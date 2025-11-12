ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.61
usd:
331.99
bux:
0
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Soproni Tamás terézvárosi polgármester hivatalos Facebook-oldala

Kúria: nem törvényellenes Terézváros Airbnb-rendelete, januártól életbe is léphet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megvizsgálták az Alaptörvénnyel való összhangot is, és megállapították, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, ami nem csorbítja Alaptörvénybe ütközően a vállalkozás szabadságát.

A Kúria elutasította a kormányhivatal indítványát, és kimondta, hogy jogszerű Terézváros Airbnb-rendelete, amely 2026. január 1-jétől tiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben – írja a vg.hu.

Soproni Tamás, a VI. kerület polgármestere a Facebookon megerősítette a döntést, amely szerint nem törvényellenes az Airbnb-rendeletük. A Kúria a rendeletnek az Alaptörvénnyel való összhangját is vizsgálta, és megállapította, hogy a lakók nyugalmának védelme érdekében arányos a beavatkozás, „nem csorbítjuk Alaptörvénybe ütközően” a vállalkozás szabadságát – olvasható a polgármester bejegyzésében.

Soproni Tamás úgy fogalmazott: „Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt.”

A VI. kerületi önkormányzat azután hozott rendeletet a rövid távú lakáskiadás betiltásáról, hogy online szavazást szervezett Tezézvárosban, vagyis kikérte az emberek véleményét a kérdésben. Júliusban a budapesti kormányhivatal közölte, hogy megítélése szerint a rendelet alkotmányellenes, ezért vissza kellene vonni.

Mindkét fél egy 2020-as törvényre hivatkozott, ami Soproni Tamás szerint megengedi az airbnb-zés tiltását, a Sára Botond vezette kormányhivatal szerint viszont nem. Az ügy ezért került a Kúriára, mely mindkét fél jogi állásfoglalását befogadta, majd kedden úgy döntött, nem törvényellenes Terézváros Airbnb-rendelete.

A rövid távú lakáskiadás tilalma 2026. január 1-jén léphet hatályba.

A vg.hu cikkében kiemeli: Terézvárosban 29 ezer lakásból 9 ezerben nem laknak, ami a második legmagasabb arány a fővárosban, és a népszavazás előtt ott volt a legtöbb Airbnb-lakás is Budapesten. A tavaly szeptemberi adatok szerint a 15 ezres budapesti Airbnb-kínálatból 2700 terézvárosi lakás volt. A rövid távú lakáskiadás betiltása így vélhetően átformálja majd a terézvárosi bérlakás- és ingatlanpiacot is.

Azok pedig, akik befektetési céllal, Airbnb-kiadásra vettek a VI. kerületben lakást, és nem szálltak ki eddig, az Otthon Start program támasztotta keresletre, esetleg a hosszabb távú albérletkiadásra támaszkodhatnak.

Kezdőlap    Belföld    Kúria: nem törvényellenes Terézváros Airbnb-rendelete, januártól életbe is léphet

kúria

kormányhivatal

terézváros

airbnb

soproni tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak

Csizmazia Gábor az Arénában: lényegében már Paks I-be beszállnak az amerikaiak
Lehet, hogy mindenkinek igaza van az orosz energiavásárlási korlátozás alóli felmentés időtartamában, mert ha korlátos is, akár évente meghosszabbíthatja azt az Egyesült Államok elnöke – mondta Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában, ismertetve az amerikaiakkal kötött energiaügyi megállapodás eddig ismert részleteit.
 

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Orbán Balázs: nincs vége a washingtoni megállapodás megkötésével, meg is kell védeni

Aszódi Attila: nagyívű atomenergetikai megállapodás született Washingtonban, költséghatékonyabb működés várható

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vészjelzés a déli féltekéről: ez a kedvelt faj hamarosan örökre eltűnhet

Vészjelzés a déli féltekéről: ez a kedvelt faj hamarosan örökre eltűnhet

Veszélyeztetett fajjá nyilvánították Chilében az ország sziklás partvidékein élő Humboldt-pingvint, miután aggasztóan csökken a populációja - számoltak be róla chilei kutatók.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő égi csoda Magyarországon: ilyet itthon csak nagyon ritkán látni

Elképesztő égi csoda Magyarországon: ilyet itthon csak nagyon ritkán látni

2025. november 12-én hajnalban különleges természeti jelenséget örökített meg Komka Péter Salgótarján közelében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

Trump says he has 'obligation' to sue BBC over speech edit

The US president indicates he will go ahead with a lawsuit against the BBC over how his speech was presented by Panorama.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 12. 08:34
A kormány fontos részleteket közölt a rezsicsökkentésről
2025. november 12. 08:01
Több ezren álltak ki a börtönnel fenyegetett Iványi Gáborék mellett
×
×
×
×