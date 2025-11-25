ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 25. kedd
Analog electricity meter for households.
Besokalltak az emberek az MVM horribilisnak mondott számláitól

Infostart

Tüntetést szerveznek péntekre a Budapesti Elektromos Művek épülete elé az elégedetlen MVM ügyfelek – tudta meg a 24.hu.

A portál azt írja: a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalosan regisztrálta a demonstrációt, amelyet az ELMŰ egykori Váci úti székháza előtt tartanak meg. A helyfoglalást november 28-a reggel 7-től este 20 óráig tették meg. A tüntetés szervezője Tóth Zoltán László annyit közölt, hogy az esemény egy tematika szerint zajlik majd, és főleg azokat várják, akiket az állami cég „adósságba húzott be”. A további információkat hamarosan közlik.

A tüntetés apropóját az adja: egyre több ügyfél panaszkodik arra, hogy váratlanul horribilis összegű energiaszámlát kap a szolgáltatójától. A csekkeken feltűnő összegek számos fogyasztónak jelentenek kellemetlen meglepetést, bosszúságot vagy éppen pénzügyi csapást – erről nemrég a Blikk készített összefoglalót.

Az egyik alapvető gond, hogy a különbőző kedvezményeket egy évre adják, de magát a rezsicsökkentett mennyiséget augusztus 1-től a következő év július 31-ig tartó időszak alatt számolják el. Ilyenkor az elszámolásnál gondok adódhatnak, például a nagycsaládosok kedvezményénél.

Rohamosan bővül az „MVM és egyéb rezsikárosultak” nevű Facebook-csoport létszáma. Ezen sok fogyasztó kifogásolja a nagy, időnként akár milliós nagyságrendű összeget elérő rezsiszámlákat.

Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden

Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden

Az Egyesült Államok és Ukrajna új, 19 pontos béketervet dolgozott ki, amelyből a legérzékenyebb politikai kérdéseket az elnökök döntésére bízták. Ez nagy változást jelent ahhoz a kiszivárgott 28 pontos béketervhez képest, amely lényegében kapitulációra kényszerítette volna Kijevet. A Financial Times szerint Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára Abu Dzabiba érkezett hétfőn, ahol az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével és egy orosz delegációval tárgyal. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint keddre virradóra Ukrajna összesen 249 drónnal támadta az országot. Több orosz településről is károkat jelentettek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Brutál akciót robbantott a Lidl: 3999 forint a legendás Singer varrógép

Brutál akciót robbantott a Lidl: 3999 forint a legendás Singer varrógép

A héten ikonikus termékkel várja a vásárlókat a Lidl, a Singer varrógép olcsóbb, kisebb verzióját teszi polcra a diszkont.

Ukraine and Russia launch overnight strikes as Zelensky welcomes changes to US peace plan

Ukraine and Russia launch overnight strikes as Zelensky welcomes changes to US peace plan

Both sides have reported deaths as strikes continue while intensive talks to end the war take place.

