ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.68
usd:
332.4
bux:
107705.75
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vadludak repülnek Tatán, az Öreg-tó felett 2018. november 24-én. Az eurázsiai tundrák vidékéről érkező vadludak évszázadokkal ezelőtt itt, a tatai Öreg-tó leeresztett medrében, a hajdan volt mocsárvidéken találtak pihenőhelyet maguknak hosszú vonulásuk során. Minden év novemberében visszatérnek, hogy a telet nálunk töltsék, majd február végén, március elején visszainduljanak északi költőhelyeik felé.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Gigarandi jön Tatán a vadlúd és az ember között

Infostart / MTI

Madármegfigyelésekkel, bemutatókkal, előadásokkal várja az érdeklődőket szombaton a 25. Tatai Vadlúd Sokadalom, ezt közölte a programsorozat egyik szervezője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MRME).

Az MME Komárom-Esztergom vármegyei csoportja, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület közös szervezésében megvalósuló programsorozat részeként a sok ezer lúd, valamint a récék, sirályok és rétisasok teleszkópos megfigyelése mellett egész nap változatos programok várják az érdeklődőket a tatai Öreg-tónál - írták a közleményben.

A rendezvényen számos szakmai szervezet jelenik meg standdal a tóparton.

Akik személyesen nem tudnak jelen lenni, azok a vadludsokadalom.hu/webkamera oldalon keresztül online, akár otthonról is figyelemmel követhetik a Vadlúd Sokadalom fő attrakcióját, a vadludak reggeli ki- és délutáni behúzását, továbbá a vízen tartózkodó madarak viselkedését.

Új fejlesztésként elindul a LÚD FM 91,9 MHz, amely a sokadalom idején közvetíti az eseményeket.

A rendezvény idei díszvendégei a Ramsari városok 4. kerekasztalának résztvevői, továbbá Magyarország nemzetipark-igazgatóságai és natúrparkjai.

A tájékoztató szerint a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmére létrehozott ramsari egyezmény hatálya alá tartozó tatai Öreg-tó az egyetlen olyan madárpihenőhely Európában, amit egy város szinte teljesen körülvesz.

A tavon telelő vadludak akár 5-6 ezer kilométeres távolságból, Skandinávia és Szibéria északi térségeiből érkeznek hozzánk. Az első csapatok szeptember végén, október elején jelennek meg és márciusban indulnak vissza sarkvidéki fészkelőterületeikre.

Az elmúlt hetekben a Tata környéki vizes élőhelyek alkotta ramsari területre már folyamatosan érkeztek a madarak, ezen belül csak a tatai Öreg-tavon már 46 900 vadlúd tartózkodik. A ludak többsége nagy lilik, a második legszámosabb faj a nyári lúd, de a madártömegben globálisan veszélyeztetett vörösnyakú ludak és kis lilikek is rendszeresen feltűnnek.

A tavon napközben több ezer réce, sztyeppi és dankasirály is látható. Ez a madárlétszám rendkívül gyorsan, akár egy-két nap alatt is további ezrekkel emelkedhet. Csúcsidőszakban, november végén és december elején, a tavon éjszakázó vadlibák száma akár az 65 ezret is elérheti - ismertették.

További információ a www.vadludsokadalom.hu oldalon található.

Kezdőlap    Kultúra    Gigarandi jön Tatán a vadlúd és az ember között

madár

tata

vadlúd sokadalom

vadlúd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bor Olivér: igenis mindenki célpont, akinek van adata, közösségimédia-profilja

Bor Olivér: igenis mindenki célpont, akinek van adata, közösségimédia-profilja
A világ harmadik legnagyobb GDP-jével rendelkező országa lenne a kiberbűnözés, akkora pénzek mozognak már benne. És hamis biztonságérzetbe ringatja magát, aki azt gondolja, hogy ő nem érdekes a hackerek számára, mert akár a robotporszívójával is anyagi károkat tudnak neki okozni – figyelmeztetett Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő, az Ernst & Young munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában. Arról is beszélt, hogy a közösségimédia-profilok ellopásának mi köze a politikai választásokhoz.
 

Rés a pajzson: mentális támadásokkal kísérleteznek a kiberbűnözők

A Facebookot vették célba a netes csalók – mutatjuk, hogyan, és mire kell vigyázni

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden

Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden

Az Egyesült Államok és Ukrajna új, 19 pontos béketervet dolgozott ki, amelyből a legérzékenyebb politikai kérdéseket az elnökök döntésére bízták. Ez nagy változást jelent ahhoz a kiszivárgott 28 pontos béketervhez képest, amely lényegében kapitulációra kényszerítette volna Kijevet. A Financial Times szerint Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára Abu Dzabiba érkezett hétfőn, ahol az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével és egy orosz delegációval tárgyal. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint keddre virradóra Ukrajna összesen 249 drónnal támadta az országot. Több orosz településről is károkat jelentettek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutál akciót robbantott a Lidl: 3999 forint a legendás Singer varrógép

Brutál akciót robbantott a Lidl: 3999 forint a legendás Singer varrógép

A héten ikonikus termékkel várja a vásárlókat a Lidl, a Singer varrógép olcsóbb, kisebb verzióját teszi polcra a diszkont.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine and Russia launch overnight strikes as Zelensky welcomes changes to US peace plan

Ukraine and Russia launch overnight strikes as Zelensky welcomes changes to US peace plan

Both sides have reported deaths as strikes continue while intensive talks to end the war take place.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 09:20
Valakinek megért 18 milliárdot egy Frida Kahlo-önarckép
2025. november 21. 18:10
Sárkányok Kabul felett: tisztelgés az Afganisztánt megjárt magyar katonák előtt
×
×
×
×