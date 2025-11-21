Tulajdonos lesz a MÁV a Dunakeszi Járműjavítóban, Donald Trump ultimátumot adott Ukrajnának – a nap hírei

Tulajdonos lesz a MÁV a Dunakeszi Járműjavítóban – derült ki a közlekedési miniszter szavaiból. Lázár János bejelentette, a Stadler szolnoki gyártó és javító központja mellett Dunakeszi lesz a jövőben a vasúti járműgyártás másik központja, a MÁV ugyanis többségi tulajdont szerez a járműjavítóban. Közölte azt is, hogy még az idén 93 használt motorvonatot vesznek Svájcból, a Stadlerrel pedig újabb 10 új Flirt vásárlásáról tárgyalnak.

Új autópálya épül Magyarországon 400 milliárd forintból. A mintegy 30 kilométer hosszú M100-as Úny, Kesztölc és Esztergom irányban kapcsolódik majd az M1-eshez.

Folytatódott a beruházások csökkenése a 3. negyedévben. A KSH adatai szerint az előző negyedévhez képest 0,3 százalékos, éves alapon, szezonálisan igazítva 4,1 százalékos az esés. Eközben a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárra egy konferencián azt mondta, idén recesszióba süllyedt volna a magyar gazdaság a fogyasztás mintegy 2 százalékpontos GDP-hozzájárulása nélkül.

Száz munkahelyet teremtve Debrecenben hozta létre a 2. legnagyobb telephelyét Németországon kívül a gyógyszeripari gépgyártással foglalkozó Harro Höfliger – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, a vállalat 6 milliárd forintnyi értékben bővítette a kapacitását, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást biztosított.

7 városnak ítélt meg beruházási támogatást a kormány: Edelény, Kunszentmiklós, Ózd, Putnok, Sajószentpéter és Vásárosnamény valósíthat meg egyebek mellett kilátó és játszótér fejlesztést, útfelújítást vagy sportcsarnok-rekonstrukciót. A legnagyobb összeget, egymilliárd forintot Gyöngyös kapja, működőképességének megőrzésére.

Lemondott posztjáról Virág Barnabás MNB-alelnök. Virág Barnabás alelnöki megbízatása 2026. június 22-én járt volna le, a hírek szerint Banai Péter Benő lesz az utódja.

Elkelt a távfűtéses otthonok korszerűsítésére szánt, 5 milliárd forintos pályázati keret – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A beérkezett több mint 900 kérelemből, 612 társasház vagy lakásszövetkezet pályázatát bírálták el kedvezően.

Az Alkotmánybíróság elutasította a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárok alkotmányjogi panaszát – írja a Hvg.hu. Az öt pedagógust 2022-ben azért bocsátották el, mert nem tartották meg az óráikat. A pedagógusok azért választották a véleménynyilvánításnak e formáját, mert a sztrájkot hatástalannak tartották.

Nőtt a hepatitis-A fertőzöttek száma, szerdáig 1648 megbetegedést jelentettek - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legtöbb beteg Budapesten, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van.

Tüttő Kata szocialista politikust jelöli főpolgármester-helyettesnek Karácsony Gergely – derül ki a főpolgármester Facebook-bejegyzéséből. A Tisza párt elnöke és a Podmaniczky Mozgalom frakció vezetője is úgy reagált, hogy a jelölés azt mutatja, hogy Karácsony Gergely a Fővárost behálózó szocialista polip foglya.

Csak a választások után tart tisztújító kongresszust a Fidesz. A hvg.hu azt írja, a2023-as kongresszuson módosították a Fidesz alapszabályát úgy, hogy a tisztújító kongresszust a mindenkori országgyűlési választások lebonyolítása határnapjától számított fél éven belül kell összehívni.

Kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen hulladékgazdálkodási koncesszió miatt az Európai Bizottság. A testület szerint az eljárásban alkalmazott jogosultsági kritériumok diszkriminatívak voltak, és a koncesszió 35 éves időtartama meghaladja az uniós irányelvben megengedett időtartamot.

Lesöpörték az ukrajnai támogatások ellenőrzési mechanizmusára tett magyar javaslatot Brüsszelben – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban felidézte: a javaslat alapján nyomon követhetnék, hogy hova kerülnek az uniós pénzek.

Mától hatályosak az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan Magyarország mentessége is életbe lépett – mondta a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai béketerv kapcsán megerősítette, hogy a béketárgyalások helyszíne Budapest lesz.

Csütörtökig adott időt Ukrajnának az amerikai elnök, hogy elfogadja a 28 pontos béketervet. Donald Trump a Fox News Rádiónak úgy nyilatkozott, sok határidő volt már, de ha a dolgok jól működnek, akkor hajlamosak az meghosszabbítani a határidőket.

A nyilvánosságra került sajtóinformációk szerint Washington ukrajnai béketerve azonnali fegyverszünetet tartalmaz, illetve azt is, hogy a katonák elvonulnak a kijelölt demarkációs vonalakhoz. Ukrajna átadná a Donbasz egészét Oroszországnak, a Krím is orosz kézen maradna. A dokumentum szerint Ukrajna nem lehet soha a NATO tagja és korlátozza haderejét.

Ukrajnának választania kell, vagy elveszíti legfontosabb partnerét, az Egyesült Államokat, vagy az ország méltóságát – jelentette ki az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij azt is mondta, Amerika képes arra, hogy Oroszország hozzáállása a háború befejezéséhez végre komollyá váljon. Az orosz elnök szerint az Egyesült Államok 28 pontos béketerve alapjául szolgálhat az ukrajnai háború lezárásához, de Vlagyimir Putyin szerint Oroszországgal nem egyeztettek a részletekről.

A román kormány infrastrukturális beruházásokra akarja fordítani az Európai Biztonsági Akcióprogram keretében lehívható 16,6 milliárd eurós hitelkeret negyedét. A pénzből az ukrán, illetve a moldovai határig tovább építhetik keleti országrészben épülő autópályát.