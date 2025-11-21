Orbán Viktor péntek reggel: a következő két-három hét döntő lesz az ukrajnai béke szempontjából

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjúban az Ukrajna által kért és az Európai Bizottság által megígért forrásról beszélt. Megemlítette, levelet írt Ursula von der Leyen pénzkérésére, de még nem küldte el, javaslatokat írt benne az Európai Bizottság elnökének.

A javaslat szelleme röviden:

vissza kell fordulni a háború utcájából, miután az EU-elit eldöntötte, hogy háborúba megy, és katonailag győzi le Oroszországot, de erre „a gatyánk is rámegy”, fejenként több mint 5 millió forintba kerülne ez a magyaroknak

közös adomány helyett hitelt se vegyen fel az EU Ukrajna javára

abszurd, hogy a lefoglalt orosz devizatartalékot Ukrajna felhasználhassa.

Közben újabb amerikai béketerv van az asztalon, amelyben szerepel például, hogy Donbaszról mondjon le Ukrajna, gyakorlatilag azt bérbe venné Oroszország, emellett keleti szomszédunknak átmenetileg le kellene mondania a NATO-tagságról is.

„Hivatalosan is megtudtuk, hogy zajlanak tárgyalások Miamiban a felek között, létezik a 28 pontos béketerv, amelyet az ukránok át is vettek. Döntő pillanatban vagyunk, a következő két-három hétben minden eldől. Elkezdődik valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs, ez már az oda vezető fontos lépés” – ecsetelte a miniszterelnök.

Szerinte közben Ukrajnában korrupciós maffia működik, nem oda kerül az amerikai és európai segítség, ahova szánták, és mechanizmus sincs, hogy ellenőrizzék a segély útját. Elmondta, Szijjártó Péter a külügyminiszterek közötti brüsszeli vitán jelenleg azt képviseli, legyen ellenőrzési rendszer, de ő beszámolója szerint azzal találkozik, hogy az EU nem akar ilyen eljárásrendet létrehozni.

Ukrajna lehetséges uniós tagságával kapcsolatban tisztázta, ez a balkániak torkán nem fog lemenni, hisz Ukrajna „átugrotta” a balkáni jelölteket a folyamatban a brüsszeli olvasat szerint. E helyett Orbán Viktor egyébként azt javasolja, legyen egy más jellegű együttműködés Ukrajna és az Európai Unió között, nem lehet úgy felvenni Ukrajnát, hogy „ha felvesznek, megjavulok”.

Jelezte, ha Ukrajna EU-tag lenne, ma az EU háborúban állna Oroszországgal.

Saját álláspontját elmondása szerint a nemzeti konzultáció eredménye polcolja alá, ahogy történt ez a migráció idején: az embereknek kell most kifejezni, hogy a magyarok nem akarnak háborúba menni, kívül kell tartani Magyarországot a háborún.

Ez a csata szerinte nagy Brüsszellel, ráadásul a brüsszeli oldalon áll a DK és a Tisza Párt is, amely háború- és ukránpárti álláspontot képvisel, a DK régebb óta, a Tisza új formáció, „Brüsszelben hozták létre két megbízással”:

törje meg a magyarok álláspontját a háború és a migráció

ügyében.

Rafináltnak kell lenni – a gazdasági rendszer

Kiállt amellett, hogy kötésig áll egy, a magyarok létérdekéért folytatott másik harcban is, ez pedig a gazdaságpolitikai szuverenitási küzdelem.

Ahhoz, hogy az uniós szabályok a lehető legjobban érintsék a magyar vállalkozásokat, „jó koponyáknak kell vezetni a magyar külgazdaságot”, de „rafináltnak is kell lenni”, ezt látni szerinte 2010 óta; a magyar gazdaság alapját nem egyének, hanem családok adják, a teljes foglalkozás pedig államcél, e kettőben Magyarország különbözik a nyugati világ többi országától.

„Kulcskérdés ez, ha van munka, minden van vagy minden lehet. Nyugat-Európában nem így gondolkodnak” – ecsetelte.

A gazdaságot márpedig migránsok nélkül is működtetni kell tudni, időnként és átmenetileg vendégmunkásokkal, de az nem cél, csak kiegészítő elem, folytatta.

Rámutatott, a Tisza gazdasági „főmuftija” egy bankár, aki nem támogatta, hogy annak idején hazaküldje az IMF-et, bankárként gondolkodik. „De nálunk a gazdaság az emberekről szól” – tette hozzá.

A pénzügyi rendszer szerinte nem arra való, hogy a bankárok meggazdagodjanak, hanem hogy források legyenek a gazdaságban, az a fontos kérdés, hogy „milyen élet nő ki a gazdaságból”.

Tisza-jelöltjelöltek

Reagált arra is, hogy a Tisza Párt a napokban kiállt azzal a mintegy 300 névvel, akik közül jövő év áprilisában a párt jelölteket állít. Nekik Orbán Viktor sok sikert kívánt, de az a kép alakult ki benne, hogy ezek „a baloldaliak ugyanolyanok, mint korábban”, nemzetköziek, internacionalisták, a külföldtől, a nemzetközi baloldaltól segítséget remélő emberek.

A jelöltjelöltek szerinte túl baloldaliak, ezzel zárta gondolatait Orbán Viktor.