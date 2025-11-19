ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda Erzsébet
A rajz egy online vásároló fiatal nőt ábrázol, aki a beígért kedvezményektől megmámorosodva költekezik, eközben bankkártyájával hadonászik.
Nyitókép: Pixabay

Gigabírságot kapott a About You a GVH-tól

Infostart / MTI

Több százezer magyar vásárlónak fizet több mint 500 millió forint kompenzációt az About You online divatáru portál üzemeltetője, és plusz 505 millió forint bírságot is utalnia kell a központi költségvetésbe a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásának eredményeként – közölte a hatóság.

A közleményben kiemelték, megtévesztő módon akciózott, és pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra az About You, a portál üzemeltetője elismerte a jogsértéseket, és vállalta, hogy 1750 forint kompenzációt nyújt több százezer fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban. Az összesen több mint 500 millió forint értékűre becsült visszatérítés mellett a német cég 505 millió forintbírságot fizet be a magyar költségvetés javára.

Felidézték, hogy 2023 júliusában egyszerre három versenyfelügyleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal a hazai online ruha- és cipőkereskedelem jelentős szereplőivel szemben. A GVH gyanúja szerint a CCC, az Answear és az About You a vásárlók számára megtévesztő módokon tüntette fel az akciós árakat. A CCC és az Answear vizsgálata kötelezettségvállalás elfogadásával zárult, mindkét üzemeltető cég vállalata, hogy javít az árfeltüntetési gyakorlatán, és a jövőben átláthatóbban fog akciózni.

A tájékoztatás szerint az About You ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának vizsgálata során a nemzeti versenyhatóság feltárta, hogy a hamburgi székhellyel működő, német üzemeltető cég több szempontból is megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Olyan ár- és kedvezményfeltüntetési rendszert alakított ki és működtetett, amely nem biztosította azt, hogy a fogyasztók az elérhető árkedvezményekről és azok mértékéről valós tájékoztatást kaphassanak. Pszichés nyomást gyakorolt a fogyasztókra azzal, hogy a kampányok időtartamáról az idő fogyását kiemelő, másodpercenként folyamatosan visszafelé számoló órával tájékoztatta a fogyasztókat, valamint a termékek elérhetőségének korlátozottságát kiemelő üzeneteket jelenített meg a vásárlási folyamat egésze alatt - ismertették.

Hozzátették, ezek a technikák alkalmasak voltak arra, hogy jelentősen korlátozzák a fogyasztók termékekkel kapcsolatos választási, illetve magatartási szabadságát, illetve a lehetőségüket a tájékozott döntés meghozatalára.

Ismertették, az About You portált üzemeltető cég kezdetben védekezett, majd az eljárás során elismerte a jogsértéseket és együttműködött a GVH-val. A bírság csökkentése érdekében a vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi compliance program kialakítását vállalta, ennek részeként a sürgető üzenetek konkrét átalakítására is vállalásokat tett. A cég emellett vállalta azt is, hogy 1750 forint kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2022. december 31. és 2024. december 31. között vásároltak a weboldalon vagy az applikációban.

Akiknek az üzemeltető rendelkezik a banki adataival, azoknak közvetlenül visszautalja a kompenzáció összegét, a többieknek pedig About You coins formájában írja jóvá. Ennek beváltására a fogyasztók egy évig lesznek jogosultak, és vásárlás esetén a kompenzáció automatikusan jóváíródik, a fogyasztó részéről nincs szükség külön aktivitásra - tájékoztatott a hatóság.

A GVH a karácsony előtti időszakban figyeli a webshopok árfeltüntetési, illetve akciózási gyakorlatait, és amennyiben jogsértések gyanúját észleli, megteszi a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben vizsgálatot indít - írták a közleményben.

