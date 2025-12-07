ARÉNA - PODCASTOK
Senjang J-6 kínai vadászgép
Nyitókép: Wikipédia

Élesedik a konfliktus Japán és Kína között, tűzvezető radart használtak a kínaiak

Infostart / MTI

Japán védelmi minisztériuma vasárnap bejelentette, hogy kínai vadászgépek szombaton két egymást követő alkalommal tűzvezető radarral célozták be a Japán Légi Önvédelmi Erők (JASDF) gépeit a Miyako-szoros keleti részén, Okinawa déli légterében.

Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter X-en közzétett üzenete szerint a célzóradarok alkalmazása "túlment a légi járművek biztonságos repüléséhez szükséges mértéken", és potenciálisan támadó szándék előjeleként értékelhetők. A minisztérium "veszélyes és rendkívül sajnálatos" incidensnek minősítette az eseteket, és a diplomáciai csatornákon keresztül azonnali tiltakozást nyújtott be Pekingnek, egyúttal követelve a hasonló esetek megelőzését.

A kínai védelmi minisztérium és a Néphadsereg Haditengerészete (PLAN) határozottan cáfolta a japán állításokat. Wang Hszüe-meng ezredes, a haditengerészet szóvivője vasárnap közleményben szögezte le, hogy a Liaoning repülőgép-hordozóból indított kötelék előre bejelentett hordozó-fedélzeti repülési kiképzést hajtott végre a térségben, amikor japán gépek "ismételten megközelítették és megzavarták" a gyakorlatot.

A szóvivő "téves és valótlan" állításokkal vádolta Tokiót, egyben felszólította Japánt, hogy "azonnal hagyjon fel a rágalmazással"

és "szigorúan korlátozza elsővonalbeli erőinek tevékenységét". A kínai haditengerészet közölte: "szükséges és törvényes intézkedéseket" tesz nemzeti biztonsága és jogos érdekei védelmében.

Richard Marles ausztrál védelmi miniszter, aki vasárnap Tokióban tárgyalt Koizumi miniszterrel, "mély aggodalmát" fejezte ki a kínai lépésekkel kapcsolatban, és hangsúlyozta, hogy Ausztrália "Japán mellett áll a szabályokon alapuló rend fenntartásában".

A japán védelmi minisztérium adatai szerint a Liaoning hordozócsoportot három Type 052D osztályú romboló kísérte, a japán oldal pedig riadókészültségbe helyezte és felszállította F-15-ös gépeit a kínai repülési aktivitás miatt.

kína

japán

vadászgép

hadgyakorlat

