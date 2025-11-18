ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 18. kedd Jenő
Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttmûködés segítéséért felelõs miniszteri biztosa beszél a Fonyódligeti Erzsébet-táborban tartott sajtótájékoztatón 2025. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Új miniszterelnöki biztos dolgozik Orbán Viktor mellett

Infostart / MTI

Miniszterelnöki biztosként folytatja tovább a munkáját Kardosné Gyurkó Katalin, a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős eddigi miniszteri biztos – jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Hankó Balázs hangsúlyozta: kevés fontosabb ügy van annál, mint hogy minden gyermek szerető családban nőhessen fel.

„Az örökbefogadás nem csupán jogi folyamat – életeket köt össze, reményt ad, és valódi otthont teremt ott, ahol eddig nem volt. Számunkra ezért kiemelten fontos feladat, hogy mindezt a lehető legemberségesebben, a gyermekek érdekeit a középpontba helyezve támogassuk” – fogalmazott.

A tárcavezető szavai szerint Kardosné Gyurkó Katalin az elmúlt időszakban olyan elhivatottsággal és szívvel dolgozott ezen az ügyön, amiért őszintén hálás.

„Biztos vagyok benne, hogy szélesebb felelősségi körrel még többet tehet majd azért, hogy minél több gyermek találjon szerető, őt befogadó családra

és minél több család élhesse át az örökbefogadás csodáját” – tette hozzá.

Hankó Balázs leszögezte: a gyermek a legnagyobb kincs, az örökbefogadás kapcsán pedig szükség van arra, hogy a hatóság mellett „legyen valaki, aki anyaként tekint rá arra, ami történik”. Hangsúlyozta, Kardosné Gyurkó Katalin az elmúlt időszakban olyan helyzeteket tudott megoldani, amiket hetek, hónapok alatt sem sikerült kimozdítani. Az új miniszterelnöki biztos az örökbefogadás ügyét össze fogja kapcsolni a nevelőszülők kérdésével, mindezt „családügyi, családcentrikus anyai szemlélettel” teszi.

Kardosné Gyurkó Katalin a videóban megköszönte a felkérést, ami szavai szerint megtisztelő és egyben óriási felelősség is. „Nagy örömmel szeretnék segíteni a gyerekeknek, a családoknak, a nevelőszülőknek, mert hiszem azt, hogy egy pici odafigyeléssel jobbá tehetők a dolgok” – fogalmazott.

A szakember kinevezése a hétfő esti Hivatalos Értesítőben meg is jelent.

