Látványos fesztivál lesz: 50 ezer liba húz el egyszerre szombaton Tatán

Idén már 25. alkalommal várjuk az érdeklődőket a tatai Vadlúd Sokadalom rendezvényre. Ez egy őszbúcsúztató, télköszöntő, már Európa-szinten is jelzett madaras fesztivál – mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője az InfoRádióban.

Világviszonylatban sem sok olyan nagyváros van, amelynek egy vizes élőhelyén, mint a tatai Öreg-tavon akár 60 ezer lúd telel át, tölti itt biztonságban az éjszakát. Az elmúlt 24 évben rendkívül nagy érdeklődés követte a programot. Voltak olyan évek, amikor közel 20 ezer résztvevő látogatott el ide.

Mivel az ország egész területéről várunk érdeklődőket, ezért

a rendezvény szolgáltatásait úgy állították össze, hogy egész napot el lehessen itt tölteni akár kisgyerekekkel is, tehát fűtött rendezvénysátrak, előadósátor, játszósátor várja az érdeklődőket, lehet meleg ételt is fogyasztani.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Madártani Egyesület Komárom-Esztergom megyei helyi csoportja és a Százvölgy Természetvédelmi Egyesület közel kétszáz önkéntese segít.

„Reggel a libák kihúzásával kezdődik a program – persze akkor, ha a libák ezt a forgatókönyvet követik” – mondta Orbán Zoltán.

Általában reggel 7 és 8 óra között húznak ki a tóról a libák, 46 200 libát számoltak a szakemberek Tatán.

Tehát ezek a libák ilyenkor elhagyják a vizet. Jelentős részük, akár több ezer is bent maradhat, aztán egy részük dél körül visszajön inni, egy kicsit pihenni, és

a nagy behúzásra délután kerül sor, körülbelül 15 és 17 óra között zajlik a nagy esemény, ekkor érkeznek be a libák.

A vadlúdsokadalom.hu. oldalon a részletes program is elérhető, nagyon sok előadás is lesz napközben. A 25. jubileumi alkalommal nemzetközivé is vált a program, hiszen egy nemzetközi konferencia résztvevői is itt lesznek,

két webkamera közvetít a tómederből már most is, és ami az idei év újdonsága lesz, hogy elindul az úgynevezett Lúd FM, ahol egész nap helyszíni riportokkal közvetítik az éter hullámain az eseményeket,

tehát aki nem tud ott lenni, az is szinte testközelből követheti a fesztivált.

A tatai Öreg-tó től egy halászatilag hasznosított vízterület is. Normál esetben 2–2,5 méter körül van a maximális vízmagasság. Ezt az őszi lehalászásokkor jócskán leengedik, mínusz 90-ig van erre vízügyi engedélye a halásztársaságnak. Ez azért lehetséges, mert a tómeder nem egységes sík felület, hanem halágyak, vízelvezető mélyebb csatornák is vannak benne. Az elmúlt hetekben erről a mínusz 90 centiméterről kezdődött el az a tómeder utántöltése. A libák számára optimális vízmélység a mínusz 40, mínusz 50 centiméter. Úgy néz ki, hogy az eddigi évekhez hasonlóan ezt sikerül elérni.

Most, miközben beszélgetünk, a libáknak a száma már jócskán meghaladja a 40 ezret, tehát arra készülhetünk, hogy akár rekordszámú liba is tartózkodhat a sokadalom napján az Öreg-tavon

– mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője az InfoRádióban.