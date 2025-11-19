ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19.
Összetört személygépkocsi 2025. november 16-án az M3-as autópálya kivezetõ szakaszának Szerencs utcai keresztezõdésénél, amely villanyoszlopnak csapódott, és a vezetõje, egy fiatal férfi a helyszínen meghalt. A balesetezõ gépjármûvet a rendõrök a fõváros VI. kerületében, a Kodály Köröndnél akarták intézkedés alá vonni. A gépjármû a rendõri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott, a rendõrök a gépjármûvet követték, amely a Szerencs utcai keresztezõdésnél villanyoszlopnak csapódott.
Nyitókép: Mihádák Zoltán

Megszólalt a szombati halálos baleset egyik túlélője, szerinte el se kellett volna indulniuk

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szombat este történt balesetben ketten meghaltak, miután az autó sofőrje menekülni kezdett a rendőrök elől, de végül egy villanyoszlopba csapódott. Az ütközést sértetlenül megúszó egyik fiatal most beszámolt mindazokról a részletekről, amikre emlékszik.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, szombat este villanyoszlopba csapódott autójával egy fiatalokból álló társaság az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésében, miután nagy sebességgel elmenekültek a rendőri intézkedés elől. A 18 éves sofőr a helyszínen meghalt, egy másik, szintén 18 éves utas később, a kórházban vesztette életét.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfői sajtótájékoztatóján, a sajtóban megjelent véleményekre reagálva leszögezte leszögezte: nem a rendőrök felelősek a balesetért, nem ők üldözték a halálba a fiatalokat.

A baleset egyik túlélője az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta, az autót unokatestvére vezette, akinek nem volt jogosítványa. A fiatalok aznap este szórakozni voltak, onnan indultak haza kocsival, az üldözés pedig akkor kezdődött, amikor a rendőri jelzés ellenére sem álltak meg – számolt be róla az Index.

A túlélő azt mondta, az autót vezető fiatalember is ivott egy keveset, de a sofőr, akivel eredetileg elindultak, nagyon részeg volt, ezért vette át rokona a volánt. Úgy vélte, haza tudja vinni őket. Arról is beszámolt, hogy menekülés közben nem féltek, nem kérték meg a sofőrt, hogy lassítson, mert, mint fogalmazott, szóhoz sem jutottak. Nem gondolja, hogy az ittasság miatt történt a nagy sebességű ütközés.

Magára a becsapódásra nem emlékszik, viszont amint feleszmélt, odarohant a földön fekvő unokatestvéréhez, aki kirepült az autóból. Elmondása szerint egy rendőr fegyverrel a kezében a földre kényszerítette és megbilincselték. A rendőrség szerint a bilincsre azért volt szükség, hogy a fiú ne szökjön el, a fegyverhasználatot tagadták. A túlélő a rendőrautóból nézte végig, ahogy a többieken próbálnak segíteni.

„Bűnösök vagyunk. nem kellett volna elmenekülni. Nem kellett volna elindulnunk se” – nyilatkozta, azt azonban hozzátette, hogy szerinte a rendőröknek se kellett volna üldözőbe venniük őket.

