Egy utcai étkezdében egy férfi éppen gyroshúst vág és pitát pirít.
Nyitókép: Pexels

Belegondolt, hogy készül gyros ilyen gyomorforgató körülmények között is? – Videó

Infostart / MTI

A hatóság szakemberei döbbenetes szabálytalanságokat tártak fel a két húsüzemben, és a felhasznált hús eredetét sem tudták minden esetben igazolni. Összesen nyolc és fél tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei gyrosnyárs alapanyagot, illetve gyrosnyársat is előállító húsüzemekben tartottak ellenőrzéseket, súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztették egy budapesti üzem működését, megtiltották a munkavégzést egy Pest vármegyei baromfihús-daraboló, gyrosnyárs alapanyagot és gyrosnyársat is előállító üzemben,

az érintett helyszíneken összesen mintegy 8500 kilogramm élelmiszert kivontak a forgalomból, elrendelték a hatósági zár alá vételét, az eljárások, és a bírságok kiszabása folyamatban van

– közölte a Nébih csütörtökön. A hatóság szakemberei az egyik budapesti – gyrosnyárs alapanyagot előállító – húsüzem ellenőrzésekor több súlyos élelmiszerhigiéniai hiányosságot tártak fel. Az épület több, külvilágra nyíló ajtaján nem volt rovarháló, valamint nem mindegyik záródott résmentesen.

Az üzem helyiségeiben a padozat, a falak és a mennyezet rossz állapotú, szennyezett, burkolata számos helyen sérült volt. A falakon és az ajtókon több helyen rászáradt, néhol penészes húscafatok voltak. Az üzem padlózatán csikkek, rovartetemek voltak, a ládamosó berendezés rágcsáló ürülékkel volt szennyezett.

A bemutatott dokumentumok alapján a legutóbbi kártevőirtást csaknem egy éve végezték. Az egyik munkaasztal átlyukadt műanyag lapja alatt szennyeződés halmozódott fel. A mosogatómedence szintén szennyezett volt, mosó-, tisztítószer nem volt kihelyezve. Az egységben egyetlen helyen volt forróvizes eszközfertőtlenítő felszerelve, azt sem használták. A berendezés nem volt vízzel feltöltve, a késtartó rostélya hiányzott, víztere szennyezett volt. Így a létesítmény nem rendelkezett üzemképes eszközfertőtlenítővel.

A higiénikus kézmosás feltételei az üzemben egyetlen helyen sem voltak biztosítottak.

A falra szerelt mágneses eszköztartók fém részei korrodáltak voltak. Az alapanyagokat, valamint a késztermékeket több esetben alátétláda használata nélkül tárolták a padozaton. Az egység nem rendelkezett az állati eredetű melléktermékek elhelyezésére szolgáló helyiséggel sem. A fagyasztási tevékenységet az üzemben nem dokumentálták. A feldolgozó helyiség előterében a padozaton alátét nélkül elhelyezett ládákban, jelölés szerint előhűtött, ténylegesen azonban fagyott állapotú csirkecombfilé felolvasztását végezték az ellenőrök érkezésekor.

A Nébih a súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette, 10 tétel, összesen 2691,5 kilogramm nem nyomonkövethető élelmiszert kivont a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát, és elrendelte hatósági zár alá vételét.

A létesítmény a működését a jogsértések megszüntetése után, ismételt hatósági ellenőrzést követően folytathatta csak

– írták a közleményben. A hatóság szakemberei egy másik, Pest vármegyei baromfihús-daraboló, gyrosnyárs alapanyagot és gyrosnyársat is előállító üzemben is végeztek kétnapos ellenőrzést. A hatóság azonnali hatállyal megtiltotta a foglalkoztatottak munkavégzését, ugyanis egyetlen dolgozó sem rendelkezett érvényes egészségügyi könyvvel, a jogszabályban előírt előállítási és fagyasztási dokumentáció sem volt naprakész. A tevékenység itt is csak a jogszabályok betartása mellett folytatódhatott.

Az ellenőrzéskor 47 tétel, 5805,4 kilogramm lejárt és nem nyomonkövethető élelmiszertétel forgalomból való kivonását, forgalomba hozatalának és felhasználásának azonnali tilalmát és zár alá vételét rendelték el az ellenőrök.

A Nébih egy videós összeállítást is közölt a helyszínen készült felvételekből, ám megtekintését csak erős gyomrú olvasóinknak ajánljuk:

