Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
14.00 Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
16.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő
18.00 Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
23.00 Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
Vasárnap
5.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke
8.00 Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
13.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
14.00 Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
16.00 Bazsó Gábor Karotta autópiaci és technológiai szakértő
18.00 Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter
23.00 Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja