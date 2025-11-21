Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
14.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő
16.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke
18.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
23.00 Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja
Vasárnap
5.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
8.00 Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
13.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
14.00 Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
16.00 Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
18.00 Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke
23.00 Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker