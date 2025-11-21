ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 21. péntek
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Kiss Ambrus, Bor Olivér, Bendarzsevszkij Anton, Koren Balázs, Csendes Olivér, Holló Bence és Nemes Imre is.

Szombat

11.00 Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója

14.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő

16.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke

18.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője

23.00 Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja

Vasárnap

5.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

8.00 Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke

13.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója

14.00 Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke

16.00 Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke

18.00 Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke

23.00 Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker

2025. november 21. 18:34
