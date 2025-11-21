Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

A gazdaság mindenek felett – Kína ismét Németország első számú kereskedelmi partnere

Nem volt felhőtlen Németország és Kína kapcsolata az elmúlt években. A kétoldalú viszonyt elsősorban a külpolitikai ellentétek árnyékolték be, miközben gazdasági téren – különös tekintettel az autógyártásra – folyt a rivalizálás. Ennek ellenére az ázsiai óriás mára újból Németország első számú kereskedelmi partnere lett.