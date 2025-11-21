ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.1
usd:
334.07
bux:
107255.57
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szolnokon leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonatának első festett kocsiszekrényét
Nyitókép: GYSEV Stadler

Festett kocsiszekrényből integetett Lázár János

Infostart

Új fejezet kezdődik a magyar vasúti járműgyártás történetében: a Stadler szolnoki üzemében ünnepélyes keretek között leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonat-flottájának első festett kocsiszekrényét.

A projekt 30 év után az első InterCity-motorvonat beszerzés Magyarországon, amelynek komponensei a 15 éves szolnoki gyárban fognak elkészülni, a cég közleménye szerint „magyar szakértelemmel és svájci precizitással”.

Mint írják, elkészült a szolnoki Stadler üzemben a GYSEV FLIRT InterCity motorvonat első festett kocsiszekrénye, amelyet Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Peter Spuhler a Stadler igazgatótanácsának elnöke leplezett le ünnepélyes keretek között.

Szolnokon leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonatának első festett kocsiszekrényét
Szolnokon leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonatának első festett kocsiszekrényét

A GYSEV megrendelésére készülő 11 új, kétáramnemű InterCity FLIRT motorvonat kocsiszekrényeit magyar szakemberek gyártják Szolnokon.

A járművek 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba a Sopron–Budapest és Szombathely–Budapest viszonylatokon, a teljes flotta pedig 2028 elejére készül el.

Az ötrészes, kétáramnemű járművek nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is képesek lesznek a közlekedésre.

„Nagy elismerés a szolnoki üzem számára, hogy hosszú idő után hazai piacra gyárthat kocsiszekrényeket, amelyek új fejezetet nyitnak a vasúti közlekedésben. Az új GYSEV motorvonat-flotta átadásával 200 darab fölé emelkedik a Stadler gyártású járművek száma hazánkban. Jelenleg is elmondhatjuk, hogy minden második utas a mi vonatainkkal közlekedik, amelyek átlagosan 96 százalékos rendelkezésre állást biztosítanak” – hangsúlyozta Dr. Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Zrt. elnöke.

Szolnokon leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonatának első festett kocsiszekrényét
Szolnokon leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonatának első festett kocsiszekrényét

A közlemény szerint a Stadler szolnoki kocsiszekrény üzeme 2025 januárjában ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Az elmúlt másfél évtized alatt a Stadler folyamatos beruházásokkal, fejlesztésekkel és új munkahelyek teremtésével Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kocsiszekrénygyártó üzemévé fejlesztette szolnoki telephelyét, amely eddig több mint 6000 kocsiszekrényt állított elő, 14 ország vasúthálózataira.

Az energiatakarékos, 160 km/h sebességre képes FLIRT InterCity járművek 1. és 2. osztályú kialakítással, légkondicionált utastérrel, korszerű utastájékoztató rendszerrel, valamint Wi-Fi- és USB-C csatlakozókkal felszerelt ülésekkel biztosítják majd a korszerű utazási élményt. Télen több ülőhely, nyáron akár 18 kerékpár szállítására alkalmas elrendezés gondoskodik a rugalmasságról. A GYSEV, a Stadler és az Innova Design Team közös munkájával megalkotott végleges dizájn a vasúttársaság ikonikus zöld-sárga színeit modern ezüst tónusokkal és elegáns formavilággal ötvözi.

„A most leleplezett kocsiszekrény egy olyan fejlesztés első kézzelfogható eredménye, amely a jövő InterCity-közlekedésének alapkövét jelenti. A GYSEV utasai egy elegáns, kényelmes és környezetbarát járműben utazhatnak Budapest és a nyugat-dunántúli települések között” – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

Szolnokon leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonatának első festett kocsiszekrényét
Szolnokon leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonatának első festett kocsiszekrényét

A FLIRT típus a Stadler legnépszerűbb terméke, 2002 óta már több mint 3000 egységet értékesítettek belőle 21 országban. A járműtípus Magyarországon is prominens: jelenleg 20 db közlekedik a GYSEV, 123 pedig a MÁV kötelékében. A legsikeresebb típus gyártásából a Stadler hazai üzeme eddig is kivette a részét, ugyanis a szolnoki gyár csaknem 1000 FLIRT vonat gyártásában vett részt, amely összesen 3.883 db kocsiszekrényt jelent.

Kezdőlap    Belföld    Festett kocsiszekrényből integetett Lázár János

lázár jános

vasút

gysev

flirt

stadler

motorvonat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója Facebook posztjában - a legfrissebb részletek ismeretében - azt fejtegeti: miért gondolhatja Washington, hogy Kijev mégis elfogadná a legújabb rendezési tervet.
 

Zelenszkij tárgyalt a béketervről Amerikával, a Kreml szerint „offenzívával kényszerítik békés rendezésre” Zelenszkijt

"Ukrajna még több területet veszíthet" - itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigantikus haderőfejlesztésbe kezd a szomszédos ország

Gigantikus haderőfejlesztésbe kezd a szomszédos ország

A bukaresti kormány infrastrukturális beruházásokra akarja fordítani az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében lehívható 16,6 milliárd eurós hiteleret negyedét - jelentette be pénteken Ilie Bolojan román miniszterelnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mit csinált a Realban Kylian Mbappé: erre még a legendák se mind voltak képesek

Elképesztő, mit csinált a Realban Kylian Mbappé: erre még a legendák se mind voltak képesek

Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Ukraine risks losing US as key partner over White House plan to end Russia's war

Zelensky says Ukraine risks losing US as key partner over White House plan to end Russia's war

Trump says it's "appropriate" to give Ukraine until Thanksgiving to agree to a peace deal, as Zelensky says he will propose "alternatives".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 17:10
Jöhet a havazás: a Magyar Közút felkészült közel 800 járművel és 2200 kezelővel
2025. november 21. 16:57
Egyed Gábor: a fenntarthatósághoz a korszerű technológia megválasztása is hozzátartozik
×
×
×
×