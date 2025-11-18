ARÉNA - PODCASTOK
Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

BRFK: nem a rendőrök hajszolták a halálba szombaton a fiatalokat!

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szombati tragédiának már két halálos áldozata is van. A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy sajtótájékoztatón szögezte le, hogy a sofőr viselkedett felelőtlenül, amikor a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, hanem őrült menekülésbe kezdett.

Mint arról az Infostart is beszámolt, szombat este villanyoszlopba csapódott autójával egy fiatalokból álló társaság az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésében, miután nagy sebességgel elmenekültek a rendőri intézkedés elől. Egyes vélemények szerint volt, amikor 150 km/h óra felett hajtott. A 18 éves sofőr a helyszínen meghalt, egy másik, szintén 18 éves utas később, a kórházban vesztette életét.

A tragédia körülményeiről és a nyomozás állásáról Léránt Krisztián r. alezredes, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője november 18-án tartott sajtótájékoztatót – írja közleményében a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A főosztályvezető elsőként részvétét fejezte ki a balesetben elhunyt két fiatal családjának. Az alezredes ismertette: a járőrök 2025. november 15-én 23 óra 13 perckor az Andrássy úton figyeltek fel egy bizonytalan úttartással közlekedő autóra.

Megpróbálták megállítani, de a kocsi vezetője a szabályos rendőri jelzés ellenére a gázra taposott.

A jármű óriási, helyenként 130-150 km/órát meghaladó sebességgel száguldott, miközben a sofőr sorozatosan megszegte a közlekedési szabályokat, és életveszélyes helyzeteket teremtett. Az autóvezető hat perccel később, 23 óra 19 perckor az M3-as kivezető szakaszán, a Szerencs utcánál egy jobbról történő előzés közben vesztette el uralmát a jármű felett, és oszlopnak csapódott.

Az odaérő rendőrök azonnal megpróbálták újraéleszteni a 18 éves sofőrt, de esélytelenek voltak. A négy utast – akik közül volt, akit a rendőrök mentettek ki az összetört autóból – a mentők kórházba vitték, de az egyik 18 éves fiatalember az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.

A baleset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.

A helyszíni szemle során a rendőrök bontott vodkásüveget találtak az autóban. Azt, hogy az utasok mellett a sofőr is állhatott-e alkohol- vagy más bódító hatású szer hatása alatt, igazságügyi orvosszakértő bevonásával vizsgálja a hatóság.

Léránt Krisztián egyes sajtóhírekre reagálva visszautasította, hogy a fiatalokat a rendőrök kergették volna a halálba. Hangsúlyozta: a tragédia a járművezető felelőtlen döntéseinek következménye volt.

A fiatal soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, a baleset idején engedély nélküli vezetés miatt, bírósági ítélet alapján eltiltás hatálya alatt állt – nem először.

A rendőri jelzésre egyetlen dolgot tegyen a járművezető: meg kell állni! A meneküléssel nem csak a saját és utastársai, de a többi közlekedő életét is veszélyezteti, mindamellett, hogy ezzel további bűncselekményeket követhet el.

A rendőröket intézkedési kötelezettség terheli. A szabályszegő, különösen a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztető járművezetőket azonnal ki kell szűrni a forgalomból – szögezi le a rendőrség a közlemény végén.

