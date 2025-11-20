ARÉNA - PODCASTOK
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, elnöki szóvivõ sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban 2025. április 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Zelenszkij szeretné megvitatni Trump új béketervét

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij hivatalosan átvette az Egyesült Államok tervezetét, amely az amerikai fél értékelése szerint előmozdíthatja a háború diplomáciai úton történő lezárását – közölte csütörtökön az ukrán elnöki iroda sajtószolgálata a Telegramon. Közben a Fehér Ház szóvivője jelezte: az amerikai kormány az orosz-ukrán háborúban érintett mindkét féllel „csendben” egyeztetett az ukrajnai háború lezárásáról szóló új tervezetről.

Az ukrán közlemény szerint az államfő körvonalazta az alapvető elveket, amelyek fontosak az ukrán nép számára, és közölte: a tervet oly módon véleményezik, hogy „az a háború méltó befejezéshez vezessen”.

„Ukrajna az orosz invázió első másodperceitől a békére törekszik, és támogatunk minden érdemi javaslatot, amely képes közelebb hozni a valódi békét. Ukrajna (Donald) Trump (amerikai) elnök év eleji hivatalba lépése óta mindvégig támogatta az ő javaslatait a vérontás megállítására. Készek vagyunk most is konstruktívan együttműködni az amerikai féllel, valamint európai és más partnereinkkel, hogy elérjük a békét” – áll a közleményben.

A sajtószolgálat hozzátette: „Ukrajna elnöke arra számít, hogy a közeli napokban meg tudja vitatni Trump elnökkel a lehetséges diplomáciai megoldásokat és a békéhez szükséges legfontosabb pontokat”.

Fehér Ház

Karoline Leavitt sajtótitkár az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff elnöki különmegbízott az elmúlt hetekben mindkét oldallal azon dolgozott „csendben”, hogy megoldásra jussanak a béke megteremtése érdekében.

A szóvivő elmondta, hogy a csütörtökön amerikai és ukrán tisztségviselők által Kijevben megvitatott béketervezet a két szembenálló féllel történt azonos súlyú egyeztetések eredménye. A javaslatot „jó tervnek” nevezte, és hangsúlyozta, hogy az élvezi Donald Trump elnök támogatását.

Hozzátette, hogy a külügyminiszter és az elnöki megbízott az elmúlt hetekben „találkozott az ukránokkal is”, és ezek az egyeztetések folytatódnak mindkét féllel.

A szóvivő szavai szerint az amerikai elnök korábban világossá tette szándékát a béke megteremtésére, és „egyre frusztráltabbá” vált mind az orosz, mind az ukrán felet illetően.

A sajtóban 28 pontból álló elképzelésnek nevezett béketervezet tartalmával kapcsolatban Karoline Leavitt nem árult el részleteket, de hozzátette, hogy a Fehér Ház meggyőződése szerint lehetséges a megállapodás Oroszország és Ukrajna között a Közel-Keleten elért békeegyezmény mintájára.

Rubio külügyminiszter washingtoni idő szerint szerda este az X-en azt írta, hogy az amerikai tisztségviselők folytatják olyan lehetséges elképzelések kidolgozását, amelyek elvezetnek egy tartós békeegyezményhez, amivel kapcsolatban hozzátette, hogy ez „megkívánja mindkét fél részéről, hogy beleegyezzenek nehéz, de szükséges engedményekbe”.

