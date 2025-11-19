Kreml a titkos orosz-amerikai tárgyalásokról: nincs itt semmi látnivaló

A Kreml sajtótitkára, Dmitrij Peszkov elmondta, hogy pontosan miről tárgyalnak az oroszok az Egyesült Államokkal az ukrajnai helyzet rendezése érdekében – írja a TASzSz orosz állami hírügynökség beszámolója alapján a Portfolio.

Az Axios hajnalban számolt be róla, hogy háttéregyeztetés zajlik Moszkva és Washington között, hogy mindenki számára elfogadható megoldást sikerüljön találni az ukrajnai háború lezárására.

Az is kiszivárgott, hogy egy 28 pontos terv van éppen terítéken.

Dimitrij Peszkov viszont gyorsan lehűtötte a kedélyeket:

„Ebben az ügyben eddig semmilyen fejleményről nem tudunk beszámolni. Anchorage-ban tárgyalásokat folytak [az elnökök között egy ukrán rendezésről], és az ott megvitatottakon túl semmilyen fejlemény nem történt” – nyilatkozta a Kreml sajtótitkára.

Ez a kijelentés azért is érdekfeszítő, mert nem cáfolja magát az egyeztetést a két ország között, csupán annak keretrendszerét vitatja. A november 19-én megjelent információk nem nagyon részletezik, hogy pontosan milyen pontok szerepelhetnek a tervezetben,

annyi kiderült, hogy a diplomáciai kapcsolatok és a területi kérdések is fontos figyelmet kapnak.

Ha minden igaz, érdemi áttörésre most sem lehet számítani, mert Moszkva nem hajlandó alább adni az igényeiből, ami viszont Washington számára sem elfogadható.