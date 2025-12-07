ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 7. vasárnap
WASHINGTON, DC - DECEMBER 06: U.S. President Donald Trump (L) presents actor Sylvester Stallone (R) a medal for the 2025 Kennedy Center Honorees during a medal presentation in the Oval Office of the White House on December 06, 2025 in Washington, DC. The 2025 Kennedy Center honorees are Sylvester Stallone, George Strait, the rock band KISS, Gloria Gaynor, and Michael Crawford. (Photo by Aaron Schwartz/Getty Images)
Nyitókép: Aaron Schwartz

Amerikai hírességek, akiket Donald Trump a dolgozószobájában fogadott

Infostart / MTI

Sylvester Stallone, Gloria Gaynor és a Kiss rockegyüttes is megkapta a washingtoni Kennedy Center éves kitüntetését, amelyet Donald Trump amerikai elnök adott át fehér házi dolgozószobájában.

Donald Trump a ceremónián úgy fogalmazott, hogy a 2025-ös díjazottak "talán minden időket tekintve a leginkább kiérdemelték az elismerést", kulturális ikonok, akiknek "munkássága és eredményei inspirálták, felemelték és egyesítették amerikaiak millióit".

Sylvester Stallone filmszínész, rendező, Gloria Gaynor énekes és a Kiss zenekar mellett a 2025-ös díjazottak között szerepel

George Strait énekes és Michael Crawford filmszínész.

A Kennedy Center éves elismeréséhez (Kennedy Center Honors) kapcsolódó, az intézmény javára zajló adománygyűjtő kezdeményezés keretében 23 millió dollár (7,5 milliárd forint) folyt be, ami a legnagyobb összeg a kitüntetés 1978 óta tartó történetében, és több mint 10 millió dollárral (3,28 milliárd forinttal) haladja meg az előző évben felajánlott pénzmennyiséget.

Donald Trump korábban közölte, hogy a kulturális intézmény igazgatótanácsának elnökeként személyesen is részt vesz a Kennedy Center díjazottjainak kiválasztásában.

Vinkó József: én is megdöbbentem, milyen titkokat, rejtett történeteket mutatnak Budapest egyes gasztrohelyei
Szijjártó Péter: megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány a Paksi Atomerőműbe

Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében

Staff and tourists among 25 killed in Goa nightclub fire

