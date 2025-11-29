ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Élelmiszert hív vissza az Aldi

Infostart / MTI

NKFH: füstölt szivárványos pisztrángfilét hívott vissza az Aldi.

Lisztéria baktérium jelenléte miatt visszahívta az Almare Seafood Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 gramm megnevezésű termékét az ALDI - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)

A tájékoztatás szerint a visszahívásban érintett termék minőségmegőrzési ideje 2025. november 30., tételszáma 4254431. A többféle ízesítésben kapható termék szállítója a Laschinger Seafood GmbH.

A közleményben hangsúlyozták, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát - megsemmisítését vagy elszállítását- a hatóság nyomonköveti.

Az NKFH azt kéri a vásárlóktól, ha az ismertetett tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el.

Kezdőlap    Belföld    Élelmiszert hív vissza az Aldi

visszahívás

aldi

pisztráng

nkfh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így jellemzi Orbán Viktor Vlagyimir Putyint – országjárás Nyíregyházán

Így jellemzi Orbán Viktor Vlagyimir Putyint – országjárás Nyíregyházán

Orbán Viktor kormányfő Nyíregyházára utazott, a városban a Digitális Polgári Körök országjárásának második állomását tartják. A kormányfőt felszólalása előtt a Nyíregyházi Napló főszerkesztője kérdezte.
 

Orbán Viktor Németországból üzent: ez lenne a megoldás Ukrajnában

Orbán Viktor értékelte a moszkvai útját

Orosz olajcégek érdekeltségeinek magyar felvásárlása: „csendben és nagy nyilvánosság nélkül"

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vészhelyzetet hirdettek ki egy európai országban: 30 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet

Vészhelyzetet hirdettek ki egy európai országban: 30 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet

A görög hatóságok vízügyi szükséghelyzetet rendeltek el az athéni régióban és két égei-tengeri szigeten, hogy felgyorsítsák az infrastruktúra fejlesztését, és megoldást találjanak a krónikus aszály súlyosbította növekvő vízhiányra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliárdokból épülnek az akkugyárak, de a magyarok alig vesznek e-autót - tényleg ez az oka?

Milliárdokból épülnek az akkugyárak, de a magyarok alig vesznek e-autót - tényleg ez az oka?

Miközben Magyarország soha nem látott tempóban építi ki az akkumulátorgyár-kapacitását, a hazai elektromosautó-piac továbbra is messze elmarad a nyugat-európai trendektől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Fall of Zelensky's top aide - reboot for Kyiv or costly shake-up?

Fall of Zelensky's top aide - reboot for Kyiv or costly shake-up?

A widening corruption scandal forced Ukraine's second most powerful person, Andriy Yermak, to resign.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 29. 14:02
Ne rutinból vezessen a Hungária-Thököly sarkon!
2025. november 29. 13:42
Orbán Viktor: Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége
×
×
×
×