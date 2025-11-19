Így fizetik ki a 14. havi nyugdíjat – a nap hírei

Megállapodott a kormány és az Idősek Tanácsa, hogy a 14. havi nyugdíj első részletét, az összeg 25 százalékát, a 13. havi járandósággal együtt kapják meg az érintettek 2026 februárjában.

Műtétek maradtak el a Szent János Kórházban a fűtési rendszer meghibásodása miatt. Az intézmény közleménye szerint a kórtermek fűtése zavartalan, a betegellátást a probléma nem érinti.

Lezárult az első körös támogatási kérelmek értékelése a Gigabit Magyarország Programban, elindulhatnak a fejlesztések. Az Energiaügyi Minisztérium közölte: 88 projekt megvalósítása kezdődhet meg 51 milliárd forint értékben.

Megjelent a Demján Sándor 1+1 kisvállalkozói beruházás-élénkítő program 2. ütemének végleges felhívása. Ez 20 milliárd forinttal támogatja a legalább 5 főt foglalkoztató, vidéki feldolgozóipari vállalkozások eszközberuházásait.

Kiemelkedő ütemben nőttek a lakásárak az idei első 9 hónapban – derül ki a jegybank novemberi lakáspiaci jelentéséből. A 2. negyedévben a lakásárak országos átlagban 17,9 százalékkal emelkedtek éves szinten, ezzel európai uniós összehasonlításban Magyarországon nőttek nominálisan a legnagyobb mértékben.

Ez év január 15-től minden hazai építőipari kivitelezőnek és tervezőnek kötelező felelősségbiztosítást kell kötnie, ami mintegy 150 ezer vállalkozást érint. A több mint 100 ezer biztosítással rendelkező cég december 15-ig felmondhatja meglévő szerződését, és újra kötéssel akár 10 ezreket spórolhat az éves díjon.

Több mint 1 milliárd forint bírságot és vásárlói kompenzációt kell fizetnie az About You-nak Magyarországon. A Gazdasági Versenyhivatal közölte: az online divatáru portál üzemeltetője megtévesztő módon akciózott, és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra.

Újra meg kell ismételni Tiszaburán az időközi választást, a Kúria helybenhagyta a helyi választási bizottság erről szóló döntését. Az indoklás szerint a voksolásnál jogsértések történtek.

Moszkva és Washington nem dolgozott ki új megállapodást az ukrajnai rendezésről az Alaszkában elért egyezségekhez képest – közölte az orosz elnök szóvivője. Dmitrij Peszkov ezzel cáfolta a titkos konzultációkról szóló híreket.

Ukrajnában korrupciós ügyek miatt menesztette az energetikai minisztert és elődjét a parlament. A július óta hivatalban lévő energetikai tárcavezető maga mondott le, elődjét a folyamatban lévő nyomozások nyilvános visszhangja miatt váltották le.

Az orosz katonai hírszerzést tette felelőssé a közelmúltban az Ukrajnába vezető vasútvonalon elkövetett szabotázsokért a lengyel külügyminiszter. Radoslaw Sikorski szerint a robbantások súlyos katasztrófát okozhattak volna.

Hajlandó eladni 56,1 százalékos részesedését a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban az orosz tulajdonos, miután az amerikai szankciók miatt teljes orosz tőkekivonást követelnek. A szerb energiaügyi miniszter hangsúlyozta: a tárgyalások harmadik fél bevonásával zajlanak.

Katonai schengeni övezetet hozna létre két éven belül az Európai Bizottság. A cél, hogy vészhelyzet esetén a csapatok, felszereléseik és a katonai eszközök gyorsan és zökkenőmentesen mozoghassanak Európában, fokozva az Európai Unió védelmi felkészültségét.

A NATO segítségét kéri Szlovákia a légvédelem megerősítésére, az ország keleti részén. Robert Fico kormányfő Pozsonyban találkozott a védelmi szövetség vezetőjével.

Új űrstratégiát jelentett be Németország, hogy megerősítse a világűrbeli biztonsági infrastruktúráját. A védelmi minisztérium 35 milliárd eurós befektetést tervez a következő években.

Magyarország támogatja az unió és Thaiföld közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötését. Ez jelentős lökést adhatna a 700 millió dolláros kereskedelmi forgalomnak – közölte a külgazdasági miniszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Brüsszelnek nem szabad politikai és ideológiai kérdésekkel akadályoznia a megállapodást.

Csaknem egyhangúlag fogadta el az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról szóló jogszabályt az amerikai Kongresszus. A törvény előírja, hogy az igazságügyi minisztérium 30 napon belül hozza nyilvánosságra a nyomozati anyagot, valamint a Jeffrey Epstein halálával kapcsolatos vizsgálat részleteit.

Másodszorra sem sikerült kormányt alakítani Koszovóban, így előrehozott választást kell kiírni. Az előző választás februárban volt.

Rekordáron kelt el Gustav Klimt egyik festménye New Yorkban. A Sotheby's árverésén 236,4 millió dollárért, mintegy 78 milliárd forintért ütötték le az osztrák festőművész Elisabeth Lederer portréja című alkotását.

Kivételesen gazdag dinoszaurusz-lelőhelyet fedeztek fel magyar és román paleontológusok Erdélyben. Az ásatásokon a kutatók egy több ezer gerinces maradványt magában foglaló leletegyüttest azonosítottak, amely kétéltűek, teknősök, krokodilok, dinoszauruszok, repülő hüllők és emlősök maradványait is tartalmazza.

Jakarta a világ legnépesebb városa 42 millió lakossal. Az ENSZ jelentése szerint Indonézia fővárosát a rangsorban Banglades fővárosa, Dakka követi 40 millió lakójával, majd pedig Japán fővárosa, Tokió 33 millió lakossal.