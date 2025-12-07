ARÉNA - PODCASTOK
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követõen a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA POOL/Jim Lo Scalzo

Hamarosan megkezdődhet a gázai tűzszünet második szakasza – a nap hírei

InfoRádió

Moszkva szerint sokban megegyeznek az orosz elképzelésekkel az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai. Megérkezett a Paksi Atomerőműbe az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány.

Moszkva szerint az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sokban megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára egy orosz televíziós műsorban azt emelte ki, hogy a stratégiában Oroszország már nem közvetlen fenyegetésként szerepel. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója ugyanebben a tévéműsorban azt mondta, hogy Moszkva és Washington a hosszú távú rendezésen dolgozik, nincs szó fegyverszünetről Hozzátette: Vlagyimir Putyin és Donald Trump esetleges találkozójáról ezúttal nem volt szó.

Újabb légvédelmi fegyvereket kért támogatóitól a hétvégi orosz támadások után az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij emellett sürgette az eddigi megállapodások gyorsabb teljesítését. Oroszország a hétvégén ismét drón- és rakétacsapásokat mért Ukrajna létfontosságú infrastrukturális létesítményeire, és lakóházakat is találat ért. A legutóbbi jelentések alapján hetekig is eltarthat Ukrajna villamoshálózatának javítása a pénteki nagyszabású orosz légitámadás után. Volodimir Zelenszkij hétfőn Londonban tárgyal a német kancellárral, a brit kormányfővel és a francia elnökkel.

Hamarosan megkezdődhet a gázai tűzszünet második, a Gázai övezet jövőjét rendező szakasza - közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanjahu a német kancellárral tartott közös tájékoztatót Jeruzsálemben. Az izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy az izraeli túszokat Izraelnek visszaadó szakasz lassan lezárul, miután már csak egy izraeli túsz holtteste található a Gázai övezetben. Hozzátette: az újabb fázis lépéseit még ebben a hónapban megvitatja Donald Trump amerikai elnökkel. Friedrich Merz világossá tette, hogy Németország ellenzi Ciszjordánia bármilyen izraeli annektálását.

Kereskedelmi korlátozásokat helyezett kilátásba Kínával szemben a francia elnök, ha Peking nem változtat eddigi gyakorlatán. Emmanuel Macron három napos kínai látogatásáról visszatérve egy francia lapinterjúban arról beszélt: fenntarthatatlan a kínai kereskedelmi többlet. Hozzátette: az Európai Unió, ha szükséges, kész az Egyesült Államokhoz hasonló lépéseket tenni, például a kínai termékekre kivetett vámokkal. Kína Franciaország legfontosabb ázsiai kereskedelmi partnere.

Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így most 2028 novemberéig elegendő a készlet az atomerőmű működtetéséhez - közölte a külgazdasági és külügyminiszter . Szijjártó Péter a Facebook-oldalán hozzátette, a nukleáris fűtőelemek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és egyes európai országok elutasító magatartása. A tárcavezető elmondta, hogy ezért többször is módosítani kellett a szállítási útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni.

Szlovákiával közösen kész jogi lépéseket tenni a magyar kormány, ha Brüsszelben jóváhagyják az orosz energiaimportot tiltó uniós rendeletet - erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a két ország megsemmisítési indítvánnyal fordul majd az Európai Bírósághoz. Úgy fogalmazott: Brüsszel a jövő héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendeletet, amely ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását.

Az egypárti kétharmados többség ellen indít országos kampányt következő hetekben a Demokratikus Koalíció. Az ellenzéki párt elnöke a DK egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeinek tartott budapesti rendezvényen. Dobrev Klára hozzátette: a DK abban hisz, hogy csak a demokraták széles koalíciója tud véget vetni az egypárti kétharmadnak.

A lázadásról, az emberi méltóságról, az angyalokról és a reményről beszélt Krasznahorkai László Stockholmban a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén. Az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett magyar író szerdán veszi át elismerését. Krasznahorkai László úgy fogalmazott: a régi angyalok már nincsenek meg, csak az újak, akik szárnyaikat vesztve, egyszerű utcai ruhában járkálnak köztünk. Szólt arról is, hogy a jó soha nem éri utol a rosszat, hiszen a rend és a nyomor, a szabály és a kiszolgáltatottság, a fegyelem és a szenvedés között nincs átjárás.

Sylvester Stallone filmszínész, rendező, Gloria Gaynor énekesnő, valamint a Kiss rockegyüttes is átvehette a washingtoni Kennedy Center éves kitüntetését. Az elismeréseket Donald Trump amerikai elnök adta át a Fehér Ház ovális irodájában szombaton. A 48 éve létező díjjal a kultúrában kimagasló, amerikai és külföldi művészeket jutalmazzák.

Japán szerint kínai vadászgépek tűzvezető radarral követték a Japán Légi Önvédelmi Erők repülőit a Miyako-szoros keleti részén, Okinawa déli légterében. Japán veszélyesnek minősítette a történteket, Peking ugyanakkor cáfolta az állításokat. A Reuters azt írja, hogy az Okinawa-szigetek közelében történt összetűzések az elmúlt évek legsúlyosabb katonai konfliktusa a két ország között.

A nyugat-afrikai Beninben katonák egy csoportja megpróbálta átvenni a hatalmat,de az ország kormánya pár órával később közölte: a puccskísérletet meghiúsították. A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége bejelentette, hogy kész szükség esetén katonai erővel is biztosítani az alkotmányos rend fenntartását Beninben.

a nap hírei

gázai övezet

napinfó

Csődhullámmal fenyeget a kormány által bejelentett útdíjemelés

Csődhullámmal fenyeget a kormány által bejelentett útdíjemelés

A közúti fuvarozási szektor súlyos válság küszöbén áll a kormány által bejelentett útdíjemelés miatt: a díjak jövőre az eddigiek másfélszeresére nőnek, az ágazat szereplői pedig már az idei évben csődök hullámától tartanak - számolt be a RTL.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas tettre készül a kis angol futballklub: hihetetlen, amit eddig csinálnak

Hatalmas tettre készül a kis angol futballklub: hihetetlen, amit eddig csinálnak

66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában, gyakorlatilag semmi nem gátolja a feljutást a Premier League-be.

New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

