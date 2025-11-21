Festett kocsiszekrényből integetett Lázár János

A projekt 30 év után az első InterCity-motorvonat beszerzés Magyarországon, amelynek komponensei a 15 éves szolnoki gyárban fognak elkészülni, a cég közleménye szerint „magyar szakértelemmel és svájci precizitással”.

Mint írják, elkészült a szolnoki Stadler üzemben a GYSEV FLIRT InterCity motorvonat első festett kocsiszekrénye, amelyet Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Peter Spuhler a Stadler igazgatótanácsának elnöke leplezett le ünnepélyes keretek között.

Szolnokon leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonatának első festett kocsiszekrényét

A GYSEV megrendelésére készülő 11 új, kétáramnemű InterCity FLIRT motorvonat kocsiszekrényeit magyar szakemberek gyártják Szolnokon.

A járművek 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba a Sopron–Budapest és Szombathely–Budapest viszonylatokon, a teljes flotta pedig 2028 elejére készül el.

Az ötrészes, kétáramnemű járművek nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is képesek lesznek a közlekedésre.

„Nagy elismerés a szolnoki üzem számára, hogy hosszú idő után hazai piacra gyárthat kocsiszekrényeket, amelyek új fejezetet nyitnak a vasúti közlekedésben. Az új GYSEV motorvonat-flotta átadásával 200 darab fölé emelkedik a Stadler gyártású járművek száma hazánkban. Jelenleg is elmondhatjuk, hogy minden második utas a mi vonatainkkal közlekedik, amelyek átlagosan 96 százalékos rendelkezésre állást biztosítanak” – hangsúlyozta Dr. Homolya Róbert, a Stadler Trains Magyarország Zrt. elnöke.

A közlemény szerint a Stadler szolnoki kocsiszekrény üzeme 2025 januárjában ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Az elmúlt másfél évtized alatt a Stadler folyamatos beruházásokkal, fejlesztésekkel és új munkahelyek teremtésével Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kocsiszekrénygyártó üzemévé fejlesztette szolnoki telephelyét, amely eddig több mint 6000 kocsiszekrényt állított elő, 14 ország vasúthálózataira.

Az energiatakarékos, 160 km/h sebességre képes FLIRT InterCity járművek 1. és 2. osztályú kialakítással, légkondicionált utastérrel, korszerű utastájékoztató rendszerrel, valamint Wi-Fi- és USB-C csatlakozókkal felszerelt ülésekkel biztosítják majd a korszerű utazási élményt. Télen több ülőhely, nyáron akár 18 kerékpár szállítására alkalmas elrendezés gondoskodik a rugalmasságról. A GYSEV, a Stadler és az Innova Design Team közös munkájával megalkotott végleges dizájn a vasúttársaság ikonikus zöld-sárga színeit modern ezüst tónusokkal és elegáns formavilággal ötvözi.

„A most leleplezett kocsiszekrény egy olyan fejlesztés első kézzelfogható eredménye, amely a jövő InterCity-közlekedésének alapkövét jelenti. A GYSEV utasai egy elegáns, kényelmes és környezetbarát járműben utazhatnak Budapest és a nyugat-dunántúli települések között” – mondta Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója.

A FLIRT típus a Stadler legnépszerűbb terméke, 2002 óta már több mint 3000 egységet értékesítettek belőle 21 országban. A járműtípus Magyarországon is prominens: jelenleg 20 db közlekedik a GYSEV, 123 pedig a MÁV kötelékében. A legsikeresebb típus gyártásából a Stadler hazai üzeme eddig is kivette a részét, ugyanis a szolnoki gyár csaknem 1000 FLIRT vonat gyártásában vett részt, amely összesen 3.883 db kocsiszekrényt jelent.