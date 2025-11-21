ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek
Hírek, sajtóinformációk.
Nyitókép: Pixabay

Tulajdonos lesz a MÁV a Dunakeszi Járműjavítóban, Donald Trump ultimátumot adott Ukrajnának – a nap hírei

Infostart

Tulajdonos lesz a MÁV a Dunakeszi Járműjavítóban, kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen hulladékgazdálkodási koncesszió miatt az Európai Bizottság, csütörtökig adott időt Ukrajnának az amerikai elnök, hogy elfogadja a béketervet – a naplegfontosabb hírei.

Tulajdonos lesz a MÁV a Dunakeszi Járműjavítóban – derült ki a közlekedési miniszter szavaiból. Lázár János bejelentette, a Stadler szolnoki gyártó és javító központja mellett Dunakeszi lesz a jövőben a vasúti járműgyártás másik központja, a MÁV ugyanis többségi tulajdont szerez a járműjavítóban. Közölte azt is, hogy még az idén 93 használt motorvonatot vesznek Svájcból, a Stadlerrel pedig újabb 10 új Flirt vásárlásáról tárgyalnak.

Új autópálya épül Magyarországon 400 milliárd forintból. A mintegy 30 kilométer hosszú M100-as Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolódik majd az M1-eshez.

Folytatódott a beruházások csökkenése a 3. negyedévben. A KSH adatai szerint az előző negyedévhez képest 0,3 százalékos, éves alapon, szezonálisan igazítva 4,1 százalékos az esés. Eközben a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárra egy konferencián azt mondta, idén recesszióba süllyedt volna a magyar gazdaság a fogyasztás mintegy 2 százalékpontos GDP-hozzájárulása nélkül.

Száz munkahelyet teremtve Debrecenben hozta létre a 2. legnagyobb telephelyét Németországon kívül a gyógyszeripari gépgyártással foglalkozó Harro Höfliger – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, a vállalat 6 milliárd forintnyi értékben bővítette a kapacitását, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást biztosított.

7 városnak ítélt meg beruházási támogatást a kormány: Edelény, Kunszentmiklós, Ózd, Putnok, Sajószentpéter és Vásárosnamény valósíthat meg egyebek mellett kilátó és játszótér fejlesztést, útfelújítást vagy sportcsarnok-rekonstrukciót. A legnagyobb összeget, egymilliárd forintot Gyöngyös kapja, működőképességének megőrzésére.

Lemondott posztjáról Virág Barnabás MNB-alelnök. Virág Barnabás alelnöki megbízatása 2026. június 22-én járt volna le, a hírek szerint Banai Péter Benő lesz az utódja.

Elkelt a távfűtéses otthonok korszerűsítésére szánt, 5 milliárd forintos pályázati keret – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A beérkezett több mint 900 kérelemből, 612 társasház vagy lakásszövetkezet pályázatát bírálták el kedvezően.

Az Alkotmánybíróság elutasította a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárok alkotmányjogi panaszát – írja a Hvg.hu. Az öt pedagógust 2022-ben azért bocsátották el, mert nem tartották meg az óráikat. A pedagógusok azért választották a véleménynyilvánításnak e formáját, mert a sztrájkot hatástalannak tartották.

Nőtt a hepatitis-A fertőzöttek száma, szerdáig 1648 megbetegedést jelentettek - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legtöbb beteg Budapesten, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van.

Tüttő Kata szocialista politikust jelöli főpolgármester-helyettesnek Karácsony Gergely – derül ki a főpolgármester Facebook-bejegyzéséből. A Tisza párt elnöke és a Podmaniczky Mozgalom frakció vezetője is úgy reagált, hogy a jelölés azt mutatja, hogy Karácsony Gergely a Fővárost behálózó szocialista polip foglya.

Csak a választások után tart tisztújító kongresszust a Fidesz. A hvg.hu azt írja, a2023-as kongresszuson módosították a Fidesz alapszabályát úgy, hogy a tisztújító kongresszust a mindenkori országgyűlési választások lebonyolítása határnapjától számított fél éven belül kell összehívni.

Kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen hulladékgazdálkodási koncesszió miatt az Európai Bizottság. A testület szerint az eljárásban alkalmazott jogosultsági kritériumok diszkriminatívak voltak, és a koncesszió 35 éves időtartama meghaladja az uniós irányelvben megengedett időtartamot.

Lesöpörték az ukrajnai támogatások ellenőrzési mechanizmusára tett magyar javaslatot Brüsszelben – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban felidézte: a javaslat alapján nyomon követhetnék, hogy hova kerülnek az uniós pénzek.

Mától hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan Magyarország mentessége is életbe lépett – mondta a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai béketerv kapcsán megerősítette, hogy a béketárgyalások helyszíne Budapest lesz.

Csütörtökig adott időt Ukrajnának az amerikai elnök, hogy elfogadja a 28 pontos béketervet. Donald Trump a Fox News Rádiónak úgy nyilatkozott, sok határidő volt már, de ha a dolgok jól működnek, akkor hajlamosak az meghosszabbítani a határidőket.

A nyilvánosságra került sajtóinformációk szerint Washington ukrajnai béketerve azonnali fegyverszünetet tartalmaz, illetve azt is, hogy a katonák elvonulnak a kijelölt demarkációs vonalakhoz. Ukrajna átadná a Donbasz egészét Oroszországnak, a Krím is orosz kézen maradna. A dokumentum szerint Ukrajna nem lehet soha a NATO tagja és korlátozza haderejét.

Ukrajnának választania kell, vagy elveszíti legfontosabb partnerét, az Egyesült Államokat, vagy az ország méltóságát – jelentette ki az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij azt is mondta, Amerika képes arra, hogy Oroszország hozzáállása a háború befejezéséhez végre komollyá váljon. Az orosz elnök szerint az Egyesült Államok 28 pontos béketerve alapjául szolgálhat az ukrajnai háború lezárásához, de Vlagyimir Putyin szerint Oroszországgal nem egyeztettek a részletekről.

A román kormány infrastrukturális beruházásokra akarja fordítani az Európai Biztonsági Akcióprogram keretében lehívható 16,6 milliárd eurós hitelkeret negyedét. A pénzből az ukrán, illetve a moldovai határig tovább építhetik keleti országrészben épülő autópályát.

Egyre rosszabb állapotban van a Petőfi híd, ezért mihamarabb el kellene kezdeni a felújítását, ám jelenleg még a tervezés sem kezdődött el. A Budapest Műhely legfrissebb kutatásai szerint ezután az Árpád híd, majd a Rákóczi híd rekonstrukciója következhet, de újabb Duna-hidak építésére is szükség lenne.
Donald Trump amerikai elnök szerint csütörtök megfelelő határidő arra, hogy Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot az Oroszországgal folytatott háború befejezésére. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Donald Trump 28 pontos béketerve „az ukrajnai konfliktus végleges rendezésének alapjául szolgálhat".
 

Ismét a forintról szólnak a hírek az elmúlt napokban, a hazai fizetőeszköz ugyanis nemrég másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. Mindezt főként a már hónapok óta magas kamatszint és az Magyar Nemzeti Bank (MNB) szigorú monetáris politikája segíti, ami népszerűvé teszi a magyar eszközöket a carry trade-befektetők szemében. A forint erősödését újabban az opciós piacok is támogathatják, a pénzügyi ügyletek kiíróinak ugyanis egyre több forintot kell venniük (ez erősíti a magyar devizát) pozícióik fedezésére. Reggel a piacokon azonnal csapkodás indult, ahogy az MNB bejelentette, hogy lemondott Virág Barnabás alelnök, az akkori gyengülést pedig nap közben sem tudja ledolgozni a hazai valuta.

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.

President Zelensky says Ukraine faces one of the most difficult moments in its history, as the White House pushes its plan.

