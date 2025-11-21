ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2024. május 3-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor péntek reggel: a következő két-három hét döntő lesz az ukrajnai béke szempontjából

Infostart

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját a miniszterelnök, jelezte, közeleg a budapesti békecsúcs, kiderült, Miamiban zajlanak az ukrajnai háborúval kapcsolatos béketárgyalások előkészületei, a folyamatban a következő hetek kulcsfontosságúak lesznek. Sok sikert kívánt a Tisza Párt jelöltjelöltjeinek.

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjúban az Ukrajna által kért és az Európai Bizottság által megígért forrásról beszélt. Megemlítette, levelet írt Ursula von der Leyen pénzkérésére, de még nem küldte el, javaslatokat írt benne az Európai Bizottság elnökének.

A javaslat szelleme röviden:

  • vissza kell fordulni a háború utcájából, miután az EU-elit eldöntötte, hogy háborúba megy, és katonailag győzi le Oroszországot, de erre „a gatyánk is rámegy”, fejenként több mint 5 millió forintba kerülne ez a magyaroknak
  • közös adomány helyett hitelt se vegyen fel az EU Ukrajna javára
  • abszurd, hogy a lefoglalt orosz devizatartalékot Ukrajna felhasználhassa.

Közben újabb amerikai béketerv van az asztalon, amelyben szerepel például, hogy Donbaszról mondjon le Ukrajna, gyakorlatilag azt bérbe venné Oroszország, emellett keleti szomszédunknak átmenetileg le kellene mondania a NATO-tagságról is.

„Hivatalosan is megtudtuk, hogy zajlanak tárgyalások Miamiban a felek között, létezik a 28 pontos béketerv, amelyet az ukránok át is vettek. Döntő pillanatban vagyunk, a következő két-három hétben minden eldől. Elkezdődik valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs, ez már az oda vezető fontos lépés” – ecsetelte a miniszterelnök.

Szerinte közben Ukrajnában korrupciós maffia működik, nem oda kerül az amerikai és európai segítség, ahova szánták, és mechanizmus sincs, hogy ellenőrizzék a segély útját. Elmondta, Szijjártó Péter a külügyminiszterek közötti brüsszeli vitán jelenleg azt képviseli, legyen ellenőrzési rendszer, de ő beszámolója szerint azzal találkozik, hogy az EU nem akar ilyen eljárásrendet létrehozni.

Ukrajna lehetséges uniós tagságával kapcsolatban tisztázta, ez a balkániak torkán nem fog lemenni, hisz Ukrajna „átugrotta” a balkáni jelölteket a folyamatban a brüsszeli olvasat szerint. E helyett Orbán Viktor egyébként azt javasolja, legyen egy más jellegű együttműködés Ukrajna és az Európai Unió között, nem lehet úgy felvenni Ukrajnát, hogy „ha felvesznek, megjavulok”.

Jelezte, ha Ukrajna EU-tag lenne, ma az EU háborúban állna Oroszországgal.

Saját álláspontját elmondása szerint a nemzeti konzultáció eredménye polcolja alá, ahogy történt ez a migráció idején: az embereknek kell most kifejezni, hogy a magyarok nem akarnak háborúba menni, kívül kell tartani Magyarországot a háborún.

Ez a csata szerinte nagy Brüsszellel, ráadásul a brüsszeli oldalon áll a DK és a Tisza Párt is, amely háború- és ukránpárti álláspontot képvisel, a DK régebb óta, a Tisza új formáció, „Brüsszelben hozták létre két megbízással”:

  1. törje meg a magyarok álláspontját a háború és
  2. a migráció

ügyében.

Rafináltnak kell lenni – a gazdasági rendszer

Kiállt amellett, hogy kötésig áll egy, a magyarok létérdekéért folytatott másik harcban is, ez pedig a gazdaságpolitikai szuverenitási küzdelem.

Ahhoz, hogy az uniós szabályok a lehető legjobban érintsék a magyar vállalkozásokat, „jó koponyáknak kell vezetni a magyar külgazdaságot”, de „rafináltnak is kell lenni”, ezt látni szerinte 2010 óta; a magyar gazdaság alapját nem egyének, hanem családok adják, a teljes foglalkozás pedig államcél, e kettőben Magyarország különbözik a nyugati világ többi országától.

„Kulcskérdés ez, ha van munka, minden van vagy minden lehet. Nyugat-Európában nem így gondolkodnak” – ecsetelte.

A gazdaságot márpedig migránsok nélkül is működtetni kell tudni, időnként és átmenetileg vendégmunkásokkal, de az nem cél, csak kiegészítő elem, folytatta.

Rámutatott, a Tisza gazdasági „főmuftija” egy bankár, aki nem támogatta, hogy annak idején hazaküldje az IMF-et, bankárként gondolkodik. „De nálunk a gazdaság az emberekről szól” – tette hozzá.

A pénzügyi rendszer szerinte nem arra való, hogy a bankárok meggazdagodjanak, hanem hogy források legyenek a gazdaságban, az a fontos kérdés, hogy „milyen élet nő ki a gazdaságból”.

Tisza-jelöltjelöltek

Reagált arra is, hogy a Tisza Párt a napokban kiállt azzal a mintegy 300 névvel, akik közül jövő év áprilisában a párt jelölteket állít. Nekik Orbán Viktor sok sikert kívánt, de az a kép alakult ki benne, hogy ezek „a baloldaliak ugyanolyanok, mint korábban”, nemzetköziek, internacionalisták, a külföldtől, a nemzetközi baloldaltól segítséget remélő emberek.

A jelöltjelöltek szerinte túl baloldaliak, ezzel zárta gondolatait Orbán Viktor.

Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, harapófogóba került Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, harapófogóba került Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

A Kreml tanácsádójával, Kirill Dimitrijevvel tárgyaló Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja új, 28 pontból álló tűzszüneti tervvel állt elő az orosz-ukrán háború lezárására. Az ukrán és európai közreműködés nélkül kidolgozott javaslat értelmében Ukrajna átadná a teljes Donbasz feletti ellenőrzést Oroszországnak, az Egyesült Államok fokozatosan visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Kijev pedig feltételes amerikai biztonsági garanciákat kapna, amiért cserébe korlátozná haderejének ütőképességét. Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár tegnap ismertette a tervezetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki amerikai sajtóértesülések szerint "agresszív időkeretet" kapott a béketárgyalásra. Az ukrán Kyiv Independent szerint mindez "a kapituláció felé lökné" Ukrajnát. Mindeközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy elfoglalták Kupjanszkot. A harkivi városban az orosz invázió kezdete óta folyik a csata, ám Ukrajna tagadta, hogy elesett volna a település. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború legfontosabb fejleményeivel.

