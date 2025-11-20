ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök
Mikrofonon egy rádió stúdiójában.
Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

2029 végére ígéri a szentendrei HÉV teljes felújítását a MÁV – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Bepanaszolta az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságánál a horvát Janafot a Mol és a Slovnaft. 2029 végére ígéri a szentendrei HÉV teljes felújítását a MÁV vezérigazgatója. A G20-országok milliárdosainak vagyona egy év alatt 16,5 százalékkal 15.600 milliárd dollárra nőtt. Az InfoRádió legfontosabb hírei csütörtökön.

Bepanaszolta az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságánál a horvát Janafot a Mol és a Slovnaft. A két társaság szerint a Janaf tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat. A horvát társaság közölte: csak akkor kapják meg a már megvásárolt nyersolajat, ha a Mol és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába.

Hamarosan energiatárolók kiépítésére pályázhatnak vállalkozások. A keretösszeg 50 milliárd forint. A cégek 10 millió és egymilliárd forint közötti vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el.

További 100 milliárd forinttal 700 milliárd forintra emelte a Demján Sándor Program keretösszegét a vállalkozások erős keresletére reagálva az Exim Magyarország. A program szerződött állomány meghaladja a 482 milliárd forintot.

A nemzetgazdasági miniszter szerint az euró bevezetése akkor lesz optimális Magyarország számára, amikor az ország fejlettségi foka eléri az uniós mutató 85-90 százalékát. Szerinte ez most 75 százalék, ezért Magyarországnak jelenleg nem szabad belépnie az euróövezetbe.

2029 végére ígéri a szentendrei HÉV teljes felújítását a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a következő években a régi kocsik helyét modern, alacsonypadlós, klímás szerelvények veszik át, az állomások is átépülnek, és akadálymentessé válnak.

Gyermekjogi Irodát hoz létre a főváros, hogy segítsen a gyerekvédelmi és gyerekjogi helyzetekben – jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely a gyermekjogok világnapján elmondta: az iroda közösségi teret biztosít programokkal, étkezési lehetőséggel és szakmai támogatással, valamint lakhatási és gyakornoki programokat kínál a gyermekvédelmi ellátásból kikerülőknek.

Több mint 40 gyanúsítottat fogtak el a rendőrök egy, a gyerekek internetes bántalmazásának megakadályozását célzó nemzetközi akció részeként. A műveletben a magyar mellett szerb, szlovén, albán, észak-macedón, montenegrói és bosznia-hercegovinai hatóságok vettek részt.

Már 12 magyar egyetem szerepel a világ legjobb 5 százalékában, míg 2019-ben csak 6 volt – mondta el a területért felelős államtitkár. A sanghaji rangsorban a Semmelweis és az Állatorvostudományi Egyetem előrelépett, és két új intézmény, az Óbudai és a Corvinus is megjelent a szakterületi listákon.

Elindult az előregisztráció a Tisza jelöltjeiről tartandó szavazáshoz – jelentette be Magyar Péter pártelnök. A jelöltállítás első fordulója november 23-án reggel 6 órától november 24-én este 7-ig tart, ekkor azok szavazhatnak, akik már július 15-e előtt Tisza-sziget tagok voltak, vagy önkéntes szerződéssel dolgoztak. A második fordulóban már bárki részt vehet, akinek az adott választókerületben van lakcíme.

Telepíthető radarrendszerek elhelyezését rendelte el a keleti országrészben a légtér védelmének erősítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium – jelentette be Böröndi Gábor vezérezredes. Az új eszközök gyorsan mozgathatók és alkalmasak az alacsonyan repülő drónok és légi járművek korai észlelésére.

Hamarosan egyeztetni fog az amerikai és az ukrán elnök – közölte az az ukrán elnöki hivatal, miután Kijev megkapta a legújabb béketervet. A dokumentum tartalmáról Kijev nem közölt részleteket, ugyanakkor Axios, The Financial Times and Reuters is arról írt, hogy terv Kelet-Ukrajna olyan részeit adná Oroszországnak, amelyeket az oroszok jelenleg nem ellenőriznek, cserébe azért, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciát nyújtson Ukrajnának és Európának a jövőbeli orosz agresszióval szemben.

Az eddig kapott uniós forrásokkal való elszámolásra szólította fel Ukrajnát a korrupciós visszaélések nyilvánosságra kerülése után a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter veszélyesnek nevezte azon uniós terveket, amelyek további 100 milliárd eurós támogatást és fegyverszállítást irányoznak elő.

Nagysebességű drónok elfogására képes lézerfegyvert teszteltek sikerrel a britek. A fegyvert 2027-től telepítik a királyi haditengerészet hajóira, 5 évvel az eredeti ütemezés előtt.

Újra tárgyalóasztalhoz ülhetnek a ciprusi görögök és törökök. A két közösség vezetői beleegyezett, hogy az ENSZ főtitkárával megvitassák a 8 éve megrekedt béketárgyalások esetleges újraindítását.

Koszovóban december 28-ára írta ki az előrehozott választásokat az elnök, miután kétszer is sikertelenül próbáltak új kormányt alakítani. A februári választást az Önrendelkezés párt nyerte, de nem tudott többséget szerezni a 120 fős törvényhozásban, így Albin Kurti és Glauk Konjufca kormányalakítási kísérletei elbuktak.

Aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát elrendelő törvényt az amerikai elnök. A jogszabály kötelezi az igazságügyi minisztériumot a Jeffrey Epstein-ügy iratainak kiadására.

Az Oxfam jelentése szerint a G20-országok milliárdosainak vagyona egy év alatt 16,5 százalékkal 15 600 milliárd dollárra nőtt, ami 2200 milliárd dolláros gyarapodás. Az Oxfam felszólítja a G20-országokat, hogy vezessenek be hatékony adóztatást a különösen magas vagyonnal rendelkezőkre.

Spanyolországban 479 millió eurós bírságot szabott ki a Metára a bíróság. A cég 2018 és 2023 között az Instagram és a Facebook felhasználóinak adatait engedély nélkül használta fel hirdetési profilokhoz és ezzel tisztességtelen versenyelőnyt szerzett.

Már több mint 60 sérültje van Dél-Csehországban történt vonatbalesetnek. Eddig ismeretlen okokból egy gyorsvonat és egy személyvonat ütközött össze. 5 ember súlyos, 1 sérült életveszélyes állapotban van, 9-en közepesen súlyos sérüléseket szenvedtek, az érintetteket kórházba vitték.

Megszűnik péntek éjféltől a Szabad Európa magyar kiadása – jelentette be angol nyelvű közleményében a Szabad Európa európai központja. A magyar kiadás 2020-ban, Donald Trump első elnöksége alatt indult. Az amerikai elnök most márciusban olyan rendeletet írt alá, amelyben a szövetségi bürokrácia fölösleges elemei közé sorolta a külföldön működő amerikai közmédiumokat, köztük a magyar Szabad Európát.

Természetes módszert javasol az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegséget terjesztő amerikai kabóca elleni védekezéshez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új kutatása. A szőlősorok közé vetett virágos növénytakaró vonzza azokat a hasznos ízeltlábúakat, amelyek természetes ellenségei a szőlőkabócának – mondta az InfoRádióban a kutatóintézet projektvezető kutatója, Mezőfi László.
Januárban távozik hivatalából Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg. Kijev ezzel elveszíti egyik legfontosabb támogatóját a Fehér Házban, Kellogg ugyanis határozottan ukránbarát tevékenységet fejtett ki. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az oroszok mostani célja, hogy tavaszig megszerezzék Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés szerinte nem reális. Este kézhez kapta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Oroszország és USA által titokban letárgyalt béketervet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a magyarok többsége már novemberben elkezdi beszerezni a karácsonyi ajándékokat.

The plan was reportedly drafted by US and Russian officials, without Ukraine's involvement.

