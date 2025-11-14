ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek Aliz
Vadludak a tatai Öreg-tó felett a 24. Vadlúd Sokadalom helyszínén 2024. november 30-án. A tavon november végére általában 40-50 ezer madár éjszakázik, többségük nagy lilik és nyári lúd, de a távcsöves megfigyelõk a madártömegben gyakran látnak globálisan veszélyeztetett fajok példányait. A vadludak akár hatezer kilométerrõl, Skandinávia és Szibéria északi térségeibõl érkeznek a tóhoz az ottani idõjárás hidegre fordulása után.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Elhúznak? – Veszélyben az egyik legismertebb természeti látnivaló

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Az ilyenkor szokásosnál jobban leeresztették a tatai Öreg-tó vizét a lehalászás miatt. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület aggodalma szerint így kérdéses, hogy a tónál novemberben gyülekező több ezer vadlúd visszatér-e megszokott tartózkodási helyére.

A tatai Öreg-tó több hasznosítású vízterület, a rekreációs turisztikai cél mellett fontos a tó halászati hasznosítása is – mondta el az InfoRádióban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Orbán Zoltán ismertetése szerint a tónak teljesen felengedett vízállásban 2-2,5 méter közötti a szintje, de amikor leengedik a lehalászás miatt, akkor nulla szint alá, 30-40-50, akár 90 centiméterrel süllyed a víz.

„Ez azért lehetséges, mert a tatai öreg tó medre sem egyenes, különböző mélyedésekben, halágyakban, leeresztőcsatornákban bővelkedik" – magyarázta az MME szóvivője. Hozzátette: meg kell egyezni a halászati képviselővel, hogy a vizet ne mínusz 90 centiméteres szinten tartsa, hanem legalább a mínusz 50-es szintet, de ideális esetben a mínusz 30-40 centimétert érje el a víz.

Felhívta a figyelmet, hogy a vadlibák nem ösztönből, hanem tanult útvonalon repülnek a tatai Öreg-tóhoz, ezért ha nem érzik magukat biztonságban, nem maradnak ott, nem térnek vissza.

„A libák csak kellő mélységű vízben tudnak a szárazföldi ragadozóktól biztonságban éjszakázni. Ha nem töltik vissza ideális szintre a vizet, akkor félő, hogy a 40-60 ezer libának a töredéke érkezik csak Tatára” – figyelmeztetett Orbán Zoltán.

A jubileumi 25. sokadalomra várhatóan több tízezer természetbarát érkezik a tatai Öreg-tóhoz, az azonban kérdéses egyelőre, hogy ha nem engedik vissza a vizet a tóba, mennyi vonuló madarat láthatnak az érdeklődők.

A Vadlúd Sokadalmat, Magyarország legnagyobb télköszöntő madárfesztiválját november 29-én rendezik.

