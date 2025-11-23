Kiderült, miért kapott defektet tucatnyi autós a budapesti plázánál

Mint megírtuk, tömegesen megjárták az autósok egy úthiba miatt szombat este Budapesten. Egy videó szerint a Lurdy ház közelében legalább 14 jármű kapott defektet. A beszámoló szerint a villamossínek közelében kitört egy darab az aszfaltból, az így keletkező kátyú vágta ki az autók kerekét.

A BKV e-mailben reagált az Infostartnak a cikkre. Ebben leírják:

„A Könyves Kálmán körút – Mester utca kereszteződésében a villamosvágányok közelében az aszfalt alatti betonrétegek mára elhasználódtak, ezért a csomópont komplex rekonstrukciójára lenne szükség. A tervek szerint 50-60 cm mélyen kicserélnénk minden réteget, szilárd és stabil beton alépítményt létrehozva ezzel. A szilárd alapokra kerülne egy 8-10 cm vastag aszfaltréteg, biztosítva ezzel a minőségi és hosszútávú burkolatot.

A BKK Zrt. és a BKV Zrt. beruházási tervei között ez a feladat szerepel, azonban forráshiány miatt a kivitelezés folyamatosan tolódik.

Ezért a kereszteződést rendszeresen ellenőrizzük, és, ha szükséges, javítjuk a hibákat. Az elmúlt időszakban többször is aszfaltoztunk itt.

Többszöri aszfaltozásunk és ellenőrzéseink ellenére a hideg és csapadékos időszakban a felső, repedezett aszfaltréteg képes minden előzmény nélkül kitöredezni, és mély kátyúvá alakulni. Ez történt tegnap is. A hibát azonnal, hideg aszfalttal javítottuk.

A BKV Zrt. elnézést kér az érintett autósoktól a kialakult helyzetért.

Lehetőségünk szerint azonnal reagálva javítottuk a burkolathibát. Társaságunk rendelkezik olyan felelősségbiztosítással, amely az okozott károkra fedezetet nyújt.

A kárügyintézéshez minden segítséget megadtunk, a hideg idő miatt a helyszínre lett irányítva egy melegedő busz is”

– írta a BKV az Infostartnak.

