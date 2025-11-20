ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.3
usd:
331.51
bux:
107565.55
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fiatal nő egy okostelefonon a közösségi médiát böngészi.
Nyitókép: Getty Images/Urupong

Meta kontra sajtó: gigabírság a techórisának

Infostart / MTI

Tisztességtelen versenyelőny miatt 479 millió eurós bírságot szabott ki a Meta amerikai internetes óriásvállalatra egy spanyol bíróság csütörtökön Madridban.

A technológiai óriást 87 spanyol sajtóorgánum perelte be azt állítva, hogy 2018 és 2023 között az Instagram és a Facebook közösségi platform felhasználóinak adait beleegyezésük nélkül használta fel a cég személyre szabott hirdetési profilok létrehozásához, és így hatalmas hasznot húzott az adatvédelmi törvényeket betartó spanyol médiumok kárára. A felperesek szerint a Meta több mint 5,28 milliárd eurót keresett öt év alatt.

A bíróság nem jogerős ítéletében megállapította a jogsértést, és a kártérítésre kötelezte a Metát, amelynek összegét 60 millió euró kamat is terheli.

„Egyetlen vállalat sem állhat a törvények felett, bármilyen nagy is legyen” – reagált a bírói döntésre Yolanda Díaz munkaügyért felelős kormányfőhelyettes.

Pedro Sánchez miniszterelnök szerdán bejelentette: parlamenti vizsgálatot indítanak amiatt, hogy állítólag a Meta vállalat engedély nélkül követte nyomon felhasználói mobilböngészési tevékenységét.

A Metát már 2022-ben megbüntették Írországban az adatvédelmi törvények megsértése miatt, és hasonló perrel néz szembe Franciaországban is.

Kezdőlap    Tech    Meta kontra sajtó: gigabírság a techórisának

spanyolország

internet

bírság

facebook

instagram

közösségi média

meta

tisztességtelen versenyelőny

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Airbnbs huzavona: Erzsébetváros nem tilt, csak szigorúan szabályoz a polgármester szerint – körkép

Airbnbs huzavona: Erzsébetváros nem tilt, csak szigorúan szabályoz a polgármester szerint – körkép

Az erzsébetvárosi önkormányzat nem tiltja, csak keretek közé szorítja az Airbnb-típusú szálláskiadást a 7. kerületben – hangsúlyozta Niedermüller Péter polgármester a helyi testület által szeptemberben hozott döntéseivel kapcsolatban. Terézvárosban januárban lép életbe a városrész Airbnb-rendelete, bár a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke szerint ez még nem biztos.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.21. péntek, 18:00
Bor Olivér
kiberbiztonsági szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglátta Zelenszkij Trump béketervét és határozott választ adott – Kiderült, mit mondott az elnök

Meglátta Zelenszkij Trump béketervét és határozott választ adott – Kiderült, mit mondott az elnök

Ma hivatalosan is megkapta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt hetek során letárgyalt orosz-amerikai béketervet – az Axios részleteket közölt a dokumentumok átadásáról és Ukrajna elnökének reakciójáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a havazásról Karácsony Gergely hivatala: ezt kérik Budapest lakosságától

Megszólalt a havazásról Karácsony Gergely hivatala: ezt kérik Budapest lakosságától

Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést - írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to speak with Trump after US proposes Russia-Ukraine peace plan

Zelensky to speak with Trump after US proposes Russia-Ukraine peace plan

The plan was reportedly drafted by US and Russian officials, without Ukraine's involvement.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 19:16
Airbnbs huzavona: Erzsébetváros nem tilt, csak szigorúan szabályoz a polgármester szerint – körkép
2025. november 20. 19:04
Felhívást tett a Főpolgármesteri Hivatal a havazás kapcsán
×
×
×
×