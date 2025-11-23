Káosz a budapesti plázánál, tömegesen defektet kaptak az autósok

A felvételt egy autómentő sofőrje készítette, aki segíteni érkezett a helyszínre – írja a Totalcar. A beszámoló szerint a villamossínek közelében kitört egy darab az aszfaltból, az így keletkező kátyú vágta ki az autók kerekét.

A helyszínre a BKK forgalmi zavarelhárító autói mellett egy BKK-busz is érkezett. Utóbbit állítólag azért küldték a helyszínre, hogy a károsultaknak ne a hideg hóesésben kelljen várniuk az ügyintézést. A portál, amelyen az esetről készült TikTok-videó is megnézhető, elküldte az esettel kapcsolatban kérdéseit a Budapest Közútnak, de egyelőre nem válaszoltak.

(Nyitóképünk illusztráció)