter reagált a pénzügyi védőpajzs körüli hírekre

Infostart

„Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki” – írta a közösségi oldalán.

Donald Trump a Politico című lapnak hosszabb interjút adott, amelyben – többek között az Egyesült Államok által Magyarországnak nyújtandó pénzügyi védelmi pajzsról is kérdezték, amivel kapcsolatban az amerikai elnök úgy reagált, hogy ilyen nincsen. Mint mondta, nem ígért mentőcsomagot Orbán Viktornak: „Nem, nem ígértem meg neki, de ő kérte” – fogalmazott a lapinterjúban az amerikai elnök.

Ismeretes, a magyar miniszterelnök az amerikai elnökkel történt novemer eleji találkozója után azt mondta, hogy pénzügyi védőpajzsot kap Magyarország, és az amerikai fél szavát adta arra, hogy bármilyen külső támadás esetén megvédi a magyar pénzügyi rendszert. A kormányfő azt mondta, hogy ezzel „szinte korlátlan finanszírozási lehetőség” nyílhat meg, amely alkalmas lehet arra is, hogy az ország kiváltsa a jelenleg nem érkező brüsszeli pénzeket.

Az amerikai elnök nyilatkozatára válaszolva Szijjártó Péter a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amiben úgy fogalmazott: „Látom, a hazai média egy része ráugrott a Politicóra, és azt hiszik, hogy most aztán nagyon találtak valamit. Le kell hűtenem a Moszkváig hatoló hirtelen lelkesedést. Ott ültem Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, ahol valóban nem született megállapodás semmilyen 20 milliárd dollárról, mint ahogy ezt nem is állította senki.”

A tárcavezető közölte továbbá, hogy a felek abban maradtak, hogy egyeztetéseket kezdenek „egy újfajta pénzügyi együttműködésről, annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami pénzügyi védelmet jelenthet”.

„Egyebekben pedig köszönjük az Elnök úrnak Orbán Viktorról mondott elismerő szavait, reméljük, hogy a lelkesedő médiumokban majd ezeket is idézik, mint ahogyan azt is, amit Donald Trump az európai mainstream politikusokról mond” – zárul a Facebook-poszt.

Donald Trump a Politicónak adott interjúban jó véleménnyel szólt Orbán Viktorról, és azt mondta: továbbra is támogatja kedvenc jelöltjeit az európai választásokon, még akkor is, ha az helyi érzékenységet sérthet. „Támogattam embereket, olyanokat is, akiket esetleg sok európai nem szeret. Támogatom Orbán Viktort is, aki nagyon jó munkát végzett a bevándorlás visszaszorításában, senkit sem enged be az országába.”

Kezdőlap    Gazdaság    Szijjártó Péter reagált a pénzügyi védőpajzs körüli hírekre

egyesült államok

orbán viktor

donald trump

szijjártó péter

pénzügyi védőpajzs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint van egyfajta feszültség a békefeltételek kapcsán az Egyesült Államok és Ukrajna között, és az európai országok valamiféle támogatást, hátteret próbálnak adni Ukrajnának, hogy Ukrajna ellenálljon az amerikai nyomásnak, és a saját feltételei szerint tudjon haladni.
 

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

Sürgős intézkedések kellenek az új ukrajnai fejlemények miatt – levelet küldött Antonio Costa a tagállamok vezetőinek

Szankció- és támadáskikerülés: fontos döntést jelentett be Szijjártó Péter

Nagyon ideges lett Vlagyimir Putyin sajtótitkára a német kancellár felvetésére

A pápánál járt Volodimir Zelenszkij

VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?

Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?

Feltűnő lendületet vettek az orosz-ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések. Az amerikai delegáció hatszor ült tárgyalóasztalhoz az ukránokkal két hét leforgása alatt, miközben Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Donald Trump veje, Jared Kushner múlt héten Moszkvában egyeztetett Vlagyimir Putyinnal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "konstruktív, habár nem könnyű" egyeztetésekről számolt be, tegnap pedig a brit, francia és német vezetőkkel ült össze Londonban. Az eredetileg 28 pontos, amerikai-orosz béketervet Washington kezdetben 19-re faragta le Kijev közreműködésével, a hírek szerint pedig az európaiak és az ukránok hamarosan egy új, 20 tételes javaslattal állhatnak elő. Oroszország közben szüntelenül nyomul előre a kelet-ukrajnai fronton, mi több, Putyin bejelentette a stratégiai fontosságú donyecki erődváros, Pokrovszk elfoglalását. Odahaza csak tetézi Zelenszkij problémáit, hogy bizalmi körét egy súlyos korrupciós botrány rázta meg múlt hónapban. Minderről beszéltünk a Portfolio külpolitikai videós podcastjében, a Global Insight legújabb epizódjában, melyben Ács Bence, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a vendégünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási áttörés az egyik legádázabb rákbetegségnél: többé már ez sem számít gyógyíthatatlannak?

Óriási áttörés az egyik legádázabb rákbetegségnél: többé már ez sem számít gyógyíthatatlannak?

A kezelést összesen kilenc gyermek és két felnőtt beteg kapta meg, közülük heten remisszióban vannak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump criticises 'decaying' European countries and 'weak' leaders

Trump criticises 'decaying' European countries and 'weak' leaders

The US president says European countries have failed to control migration or take decisive action to end Ukraine's war with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 17:40
Újabb akvizíció által bővíti adatkommunikációs szolgáltatásait a 4iG
2025. december 9. 17:06
Kereskedelmi Szövetség: ideje elgondolkodni az árrésstop létjogosultságán
×
×
×
×