2029 végére ígéri a szentendrei HÉV teljes felújítását a MÁV – a nap hírei

Bepanaszolta az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságánál a horvát Janafot a Mol és a Slovnaft. A két társaság szerint a Janaf tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat. A horvát társaság közölte: csak akkor kapják meg a már megvásárolt nyersolajat, ha a Mol és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába.

Hamarosan energiatárolók kiépítésére pályázhatnak vállalkozások. A keretösszeg 50 milliárd forint. A cégek 10 millió és egymilliárd forint közötti vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el.

További 100 milliárd forinttal 700 milliárd forintra emelte a Demján Sándor Program keretösszegét a vállalkozások erős keresletére reagálva az Exim Magyarország. A program szerződött állomány meghaladja a 482 milliárd forintot.

A nemzetgazdasági miniszter szerint az euró bevezetése akkor lesz optimális Magyarország számára, amikor az ország fejlettségi foka eléri az uniós mutató 85-90 százalékát. Szerinte ez most 75 százalék, ezért Magyarországnak jelenleg nem szabad belépnie az euróövezetbe.

2029 végére ígéri a szentendrei HÉV teljes felújítását a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a következő években a régi kocsik helyét modern, alacsonypadlós, klímás szerelvények veszik át, az állomások is átépülnek, és akadálymentessé válnak.

Gyermekjogi Irodát hoz létre a főváros, hogy segítsen a gyerekvédelmi és gyerekjogi helyzetekben – jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely a gyermekjogok világnapján elmondta: az iroda közösségi teret biztosít programokkal, étkezési lehetőséggel és szakmai támogatással, valamint lakhatási és gyakornoki programokat kínál a gyermekvédelmi ellátásból kikerülőknek.

Több mint 40 gyanúsítottat fogtak el a rendőrök egy, a gyerekek internetes bántalmazásának megakadályozását célzó nemzetközi akció részeként. A műveletben a magyar mellett szerb, szlovén, albán, észak-macedón, montenegrói és bosznia-hercegovinai hatóságok vettek részt.

Már 12 magyar egyetem szerepel a világ legjobb 5 százalékában, míg 2019-ben csak 6 volt – mondta el a területért felelős államtitkár. A sanghaji rangsorban a Semmelweis és az Állatorvostudományi Egyetem előrelépett, és két új intézmény, az Óbudai és a Corvinus is megjelent a szakterületi listákon.

Elindult az előregisztráció a Tisza jelöltjeiről tartandó szavazáshoz – jelentette be Magyar Péter pártelnök. A jelöltállítás első fordulója november 23-án reggel 6 órától november 24-én este 7-ig tart, ekkor azok szavazhatnak, akik már július 15-e előtt Tisza-sziget tagok voltak, vagy önkéntes szerződéssel dolgoztak. A második fordulóban már bárki részt vehet, akinek az adott választókerületben van lakcíme.

Telepíthető radarrendszerek elhelyezését rendelte el a keleti országrészben a légtér védelmének erősítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium – jelentette be Böröndi Gábor vezérezredes. Az új eszközök gyorsan mozgathatók és alkalmasak az alacsonyan repülő drónok és légi járművek korai észlelésére.

Hamarosan egyeztetni fog az amerikai és az ukrán elnök – közölte az az ukrán elnöki hivatal, miután Kijev megkapta a legújabb béketervet. A dokumentum tartalmáról Kijev nem közölt részleteket, ugyanakkor Axios, The Financial Times and Reuters is arról írt, hogy terv Kelet-Ukrajna olyan részeit adná Oroszországnak, amelyeket az oroszok jelenleg nem ellenőriznek, cserébe azért, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciát nyújtson Ukrajnának és Európának a jövőbeli orosz agresszióval szemben.

Az eddig kapott uniós forrásokkal való elszámolásra szólította fel Ukrajnát a korrupciós visszaélések nyilvánosságra kerülése után a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter veszélyesnek nevezte azon uniós terveket, amelyek további 100 milliárd eurós támogatást és fegyverszállítást irányoznak elő.

Nagysebességű drónok elfogására képes lézerfegyvert teszteltek sikerrel a britek. A fegyvert 2027-től telepítik a királyi haditengerészet hajóira, 5 évvel az eredeti ütemezés előtt.

Újra tárgyalóasztalhoz ülhetnek a ciprusi görögök és törökök. A két közösség vezetői beleegyezett, hogy az ENSZ főtitkárával megvitassák a 8 éve megrekedt béketárgyalások esetleges újraindítását.

Koszovóban december 28-ára írta ki az előrehozott választásokat az elnök, miután kétszer is sikertelenül próbáltak új kormányt alakítani. A februári választást az Önrendelkezés párt nyerte, de nem tudott többséget szerezni a 120 fős törvényhozásban, így Albin Kurti és Glauk Konjufca kormányalakítási kísérletei elbuktak.

Aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát elrendelő törvényt az amerikai elnök. A jogszabály kötelezi az igazságügyi minisztériumot a Jeffrey Epstein-ügy iratainak kiadására.

Az Oxfam jelentése szerint a G20-országok milliárdosainak vagyona egy év alatt 16,5 százalékkal 15 600 milliárd dollárra nőtt, ami 2200 milliárd dolláros gyarapodás. Az Oxfam felszólítja a G20-országokat, hogy vezessenek be hatékony adóztatást a különösen magas vagyonnal rendelkezőkre.

Spanyolországban 479 millió eurós bírságot szabott ki a Metára a bíróság. A cég 2018 és 2023 között az Instagram és a Facebook felhasználóinak adatait engedély nélkül használta fel hirdetési profilokhoz és ezzel tisztességtelen versenyelőnyt szerzett.

Már több mint 60 sérültje van Dél-Csehországban történt vonatbalesetnek. Eddig ismeretlen okokból egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze. 5 ember súlyos, 1 sérült életveszélyes állapotban van, 9-en közepesen súlyos sérüléseket szenvedtek, az érintetteket kórházba vitték.

Megszűnik péntek éjféltől a Szabad Európa magyar kiadása – jelentette be angol nyelvű közleményében a Szabad Európa európai központja. A magyar kiadás 2020-ban, Donald Trump első elnöksége alatt indult. Az amerikai elnök most márciusban olyan rendeletet írt alá, amelyben a szövetségi bürokrácia fölösleges elemei közé sorolta a külföldön működő amerikai közmédiumokat, köztük a magyar Szabad Európát.