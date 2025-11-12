Több ezren álltak ki a börtönnel fenyegetett Iványi Gáborék mellett

A Politikai Üldözöttekért Alapítvány kedd estére demonstrációt szervezett a budapesti Dankó utcába, melynek célja a kiállás volt Iványi Gábor mellett, akire a Fővárosi Nyomozó Ügyészség a múlt héten – több ellenzéki politikussal együtt – fellfüggesztett börtönbüntetést kért csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt. Az eseményen több ezren vettek részt a Népszava tudósítása szerint.

A fáklyás tüntetésen Karácsony Gergely is felszólalt, aki Szent Ágostont idézve azt mondta, „igazságosság nélkül mi mások az államok, mint nagy rablóbandák”. A főpolgármester szerint ha a hatalom elszakad az igazságosságtól, akkor önkényes erőszak lesz. Mint fogalmazott, most Iványi Gábort és társait vádolják erőszakkal, miközben az erőszakot velük szemben követik el. Úgy véli, a leginkább kiszolgáltatott honfitársainkkal szemben követnek el erőszakot, akiknek az állam helyett az Oltalom Karitatív Egyesület adott fedelet.

Karácsony Gergely hozzátette: olyan államra lenne szükség, amely

„távozik a hálószobákból, távozik a templomokból, és végre megérkezik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, a gyengékhez és az elesettekhez”.

Fekete-Győr András, a tüntetést szervező Politikai Üldözöttekért Alapítvány alapítója azt mondta, „egy olyan ember mellett állunk ki, aki nem évente egyszer, hanem minden áldott nap megéli Szent Márton üzenetét. Azért vagyunk ma itt, mert egy barátunkat, Iványi Gábort és a közösségét, valamint azokat a bátor embereket, akik kiálltak mellette, aljas támadás érte a hatalom részéről” – fogalmazott.

A demonstráción többek között Bródy János zenész, Fullajtár Andrea és Pogány Judit színművész is fellépett. Haraszti Miklós volt SZDSZ-es politikus, író arról beszélt, Isten csak azt intézte, hogy „legyen Iványi Gáborunk”, és „sorozatos lehetőséget kaptunk, hogy megvédjük őt, és tanuljunk, és minden alkalommal erősebbek legyünk”. Azt mondta, Iványi Gábor megállta a helyét, de „mi kevésbé”, ugyanakkor sokan megpróbálták, „de nem tudtuk megvédeni őt, mikben ő mindig mindenkit megvédett.”

Haraszti Mikós szerint a kommunista időkhöz hasonlóan a mai nemzedéknek is ismerős a politikai ügyészség bevetése, ezért gyűltek össze. A volt SZDSZ-es politikus azt mondta, a hatalom által kért felfüggesztett börtönbüntetés ugyanannyi időre némaságra és tétlenségre kárhoztatná az Oltalom alapító lelkészét.

Fullajtár Andrea Jászai Mari-díjas színművész Bibó István A szabadságszerető ember politikai Tízparancsolata című írását olvasta fel. Fullajtár Andrea szerint Bibó tízparancsolata olyan, mintha Iványi Gáborról írta volna azt, az mindannyiunknak szól.

A felszólalók sorát maga Iványi Gábor zárta, aki miután köszöntötte a jelenlévőket arról beszélt, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyházi státuszának elvétele alkotmányellenes volt. „A parlament törvénytelen határozatának eredményeként tették tönkre az iskoláinkat, kényszerültünk más kézbe adni idősotthonainkat, legfrissebben pedig november közepéig a főispán a hajléktalan ellátásunkat, legfőképpen a fűtött utcát akarja bezárni” – fogalmazott.

Iványi Gábor közölte: a vádiratot még nem látta, az ügyészség indítványát csak a sajtóból ismeri. Szerinte mindez csak akkor áll fenn, ha beismerő vallomást tesz. „Az a csodálatos mértékű együttérzés és tiltakozás, amit ez a vádemelési ügy kivált, számomra egyértelműen azt mutatja, hogy a többség már érzi és érti, egy demokratikus országban a kormány nem célkeresztet rajzol politikai ellenfelei homlokára, hanem nyílt vitában áll ki az elveiért” – mondta beszédében.