ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.67
usd:
332.58
bux:
106500.47
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Varga Mihály pénzügyminiszter felszólal jegybankelnökjelölti meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az Országház Tisza Kálmán-termében 2024. december 16-án. Mellette Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár (j).
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Ismerős név közeledik az MNB-alelnöki székhez

Infostart / MTI

Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági bizottsága. Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank.

Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg az Országgyűlés Gazdasági bizottsága a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjeként, miután Virág Barnabás lemondott a megbízatásáról - közölte az MNB pénteken az MTI-vel.

Banai Péter Benő korábbi államháztartásért felelős államtitkár, jogi szakokleveles közgazdász. 1998 és 2025 között a Pénzügyminisztériumban és a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozott, 2025 májusa óta a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója. Az elmúlt évtizedekben az államháztartás területén végzett tevékenysége hozzájárult a magyar gazdaság stabil működéséhez, szakmai felkészültsége és tapasztalata a Magyar Nemzeti Bank vezetése szerint alkalmassá teszi a jegybank alelnöki tisztének betöltésére - írták a közleményben.

Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját - tették hozzá.

Kezdőlap    Gazdaság    Ismerős név közeledik az MNB-alelnöki székhez

mnb

alelnök

banai péter benő

virág barnabás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volodimir Zelenszkij már tárgyalna Donald Trump keményen bírált béketervéről

Tudósítónktól
Volodimir Zelenszkij már tárgyalna Donald Trump keményen bírált béketervéről

Oroszország visszatérhet a G7-es csoportba – többek közt ez is szerepel Donald Trump 28 pontos javaslatában, amelyet amerikai és orosz tisztviselők titokban dolgoztak ki. A kiszivárgott anyag szerint Ukrajna haderejét komolyan korlátoznák, Moszkva pedig nemcsak területeket, hanem gazdasági előnyöket is kapna.
 

"Ukrajna még több területet veszíthet" - itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

Orbán Viktor péntek reggel: a következő két-három hét döntő lesz az ukrajnai béke szempontjából

Ez a havazás most nem marad abba – helyzet és jövőkép

Ez a havazás most nem marad abba – helyzet és jövőkép

Korán reggel ma sok helyen havazást tapasztaltak, azóta többnyire az eső a meghatározó. A valós idejű időjárási térképek szerint azért még számos területen esik a hó. Az Útinform havas utakról nem ad most hírt, balesetek inkább nehezítik a közlekedést.
 

Hófehér a Csóványos és Dobogókő is – képek, videó

Beköszönt az igazi tél: jön a hó, és sok helyen meg is maradhat

Felhívást tett a Főpolgármesteri Hivatal a havazás kapcsán

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azonnal megütötték a forintot, ahogy bejelentették az MNB-alelnök távozását

Azonnal megütötték a forintot, ahogy bejelentették az MNB-alelnök távozását

Ismét a forintról szólnak a hírek az elmúlt napokban, a hazai fizetőeszköz ugyanis nemrég másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. Mindezt főként a már hónapok óta magas kamatszint és az Magyar Nemzeti Bank (MNB) szigorú monetáris politikája segíti, ami népszerűvé teszi a magyar eszközöket a carry trade-befektetők szemében. A forint erősödését újabban az opciós piacok is támogathatják, a pénzügyi ügyletek kiíróinak ugyanis egyre több forintot kell venniük (ez erősíti a magyar devizát) pozícióik fedezésére. Reggel a piacokon azonnal csapkodás indult, ahogy az MNB bejelentette, hogy lemondott Virág Barnabás alelnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt vannak a béketerv részletei? Kijött egy dokumentum, ami az ukránoknak kevésbé tetszik

Itt vannak a béketerv részletei? Kijött egy dokumentum, ami az ukránoknak kevésbé tetszik

Olekszij Honcsarenkó ukrán parlamenti képviselő nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet az állítólagos 28 pontos orosz-amerikai béketerv vázlataként azonosított.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky ready to work with US on 'their vision' for ending Ukraine war

Zelensky ready to work with US on 'their vision' for ending Ukraine war

Kyiv says it is willing to engage with a US-backed draft peace plan aimed at ending the war with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 09:51
Újabb kedvezőtlen adatok a magyar gazdaságról – grafikonok
2025. november 21. 09:42
Óriási előrelépés a Revolutnál, mutatjuk a hátterét
×
×
×
×