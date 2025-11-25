Besokalltak az emberek az MVM horribilisnak mondott számláitól

A portál azt írja: a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalosan regisztrálta a demonstrációt, amelyet az ELMŰ egykori Váci úti székháza előtt tartanak meg. A helyfoglalást november 28-a reggel 7-től este 20 óráig tették meg. A tüntetés szervezője Tóth Zoltán László annyit közölt, hogy az esemény egy tematika szerint zajlik majd, és főleg azokat várják, akiket az állami cég „adósságba húzott be”. A további információkat hamarosan közlik.

A tüntetés apropóját az adja: egyre több ügyfél panaszkodik arra, hogy váratlanul horribilis összegű energiaszámlát kap a szolgáltatójától. A csekkeken feltűnő összegek számos fogyasztónak jelentenek kellemetlen meglepetést, bosszúságot vagy éppen pénzügyi csapást – erről nemrég a Blikk készített összefoglalót.

Az egyik alapvető gond, hogy a különbőző kedvezményeket egy évre adják, de magát a rezsicsökkentett mennyiséget augusztus 1-től a következő év július 31-ig tartó időszak alatt számolják el. Ilyenkor az elszámolásnál gondok adódhatnak, például a nagycsaládosok kedvezményénél.

Rohamosan bővül az „MVM és egyéb rezsikárosultak” nevű Facebook-csoport létszáma. Ezen sok fogyasztó kifogásolja a nagy, időnként akár milliós nagyságrendű összeget elérő rezsiszámlákat.